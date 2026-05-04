Banregio crece a doble dígito en captación pese a la incertidumbre económica

El grupo ﬁnanciero Banregio (a través de su holding Regional) mantiene un crecimiento sólido en un entorno económico complejo. Durante el primer trimestre de 2026, la institución reportó un aumento de 9% en su cartera total y de 13% en captación, cifras que contrastan con un contexto marcado por tasas de interés aún elevadas, desaceleración económica e incertidumbre regulatoria. Este desempeño reﬂeja una estrategia diferenciada que combina prudencia en el riesgo, un enfoque en relaciones de largo plazo y una fuerte inversión tecnológica.

En entrevista exclusiva para El Financiero, Manuel Rivero Zambrano, DirectorGeneral de Regional (holding de Banregio y Hey Banco), y Enrique Navarro, Director de Finanzas y Planeación de Regional, explicaron que este crecimiento sostenido responde a una disciplina histórica en la originación de crédito y a un enfoque claro: priorizar la calidad de cartera por encima del crecimiento acelerado. “Siempre buscamos primero calidad, luego rentabilidad y ﬁnalmente crecimiento”, señalaron.

Manuel Rivero Zambrano, CEO de Banregio.

En un entorno donde el crédito comienza a volverse más selectivo, el banco ha optado por fortalecer relaciones de largo plazo con sus clientes, particularmente en el segmento de pequeñas y medianas empresas (Pymes), donde mantiene una fuerte presencia. Este enfoque le permite conocer mejor los proyectos y riesgos de sus clientes, generando esquemas de ﬁnanciamiento más sostenibles y reduciendo la probabilidad de deterioro en la cartera, indicaron.

A pesar de las presiones macroeconómicas (como la incertidumbre en torno a acuerdos comerciales, reformas estructurales y condiciones globales), la institución destaca que la morosidad se mantiene en niveles saludables, tanto a nivel interno como en el sistema ﬁnanciero mexicano. Esto, aseguran, es resultado de políticas de crédito consistentes y de una estrategia que evita asumir riesgos excesivos a cambio de mayores rendimientos.

En paralelo, el dinamismo en la captación ha sido un factor clave para sostener el crecimiento. En un entorno de tasas altas, el costo de fondeo sigue siendo determinante, especialmente para empresas medianas y grandes. Sin embargo, Banregio ha logrado equilibrar este factor mediante una base sólida de depósitos y una oferta de valor enfocada en servicio y confianza, mencionaron.

Cortesía.

Otro elemento diferenciador, explicaron, es la apuesta temprana por la tecnología. Desde la creación de su laboratorio de innovación en 2014, el grupo ha desarrollado capacidades internas que hoy le permiten construir soluciones digitales de manera independiente. Este modelo “in-house” (poco común en la banca mexicana) facilita una adaptación más ágil a las necesidades del cliente y mejora la eﬁciencia operativa, pese a las presiones en costos.

Además, la integración entre su red física de más de 200 sucursales y sus plataformas digitales ha sido clave para ofrecer una experiencia híbrida. A esto se suma el impulso reciente a la automatización y al uso de inteligencia artiﬁcial, que buscan optimizar procesos y elevar la calidad del servicio.

Cortesía.

De cara al resto del año, el grupo ﬁnanciero se muestra optimista. Con una capitalización cercana al 16%, una cartera en expansión y una estrategia centrada en relaciones de largo plazo, Banregio considera que existen oportunidades relevantes en el mercado mexicano, incluso en un entorno de volatilidad.

Dentro de los resultados del primer trimestre de 2026, se destacó que la cartera de crédito total creció 9% anual, para ubicarse en 197,120 millones de pesos. El segmento comercial (que incluye ﬁnanciamiento a empresas, entidades ﬁnancieras y gobierno) avanzó al mismo ritmo, alcanzando 164,795 millones de pesos. Por su parte, el crédito al consumo y a la vivienda mostró un mayor dinamismo, con un incremento de 10% y un saldo de 31,815 millones de pesos. En cuanto a la captación, esta aumentó 13%, hasta 199,047 millones de pesos, impulsada principalmente por los depósitos a plazo, que crecieron 21% anual. El costo de fondeo en moneda nacional se ubicó en 4.5%, reﬂejando un entorno de tasas aún elevadas.

En materia de riesgos y rentabilidad, la institución mantiene indicadores sólidos, aunque con ciertas presiones. El índice de cartera vencida se ubicó en 1.3%,, mientras que las reservas cubren 1.5 veces la cartera en etapa 3, lo que respalda la calidad del portafolio. Asimismo, el índice de capitalización se situó en 15.7% a febrero de 2026, mostrando una posición ﬁnanciera robusta. No obstante, la rentabilidad enfrentó ajustes: el margen ﬁnanciero creció 3% anual, a 3,826 millones de pesos, pero la utilidad neta cayó 7%, a 1,515 millones de pesos. Aun así, el índice de eﬁciencia se mantuvo en 43%, evidenciando un control adecuado de costos en un entorno desaﬁante.

En síntesis, el desempeño de Banregio, reﬂeja que, en tiempos de incertidumbre, la combinación de disciplina, innovación y cercanía con el cliente puede ser una fórmula efectiva para crecer sin comprometer la estabilidad ﬁnanciera.