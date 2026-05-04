Aprobación a la presidenta Claudia Sheinbaum fue de 68% en abril: Encuesta EF

El nivel de aprobación ciudadana a la presidenta Claudia Sheinbaum registró a 68 por ciento en abril, de acuerdo con la encuesta de El Financiero.

Encuesta EF

La desaprobación fue de 32 por ciento, de acuerdo con la encuesta, cuyo levantamiento fue realizado, en su mayor parte, antes del anuncio de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que siguió a la solicitud de extradición de Estados Unidos.

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El sondeo revela que el viaje de la presidenta Sheinbaum a España obtuvo 55 por ciento de opinión favorable y 24 por ciento de opinión desfavorable, mientras que la noticia del derrame de Pemex, y que no se haya informado al respecto, obtuvo una clara mayoría de opiniones desfavorables, con 72 por ciento en el caso del derrame en sí, y 77 por ciento al hecho de que no se haya informado.

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En cuanto a las percepciones de desempeño de gobierno, la encuesta registró por segundo mes consecutivo una baja en la opinión favorable sobre el manejo de la economía, a 48 por ciento, ocho puntos menos desde el 56 por ciento registrado en febrero pasado.

La encuesta también registró una baja sustancial en la percepción de desempeño en materia de seguridad pública, al pasar de 42 a 32 por ciento, 10 puntos menos entre marzo y abril. Y hubo una ligera baja en la opinión favorable respecto a los apoyos sociales, de 70 a 67 por ciento en ese mismo lapso.

Por el contrario, la encuesta mostró una mejoría en las percepciones de desempeño en materia de corrupción, al subir de 19 a 31 por ciento las opiniones favorables en el último mes, aunque una mayoría de 59 por ciento continuó expresando opiniones negativas.

Algo similar se observa en las percepciones de desempeño respecto del crimen organizado, en cuyo caso las opiniones positivas subieron de 19 a 27 por ciento, aunque se mantiene una visión pesimista con opiniones negativas de 62 por ciento.

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El sondeo revela que también mejoraron las percepciones sobre la relación de la mandataria mexicana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con opiniones positivas que alcanzan 37 por ciento y opiniones negativas de 47 por ciento. El mes previo estas eran de 32 y 55 por ciento, respectivamente.

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Asimismo, la percepción positiva de las relaciones con Estados Unidos subió de 31 a 43 por ciento, mientras que la percepción negativa bajó de 51 a 39 por ciento.

Nuevamente, una buena parte del sondeo se realizó antes de que autoridades norteamericanas solicitaran la extradición del gobernador Rocha Moya, e incluso antes de que se diera la noticia sobre la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente en el estado de Chihuahua.

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 800 mexicanos adultos del 16 al 21 y del 22 al 28 de abril del 2026. Se hizo un muestreo probabilístico de telefonos residenciales y celulares en las 23 entidades federativas.