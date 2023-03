José Eduardo asegura que perdió oportunidades por ser hijo de Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, comentó en un programa de televisión que durante el inicio de su carrera en la actuación se enfrentó a varios rechazos en castings debido a su famoso apellido.

El actor señaló que pese a los intentos que hizo y a las solicitudes para formar parte de producciones tuvo negativas continuas que lo hicieron dudar acerca de su vocación.

José Eduardo habla de las ‘desventajas’ de llamarse Derbez

Las preguntas en torno a si el camino que había elegido era el correcto no dejaban de rondar en la cabeza de Eduardo Derbez, pues su despegue en el medio del entretenimiento no se desarrollaba como había imaginado.

“Al principio de mi carrera, cuando empecé que era un casting tras otro o ir a tocar puertas, pues pasa, creo que a todos nos pasa, a los que nos dedicamos a esto, que no se abre ninguna puerta, y sigues dándole y dándole, y nada para ningún lado”, declaró ante los interlocutores del programa.

Las audiciones son una constante en la carrera de todo actor, pero ante la rotunda negativa que recibía José Eduardo consideró en claudicar.

“Empiezas a cuestionarte si de verdad es lo tuyo o no, si quieres seguir en esto o no”, reveló en una transmisión de Miembros al aire.

Además de las dificultades que presenta todo principiante, Eduardo reveló que el apellido Derbez le ‘pesó' pero no de la manera que esperaba, pues en un inicio consideraba que “de algo tenía que ayuda”.

“Muchas puertas se me cerraron; yo pensé que iba a ser un poquito más fácil y al contrario, se cerraron muchas puertas”, detalló el histrión.

Tras un lapso de rechazos, el hijo mayor de Derbez concluyó que la actuación no era el camino, sin embargo, casi de inmediato recibió el llamado para una producción.

“Un día llegué a mi casa y me tiré a llorar, y dije: ‘Esto no es para mí’. Yo en mi drama recibí una llamada de Televisa para empezar mi telenovela, y desde ahí no he parado, gracias Dios”, recordó.

José Eduardo finalizó su relato con una anécdota acerca de los fracasos. El actor cuenta que participó en una obra de teatro, sin embargo solo duró un día y posteriormente la cancelaron. José Eduardo menciona que nunca le remuneraron ese proyecto y que, hasta la fecha, sigue en espera de ese pago.