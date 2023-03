¿Qué es un linfoma, enfermedad que padece Sam Neill, actor de ‘Jurassic Park’?

Sam Neill, actor conocido por su papel protagónico en las películas de Jurassic Park, reveló que está recibiendo tratamiento contra un tipo de cáncer muy agresivo.

El histrión, quien también fue parte del elenco de Merlín, dio a conocer la noticia en una entrevista para The Guardian, con motivo de la promoción de su libro Did I Ever Tell You This?.

Entre los detalles que compartió para el diario, Neill confesó que la evolución de la enfermedad ya está en fase 3.

“El caso es que estoy mal. Posiblemente me esté muriendo”, apuntó el actor de 75 años.

Foto: Instagram @samneilltheprop

¿Qué tipo de cáncer padece Sam Neill?

Así como Jane Fonda compartió a sus seguidores hace algunos meses que padecía cáncer, pero que logró finalizar el tratamiento de forma exitosa, Sam Neill dio detalles acerca de lo difícil que ha sido el proceso tras el diagnóstico, que derivó en cáncer de sangre o linfoma.

El intérprete relató que los primeros síntomas los percibió en marzo de 2022, durante la promoción de la película Jurassic World Dominion, en la que comparte créditos con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

La inflamación de los ganglios fue uno de los indicios de que algo no iba bien en el organismo de Neill así que procedió a realizarse varios estudios que dieron por resultado un linfoma.

De acuerdo con las declaraciones del actor, el tratamiento comenzó con sesiones de quimioterapia, pero dada la resistencia del cáncer Sam comenzó a tomar un medicamento que deberá mantener durante el resto de su vida.

Sam Neill confiesa que se siente optimista

No obstante, pese a las dificultades el intérprete comentó que si bien ha sido un año difícil ahora el panorama parece mejorar.

“Esos momentos oscuros arrojan la luz en un claro resplandor, ya sabes, me han hecho agradecer cada día y estar inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente me siento feliz de estar vivo”, dijo el actor de El Piano, cuya carrera despegó en la década de los sesenta.

La escritura del libro donde relata a detalle parte de su vida profesional y personal fue uno de los factores que permitió a Neill salir adelante y que su ánimo no claudicara.

“No tenía nada que hacer. De repente me vi privado de eso, y pensé: ‘¿qué voy a hacer? Me salvó la vida, porque no podría haber pasado por eso sin nada que hacer”, aseguró el histrión, quien ahora se prepara para rodar una producción en Australia.

Foto: Instagram @samneilltheprop

¿Qué es un linfoma?

De acuerdo con el sitio médico Mayo Clinic, el linfoma es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. Esta parte de nuestro organismo es la que se producen los glóbulos blancos, encargados de combatir los agentes externos, como los gérmenes.

El sistema linfático comprende:

Los ganglios linfáticos (glándulas linfáticas)

El bazo

El timo

La médula ósea

No obstante, el linfoma puede afectar otros órganos del cuerpo como el hígado.

¿Qué tipo de linfoma padece Sam Neill?

En la entrevista a The Guardian Neill reveló que padece un linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo de cáncer en la sangre que afecta con mayor frecuencia a adultos de mayor edad, según un artículo de la Sociedad Americana Contra el Cáncer.

Este linfoma puede producir el agrandamiento de los órganos afectados, especialmente los ganglios, tal como lo apuntó Neill en sus declaraciones.

Estos son algunos síntomas de la enfermedad:

Fiebre

Erupciones en la piel

Pérdida de peso

Mayor tendencia a de contagio de infecciones

La progresión de este cáncer suele ser rápida y constante, sin embargo hay tratamiento que propician la remisión gracias a la efectividad de los fármacos, como en el caso de Sam, quien por ahora declaró que esta en esa fase.

Cabe apuntar que pese a que el paciente llegue a la remisión, hay posibilidades de que el linfoma regrese.