Melissa Galindo señala a Kalimba de acoso: ‘Creí que nunca iba hablar de este tema’

La noche del pasado 15 de marzo, la cantante Melissa Galindo publicó un video de 26 minutos en el que acusó a Kalimba Marichal de haberla acosado sexualmente. También habló de la experiencia que vivió por culpa del mexicano.

Kalimba Marchial es un cantante y bailarín mexicano que se popularizó a principios de los 2000 por su participación en la agrupación OV7. Sin embargo, durante su carrera profesional ha protagonizado algunas polémicas.

A través de un video de Instagram, Melissia Galindo denunció las experiencias que vivió por culpa de Kalimba, asegurando que la acoso sexualmente.

¿Qué dijo Melissa Galindo de Kalimba?

La publicación de Instagram está acompañada por una leyenda que dice “el acoso que viví con Kalimba Marichal”.

En su video la cantante, originaria de Culiacán, relata que desde muy chica se interesó por la música. Se mudó a la Ciudad de México en donde incursionó en la industria musical y trabajó con Kalimba Marichal.

“Creí que nunca iba hablar de este tema porque yo la verdad no quería más escandalos. Nunca me ha gustado estar en esa parte del medio”, explicó la mexicana antes de revelar lo que sucedió con Kalimba. Ella narra que el cantante la buscó para que formará parte de su disquera y le ayudará abrir un concierto en Monterrey.

“Hace tres años, me llamo Kalimba Marichal para decirme que estaba abriendo una disquera y que había estado escuchando mi música. Dijo que le gustaría firmarme y en ese momento me pareció una buena idea porque yo ya lo conocía de tiempo”.

Relató que después de su concierto en Monterrey, en el trayecto hacia el hotel en el que se estaba hospedando Melissa, el cantante puso su mano en la rodilla.

“Yo iba sentada normal y me agarro la rodilla me empezó a decir que había escuchado buenos comentarios de mi proyecto y le dije ‘mil gracias por apoyarme y por estar’. De pronto sentí que algo tocó mi vagina, su mano la recorrió hacia mi vagina. Entre en shock me cerré y me puse las manos en la cara, pero no dije nada”.

Melissa puntualizó que al principio pensó que se había tratado de un accidente hasta que después, durante la cuarentena por COVID-19, iba en un coche con el cantante y sucedió algo similar.

“De salida hacia casa de Kalimba de nuevo, bueno primero me abraza y roza mi seno, me vuelve a agarrar la rodilla y me dice lo mismo ‘el inversionista está feliz tengo un montón de noticias buenísimas de todo lo que viene. Subió la mano y esta vez sentí que movió los dedos en lo que alcanzó a tocarme la vagina”.

La cantante reveló que se sintió aterrada y que al llegar a su casa, al pedir su transporte para irse a su hogar, el cantante se le acercó.

“Viene y me dice ‘quiero platicar muy seriamente contigo’. Me hizo comentarios como ‘que rico nos besamos tú y yo’ y le dije ‘¿de que hablas, yo nunca te he besado?”, Melissa reveló que Kalimba estaba haciendo referencia a un video musical en el que se dieron un beso.

Sin embargo, la mexicana puntualizó que solamente estaba actuando en el video y que no sentía ningún tipo de atracción por el cantante. Melissa relató que Kalimba le había ofrecido subir a su cuarto para tener relaciones sexuales, pero ella se negó y al día siguiente contrató a un abogado para terminar su contrato con la disquera del mexicano.

“Al siguiente día pedí el contacto de un abogado para empezar hacer el trámite para que me liberaran el contrato en el que estaba”. Hasta el momento no ha revelado si tomará alguna acción en contra de Kalimba y el cantante no se ha pronunciado al respecto.

Las otras denuncias de Kalimba

No es la primera vez que se señala al cantante de acoso.

Según People en Español, a finales de diciembre de 2010 denunciaron a Kalimba en Quintana Roo por el supuesto abuso sexual de una menor de edad llamada Daiana Guzmán. A mediados de enero, el ex OV7 fue llevado a una prisión en la que solamente permaneció por una semana.

En 2010, Kalimba fue acusado de violentar a una menor. (Foto: Cuartoscuro / Miguel Sánchez) (Cuartoscuro)

En aquel entonces se determinó que no había pruebas suficientes para condenar al cantante y se le dio su libertad.

En una entrevista con Ventaneando, a finales de julio de 2020, Daiana Guzmán sostuvo lo que dijo en denuncia contra Kalimba. Aseguró que el mexicano la violentó cuando seguía siendo menor de edad con tan solo 17 años.

“Está en mi declaración tal cual, yo no voy aumentar creo que ya todo mundo conoce este caso. Lo único que puede decir es que él me violentó, él sabe perfectamente como pasaron las cosas y todo lo que ocurrió esa noche”, puntualizó Daiana Guzmán.