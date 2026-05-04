Los tres motores del Plan México

México atraviesa un cambio plasmado en una arquitectura institucional definida. El Plan México fija la ambición: un portafolio de inversiones cercano a los 277 mil millones de dólares hacia 2030 y la meta de llevar la inversión por encima del 25% del PIB. El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026–2030 busca traducir esa ambición en proyectos, prioridades sectoriales y una secuencia de ejecución. Y la nueva ley de infraestructura estratégica apunta a crear mecanismos para que el capital público, privado y social pueda participar con mayor certidumbre.

La discusión ya no es si la oportunidad existe, sino cómo se ejecuta y, sobre todo, cómo transformarla en mayor productividad, un crecimiento sostenido y más bienestar para la población.

Un programa de esta escala se parece más a un avión que a un automóvil. No avanza con un solo motor, por potente que sea. Necesita tres motores funcionando en sincronía: el sector privado, que moviliza capital; el Estado, que define la ruta y abre el espacio aéreo institucional, y la banca multilateral, que asegura que el alcance sea el suficiente. Cada uno aporta algo distinto y necesario.

El sector privado es el primer motor. Su rol es fundamental. La inversión privada que contempla el Plan México solo se materializa si la banca comercial, los fondos de infraestructura, los inversionistas institucionales y las grandes empresas encuentran proyectos bancables, un marco estable y un horizonte de retorno claro. México tiene los ingredientes: una banca sofisticada, un mercado de capitales en desarrollo y una clase empresarial dinámica. La tarea es traducir esos ingredientes en transacciones cerradas, y a la velocidad que la oportunidad demanda. El sector privado no acompaña la agenda: la hace posible.

El segundo motor es el Estado y su rol habilitante y conductor. Habilitar significa brindar un marco regulatorio claro y estable. Esquemas de inversión mixta, riesgo compartido y garantías parciales que permitan que proyectos socialmente valiosos se conviertan en transacciones financiables y atraigan capital privado a escala. Y significa una banca de desarrollo nacional —Banobras, Nafin, Bancomext— que sea catalizadora, abriendo mercado en sectores estratégicos y movilizando recursos hacia donde más impacto generan.

El tercer motor es la banca multilateral y de desarrollo internacional, cuyo rol es específico. La banca multilateral complementa al sector privado y suma impacto y escala. Estructura plazos largos que el mercado comercial no ofrece de manera estándar. Asume riesgos que permiten atraer financiamiento senior. Acompaña sectores nuevos hasta que maduran y el capital privado entre por cuenta propia. Y, sobre todo, moviliza: por cada dólar que pone, atrae varios más de inversionistas institucionales que participan porque la transacción está bien estructurada y el riesgo bien asignado.

Ese es el modelo que BID Invest, el brazo privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), está escalando en México y en la región tras su reciente recapitalización de 3,500 millones de dólares. Mientras el BID trabaja con gobiernos, ayudando a crear las condiciones para facilitar la inversión, BID Invest financia a empresas, fondos y proyectos privados.

Los tres motores se refuerzan mutuamente. El Estado define el rumbo y construye el andamiaje institucional. El sector privado aporta capital, capacidad de ejecución y orientación de mercado. La banca multilateral aporta plazos, estructuración y movilización que amplifican el impacto de cada peso invertido.

Juntos conforman la arquitectura financiera que puede permitir que la ambición del Plan México se traduzca en lo que finalmente importa: ganancias de productividad, crecimiento sostenido y mejoras concretas en el bienestar de la población.

México tiene la escala, la posición y la decisión política. La oportunidad está abierta; la diferencia la hará la ejecución disciplinada de los tres motores. El plan de vuelo está trazado; toca encender los tres.