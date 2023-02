Alfredo Adame lo vuelve a hacer: Protagoniza pelea en calles de la CDMX

Un video en el que Alfredo Adame y otro hombre se pelean en las calles de la Ciudad de México se viralizó en redes sociales, por lo que se ve al conductor encararlo para después terminar golpeado en el suelo.

Las imágenes muestran cómo el también actor y DJ corre para enfrentarse a quien termina golpeándolo con un objeto alargado parecido a un palo en medio de los cláxones de los otros vehículos que transitaban por la zona. “No te voy a hacer nada”, se escucha en la primera parte.

Sin embargo, pronto recibe ayuda para parar el pleito. Adame, de 64 años, es sometido por atrás por su atacante, quien se cuelga de su espalda hasta que lo convencen de dejarlo mientras lo levantan del pavimento.

“Ya estuvo, ya se madrearon”, le dicen. Aunque en el primer intento no pudo levantarse, finalmente caminó por su propio pie.

"Alfredo Adame":

Porque fue captado en un nuevo altercado en vía pública.pic.twitter.com/aCMxicTgFa — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 2, 2023

Las peleas callejeras de Alfredo Adame

Los hechos ocurren poco después de que fuera operado de cuatro fracturas en el rostro tras protagonizar otra riña, aunque ahora en las inmediaciones de su casa en la alcaldía Tlalpan cuando fue agredido por dos sujetos luego de una balacera producto de la cual murieron dos personas en septiembre pasado.

“Llega uno por atrás, cobarde, que estaba con él a media calle y me avienta un campanazo que me causó una herida de 6 u 8 puntadas y posiblemente la retina me la desprendió y a la hora que me da el súper trancazo, me empiezan a agarrar a patadas en la cara los dos”, le dijo entonces a Venga la alegría.

Pero esta tampoco fue la primera vez, ya que en enero de 2022 la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por su altercado con una pareja en Periférico Sur. Según la versión del actor un vehículo le dio un “cerrón” y comenzaron a discutir.