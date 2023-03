Kalimba se pronuncia acerca de la acusación en su contra por supuesto acoso sexual

El pasado 15 de marzo la cantante Melissa Galindo señaló a Kalimba de acosarla sexualmente en varias ocasiones. Este viernes el integrante de OV7 compartió un comunicado en el que niega haber agredido a Galindo y aseguró que demandará a la joven por difamación.

Fue a través de un video publicado en redes sociales donde Melissa compartió su experiencia y explicó que no se había sentido lista para hablar del tema hasta ahora.

Melissa Galindo habla del supuesto acoso de Kalimba Marichal

La cantante detalló que poco antes de la pandemia, Kalimba la había buscado porque estaba interesado en su proyecto musical.

“Hace tres años, me llamo Kalimba Marichal para decirme que estaba abriendo una disquera y que había estado escuchando mi música. Dijo que le gustaría firmarme y en ese momento me pareció una buena idea porque yo ya lo conocía de tiempo”, señaló Galindo.

Después de un concierto, Melissa y Kalimba compartieron transporte y durante el trayecto ocurrió el primer episodio de acoso.

“Yo iba sentada normal y me agarro la rodilla me empezó a decir que había escuchado buenos comentarios de mi proyecto y le dije ‘mil gracias por apoyarme y por estar’. De pronto sentí que algo tocó mi vagina, su mano la recorrió hacia mi vagina. Entre en shock me cerré y me puse las manos en la cara, pero no dije nada”, relató en el video.

Sin embargo no fue la primera vez que supuestamente Kalimba la agredió sexualmente. Después de la cuarentena de COVID-19 ocurrió otro incidente.

“De salida hacia casa de Kalimba de nuevo, bueno primero me abraza y roza mi seno, me vuelve a agarrar la rodilla y me dice lo mismo ‘el inversionista está feliz tengo un montón de noticias buenísimas de todo lo que viene. Subió la mano y esta vez sentí que movió los dedos en lo que alcanzó a tocarme la vagina”, recordó la cantante.

De acuerdo con el testimonio de Melissa, Kalimba le ofreció tener relaciones sexuales pero ella se negó y emprendió un proceso legal con su abogado para terminar la relación laboral con el cantante.

Foto: Instagram @melissagalindooficial

¿Qué dijo Kalimba en su comunicado?

En un comunicado, Kalimba agradeció los mensajes y las muestras de afecto y mencionó que siempre ha respetado a todas las personas con las que se ha relacionado.

El ontérprete negó las acusaciones de Melissa Galindo y aseguró que presentará pruebas en conjunto de su equipo legal para demostrar que el señalamiento es falso.

“Informó a la opinión pública que ejerceré acciones legales por la difamación de la que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mi derechos”, escribió.

Kalimba mencionó al final de su comunicado que no haría más declaraciones al respecto.

Foto: Instagram @kalimbaofficial

Otras denuncias de acoso en contra de Kalimba

No es la primera vez que se señala al cantante de acoso Según People en Español, a finales de diciembre de 2010 denunciaron a Kalimba en Quintana Roo por el supuesto abuso sexual de una menor de edad llamada Daiana Guzmán.

A mediados de enero, el ex OV7 fue llevado a una prisión en la que solamente permaneció una semana.

Posteriormente, las autoridades determinaron que no había pruebas suficientes para condenar al cantante y le concedieron la libertad.