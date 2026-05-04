Fortalecer el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

Un tema relevante para el desarrollo económico del país ha sido la evolución que ha tenido el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF).

La introducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 1980, impulsada por el presidente José López Portillo y el secretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz, marcó un hito en la fiscalidad mexicana al sustituir el ineficiente Impuesto sobre Ingresos Mercantiles.

Este cambio estructural fue el pilar del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, diseñado para armonizar las políticas tributarias entre Federación y estados, mejorando la recaudación federal.

Con el SNCF, se organizó la coordinación para evitar pagar impuestos dos veces y facilitar el cumplimiento fiscal, donde los estados se unieron al sistema a cambio de fondos federales.

Hay que destacar que los antecedentes del sistema fueron las Convenciones Nacionales Fiscales. EN 1925 se celebró la primera de ellas convocada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la participación de los gobiernos estatales.

Con el objetivo de discutir los principales problemas relacionados con las leyes fiscales, federales y estatales. Posteriormente, en 1932, se celebró la segunda Convención.

Tenía como objetivo la corrección del Sistema Fiscal Nacional delimitando las jurisdicciones fiscales de la Federación, así como la de los estados y los municipios. Entre otras cosas, se abordaron temas para unificar los sistemas locales de impuestos y la combinación de éstos con el sistema federal.

Finalmente, la tercera Convención Nacional Fiscal se realizó en 1947 con una agenda un poco más amplia que incluía el análisis y proyección de la imposición federal, estatal y municipal; la estructura del plan nacional de auditoría.

También se designó un organismo encargado de llevar a la práctica los resultados. Este organismo fue creado por la Secretaría de Hacienda y los gobiernos estatales, quienes participaron en el desarrollo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales (RNFF), la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF), el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), así como la Junta de Coordinación Fiscal, son organismos que constituyen la estructura fundamental del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en México.

Están encargados de coordinar la política hacendaria entre la Federación y las entidades federativas para distribuir recursos, analizar legislación tributaria y fortalecer las finanzas públicas mediante el diálogo.

Evidentemente, todo este proceso fue gradual y era necesario fortalecer dicho sistema, por lo que se organizó la primera Convención Nacional Hacendaria cuando Francisco Gil Díaz fue titular de Hacienda.

En mi caso particular fui presidente de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales representando a la Zona Fiscal 7 (1987-1988), que integraban los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Puebla.

La organización de la Primera Convención Nacional Hacendaria surgió a partir de la propuesta de los gobernadores que pertenecían a la CONAGO.

La Secretaría de Hacienda organizó dicha Convención en Querétaro, un foro representativo e importante con representantes de los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal—, representados por un grupo selecto.

Durante el proceso, se negociaron aspectos entre los tres niveles de gobierno. Al final, se creó la primera Convención Nacional Hacendaria, que incluye un consejo directivo, una coordinación técnica, una dirección ejecutiva, siete mesas para analizar y hacer propuestas, y comisiones técnicas. Se designó al presidente de la República para presidir el consejo, teniendo como auxiliar al secretario de Hacienda.

Recuerdo entre los gobernadores que participaron a Eugenio Elorduy de Baja California, Pablo Salazar de Chiapas, Patricio Martínez García de Chihuahua, Manuel Ángel Núñez Soto de Hidalgo, Juan Carlos Romero Hicks de Guanajuato y Alfonso Sánchez Anaya de Tlaxcala.

También participó en ese espacio el presidente de la Cámara de Diputados, correspondiendo en una parte importante al INDETEC y a la Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP.

Hay que destacar que los legisladores federales (entre ellos el presidente del Senado de la República, Enrique Jackson) participaron con el carácter de “Invitados permanentes” dada la relevancia de los acuerdos legislativos para la Convención.