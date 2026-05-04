Pemex ‘elimina’ Gasolinas Bienestar, subsidiaria que enviaba barriles de petróleo a Cuba

El Gobierno de México suspendió los envíos de barriles de petróleo a Cuba después de que el presidente Trump amenazó con aranceles.

Petróleos Mexicanos (Pemex) eliminó la marca Gasolinas Bienestar, creada en 2022 para incursionar en el mercado de combustibles, al cambiar su denominación a Servicios Logísticos Integrales Mumiya, según su reporte anual entregado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

“A partir del 31 de marzo de 2026, Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V. pasó a denominarse Servicios Logísticos Integrales Mumiya, S.A. de C.V. y continúa operando bajo ese nuevo nombre legal”, se explica en el documento.

El cambio elimina la denominación ‘Bienestar’, asociada al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de una de las empresas utilizadas por Pemex para la venta de gasolinas.

De acuerdo con un acta del Registro Público de Comercio, en poder de El Financiero, los accionistas aprobaron por unanimidad el cambio de denominación social, para lo cual obtuvieron autorización de la Secretaría de Economía.

En la misma asamblea también se acordó revocar los poderes otorgados a Víctor Manuel Cruz Martínez, quien había sido designado como apoderado de la empresa mediante escritura pública en noviembre de 2025.

¿Por qué Pemex cambió el nombre a Gasolinas Bienestar?

El cambio de nombre apunta a un giro en su enfoque operativo. Mientras que el objetivo principal de Gasolinas Bienestar contemplaba la comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, la nueva denominación sugiere un rol más amplio en actividades logísticas dentro de la cadena de suministro del sector energético.

Gasolinas Bienestar fue utilizada por Pemex para realizar exportaciones de combustibles a Cuba. En 2025, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum exportó 15 mil barriles diarios de petróleo crudo y 2 mil 200 barriles diarios de productos petrolíferos mediante esta subsidiaria, lo que representó una disminución de 25.4 y 18.5 por ciento, respectivamente, en comparación con el último año del sexenio de López Obrador.

Las ventas de petróleo a Cuba en 2025 tuvieron un valor de 500 millones de dólares y representaron el 3.1 por ciento de las exportaciones de petróleo crudo de Pemex y el 1.8 por ciento de las ventas totales de productos derivados del petróleo.

Desde que Pemex estableció contratos de venta con Cuba, entre 2023 y 2025, se exportó petróleo y sus derivados (principalmente combustibles) con un valor acumulado de mil 500 millones de dólares, reveló el documento.

“Las ventas de Gasolinas Bienestar se realizan mediante contratos denominados en pesos a las tasas de mercado vigentes. Contamos con procedimientos establecidos para garantizar que dichas ventas se lleven a cabo en cumplimiento con la legislación aplicable”, se detalla en el informe de Pemex.