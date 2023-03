Jesús Ochoa y Fidel Ábrego ‘El Chamuco’ protagonizaron pelea callejera

El director de cine Jesús Ochoa se volvió tendencia en las últimas horas después de protagonizar una riña con el actor Fidel Ábrego, también conocido como ‘El Chamuco’, a las afueras de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

A través de algunos videos difundidos a través de redes sociales como Twitter y TikTok, se le ve a Ochoa y Ábrego golpearse en la vía pública, ante la mirada de algunos curiosos que se encontraban caminando por ahí; algunos de ellos llegan a separarlos.

Posteriormente comienzan a discutir con palabras, echándose la culpa el uno al otro de haber iniciado la pelea que derivó en golpes.

‘El Chamuco’ señaló que el actor que da voz a Manny en la serie de películas de La Era del Hielo fue quien inició la discusión, pues presuntamente lo habría empezado a insultar y retar para arreglar sus diferencias en la calle.

“Oye, pues me está agrediendo”, dijo Ábrego, a lo que Ochoa respondió: “¿Quién fue el que me tiró primero?”.

“Pues tú. Me sacó, estoy adentro, estoy sentado y me empieza a decir de cosas, me reta a salir”, explica ‘El Chamuco’, mientras se escuchan las risas del exsecretario de la ANDA, quien replica las palabras de su colega: “¿Yo? Cómo eres hipócrita, maestro”.

El actor Jesús Ochoa protagoniza pelea con el actor Fidel Abgreo ,hubo intercambio de patadas y manotazos al estilo de Alfredo Adame sin que al parecer pasara a mayores. 🥊🥋💥 pic.twitter.com/k15uFu1CIs — Susanita tiene un raton (@PosaTres) March 16, 2023

“No, no no soy hipócrita, tú me retaste y yo salí”, agrega el actor de La venganza de los punks (1991). Al final del clip que se hizo viral no se alcanza a distinguir en qué terminó la discusión.

A pesar de que el video se hizo viral recientemente, Fidel Ábgrego mencionó a diversos medios que el incidente ocurrió hace aproximadamente tres meses, y que la actitud de Ochoa no siempre ha sido la mejor pues es una persona grosera no solo con él, sino con la prensa y otras personas.

Internautas reaccionan a pelea entre Jesús Ochoa y Fidel Ábrego

En redes sociales, donde se viralizó el video, las y los internautas destacaron la edad de ambos, y consideraron ‘ridículo’ que actuaran ‘como jovencitos de secundaria’.

Otros comentariso vertidos en Twitter señalan a Ochoa como una persona problemática y déspota, e incluso lo compararon con Alfredo Adame, quien en los últimos meses ha participado en múltiples peleas callejeras.