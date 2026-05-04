La ‘cláusula’ que Morena pondrá en las encuestas para elegir a candidatos de elecciones 2027

Ariadna Montiel, durante su primer discurso como nueva dirigente nacional de Morena, luego de ser elegida dentro de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del partido. Foto: Cuartoscuro

La nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, advirtió que rumbo a las elecciones de 2027 no se permitirá que personas con señalamientos de corrupción accedan a candidaturas, incluso si resultan ganadoras en los procesos internos por encuesta.

Las declaraciones ocurren luego de que el 3 de mayo Montiel fuera elegida como la líder que encabezará el partido tras la salida de María Luisa Alcalde de la dirigencia.

“Que quede claro, la definición a través de las encuestas no es la búsqueda de la fama o la popularidad, del poder por el poder. Es el reconocimiento del pueblo de que se está con él, y que se es honesto, que se es cercano, el conocimiento del territorio, el cumplimiento de la palabra”, explicó.

“Aun así, escuchen esto. Si tenemos certeza de cualquier acto de corrupción, aunque se haya ganado la encuesta no serán candidatos”, reiteró la exsecretaria de Bienestar.

La líder morenista subrayó que la honestidad será un criterio innegociable dentro del movimiento, al considerarla un mandato ético que debe guiar el ejercicio del poder sin apartarse del pueblo.

En ese sentido, recordó que la legitimidad de Morena proviene de la confianza ciudadana y del respaldo a su proyecto político.

Montiel llama a terminar con el nepotismo

La dirigente también llamó a la militancia a actuar con humildad y firmeza, y a erradicar prácticas como el nepotismo, el clasismo, el racismo y el machismo, al advertir que estas conductas contravienen los principios del partido.

Asimismo, enfatizó que en esta nueva etapa no basta con apelar al origen del movimiento, sino que es necesario demostrar con hechos el rumbo que se quiere consolidar.

Reiteró que la fortaleza de Morena radica en su cercanía con la gente, en su trabajo territorial y en su capacidad de organización desde las bases.

Con estas declaraciones, Montiel perfiló una “cláusula” ética dentro de los procesos internos del partido, en la que la integridad de los aspirantes sería, de realmente suceder, un filtro para definir candidaturas rumbo a 2027.