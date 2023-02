Alfredo Adame habla de su pelea callejera en la CDMX: ‘Lo agarré a tubazos’

Alfredo Adame causó polémica de nueva cuenta al protagonizar una pelea a golpes en la vía pública de la Ciudad de México, por lo que el conductor contó su versión de los hechos luego de que se difundiera un video que se hizo viral en redes sociales.

El conductor y DJ argumentó que conducía su BMW en medio del tráfico en Tlalpan cuando otra persona le dijo que le había pegado a su vehículo, tras lo cual le ofreció mil pesos antes de iniciarse la agresión. De acuerdo con su testimonio, le pidió orillarse porque tenía prisa ya que debía llegar al aeropuerto para tomar un vuelo a Villahermosa.

¿Por qué Alfredo Adame se peleó en la calle?

Adame aseguró que se bajó de su auto ante la actitud agresiva de su contrincante, quien dice que sacó un tubo de su auto. “Cuando me bajo, muy agresivo el cuate, le dije: ‘mira cuate, aceptas los mil pesos, o me voy porque ya necesito irme’. Y, de repente, saca del coche un tubo, entonces yo saco mi tubo y lo agarro a tubazos, le metí cuatro”, confesó a Venga la alegría.

Asimismo, reveló que le quiso romper el espejo, “ahí fue donde verdaderamente me enchilé”, antes de que llegaran otros a “agarrarlo”. “Uno me empieza a someter, el otro me agarra del cuello”, refirió antes de que le dijeran “cálmate Alfredo, ya lo tundiste”.

El también actor aseveró que se levantó y aventó el dinero antes de recibir asistencia médica. “Me llevaron al doctor y fue una rajada que me hice yo con la puerta del coche. Me revisó, me puso dos puntitos, me limpió. Siempre a donde voy soy bien recibido”, añadió.

Esta no es la primera vez que Adame tiene un enfrentamiento en la calle, ya que en septiembre del año pasado fue operado de cuatro fracturas faciales al ser golpeado en las inmediaciones de su casa luego de una balacera tras la cual murieron dos personas. En enero del mismo año la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por su altercado con una pareja en Periférico Sur.