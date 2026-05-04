Modernizar el transporte es cuidar el planeta

Hablar del transporte es hablar del funcionamiento mismo de las ciudades y de la economía.

Cada producto que llega a un anaquel, cada insumo que entra a una fábrica y cada servicio que se presta depende, en gran medida, de la movilidad eficiente.

En grandes urbes como la Ciudad de México, este sistema es esencial. Además de sostener la actividad laboral o comercial, también conecta cadenas de valor completas que permiten que distintos sectores operen de manera continua.

Cada día, miles de camiones de carga recorren la metrópoli para abastecer mercados, supermercados, industrias y centros logísticos.

Esta operación es indispensable para la economía, pero también pone sobre la mesa la importancia de contar con flotas cada vez más eficientes y actualizadas.

Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indican que el sector transporte es responsable del 13.7 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.

Entre otras cosas, esto quiere decir que, si contamos con una flota de transporte moderna y eficiente, podemos reducir el impacto ambiental de forma considerable a escala global.

En este sentido, la modernización del transporte se vuelve estratégica. Incorporar tecnologías más avanzadas contribuye a reducir emisiones, además de mejorar el desempeño operativo, optimizar el consumo de combustible y aumentar la confiabilidad de las unidades.

Un ejemplo de esta evolución es la adopción de estándares internacionales como Euro VI, que establece límites mucho más estrictos para emisiones contaminantes. Los vehículos que cumplen con esta norma integran motores más eficientes y sistemas de control que pueden reducir en más de 90 por ciento ciertos contaminantes en comparación con tecnologías anteriores.

La Secretaría de Economía del gobierno de México tiene mapeado que los vehículos pesados generan entre seis y ocho millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año.

¿De qué tamaño sería el impacto positivo para el medio ambiente si el 100 por ciento de esa flota contará con tecnología Euro VI?

A esto se suma un punto clave: la edad promedio de los camiones de carga en el país ronda los 19 años, por encima de estándares internacionales que suelen situarse en 10 años. Este dato refleja el tamaño del reto, pero también el umbral de mejora.

Y más allá del impacto ambiental, la modernización del transporte tiene importantes implicaciones económicas. El transporte de carga está estrechamente ligado a cadenas productivas que sostienen cientos de miles de empleos y buena parte de la actividad logística del país.

Flotas más modernas permiten operaciones más eficientes, menores costos en el largo plazo y una mayor competitividad para las empresas.

Por ello, iniciativas que impulsen la renovación vehicular y la adopción tecnológica son clave para acompañar esta transición.

Se trata de avanzar hacia un sistema de transporte que responda a las necesidades actuales de las grandes ciudades, manteniendo su papel como motor del desarrollo económico y contribuyendo a la mejora de la calidad del aire.

La evolución del transporte no ocurre de un día para otro, pero la dirección es clara: hacer de la movilidad un aliado cada vez más eficiente, confiable y preparado para el futuro.

Modernizar el transporte, además de ser una necesidad ambiental imperativa, es una decisión que impacta directamente en la forma en que las industrias crecen, se conectan y generan valor en el país.