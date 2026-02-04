‘¡Claro que nos pagan!’ Pemex revela que vendió a Cuba 1,400 millones de dólares en petróleo

Los envíos de petróleo de México a Cuba provocaron que Donald Trump anunciara aranceles para los países que mandaran crudo a la isla.

Cuentas claras, amistades ‘caribeñas’ largas: Petróleos Mexicanos (Pemex) reveló que solo tiene un contrato de venta de crudo con Cuba, explicó Víctor Rodríguez, director de la empresa, este miércoles 4 de febrero.

“Solo tenemos un contrato de 2023. Es el último contrato que tenemos con ellos y es un contrato normal, como con otros países. Trabajamos con más de 50″, dijo en la ‘mañanera’ que incluyó la presentación del Plan 2026 de Pemex.

De acuerdo con Víctor Rodríguez, el contrato de venta de petrolíferos a Cuba representa el 0.1 por ciento de la producción de Pemex. “Es muy poquito”, remarcó.

Además, el director de Pemex agregó que ya estaba contemplado que la petrolera disminuirá más sus exportaciones a partir de marzo, esto con base en una estrategia impulsada por Andrés Manuel López Obrador de abandonar la exportación de crudo.

“La política es que el crudo que se produce en México sea para beneficio de los mexicanos”, puntualizó.

¿Cuánto petróleo le vendió Pemex a Cuba?

Víctor Rodríguez detalló que desde 2023 a la fecha, la factura de Cuba con Pemex es de alrededor de mil 400 millones de dólares.

El funcionario agregó que en 2024, el primer año de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el comercio de petróleo con Cuba fue por alrededor de 496 millones de dólares.

“¡Claro que nos pagan! Estamos en una relación comercial“, dijo el director de Pemex al remarcar que actualmente Cuba no tiene adeudos con la empresa.

“Hay un crédito abierto y ellos (Cuba) van pagando. Es mucho más (petróleo) por contrato que por ayuda humanitaria”, apuntó la presidenta Sheinbaum.

Pemex, entre amenazas arancelarias de Trump y plan para estabilizar su producción

El informe de la petrolera se da después de la amenaza de Donald Trump de aranceles a países que vendan o mande petróleo a Cuba. México cumplía con ambas condiciones pues enviaba cargamentos a la isla por el contrato con Pemex y también como ayuda humanitaria.

El tema del petróleo a Cuba generó contradicciones entre México y EU. Sheinbaum negó que el tema se tocara con el republicano en la llamada del 29 de enero pasado. No obstante, días después Trump dio otra versión y dijo que había pedido a Sheinbaum detener los envíos de crudo a la isla.