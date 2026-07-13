‘Nadie se mueva’: Muere el actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, a los 78 años

El actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga ‘Jurassic Park’, entre otros personajes, falleció este lunes 13 de julio a los 78 años de forma “repentina e inesperada” en Sídney, según informó su familia.

“Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, señala un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, que no detalla las causas de su muerte.

“La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada”, añade el texto.

Los familiares del actor, que también interpretó al inspector Chester Campbell en ‘Peaky Blinders’, pidieron respetar su privacidad en un momento de “inmenso dolor”.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, expresó sus condolencias por el deceso de Neill, quien dijo que “se ganó un lugar especial en el corazón de los australianos”.

“Con un humor irónico y sutil, reflexivo y lacónico, Sam luchó contra la enfermedad con la misma dignidad, humor y convicción que daban fuerza a cada una de sus interpretaciones. Será muy extrañado y recordado por siempre”, apuntó Albanese en X.

¿Cuál fue la trayectoria del actor Sam Neill?

Con 50 años de carrera y cerca de 150 producciones de cine y televisión, es conocido por títulos como ‘The Hunt for Red October’, ‘The Piano’ o ‘Peaky Blinders’, pero su papel más célebre fue el del paleontólogo Alan Grant en la saga ‘Jurassic Park’.

Nacido en Omagh, Irlanda del Norte, el 14 de septiembre de 1947, de madre inglesa y padre neozelandés, se mudó con su familia a Nueva Zelanda, donde posteriormente estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Canterbury y en la Universidad Victoria.

Tras finalizar sus estudios, empezó a colaborar con varias compañías de teatro. También trabajó como director y guionista para la National Film Unit de Nueva Zelanda durante seis años.

En 1986 protagonizó la miniserie británica ‘Reilly, Ace of Spies’, en la que se dramatizaba la vida del espía ruso Sidney Reilly.

Adquirió fama internacional gracias a sus interpretaciones en películas como ‘Dead Calm’ (1989); ‘The Hunt for Red October’ (1990), en la que trabajó junto a Sean Connery; o ‘The Piano’ (1993), ganadora de tres Óscar.

Otras películas en las que intervino Neill con un papel destacado fueron ‘A Cry in the Dark’ (1988); ‘The Horse Whisperer’ (1998); ‘Bicentennial Man’ (1999); y ‘The Commuter’ (2018).

Además, trabajó en series como ‘Merlin’ (1998), en la que su papel protagonista le valió una nominación a los Premios Emmy y los Globos de Oro en la categoría de mejor actor en una miniserie y otra en la de mejor interpretación masculina; ‘The Tudors’ (2007-2010) o ‘Peaky Blinders’ (2013).

Neill estuvo casado entre 1978 y 1989 con la actriz Lisa Harrow, con quien tuvo a su primer hijo en 1983. En 1989 contrajo matrimonio con Noriko Watanabe, con la que tuvo una hija en 1991 y adoptó otra.