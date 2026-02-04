Rusia y China ‘retan’ a Trump: Se comprometen con ayuda a Cuba y Venezuela

Los presidentes ruso, Vladímir Putin, y chino, Xi Jinping, apostaron hoy por mantener la cooperación con Venezuela y Cuba, pese a las presiones de Estados Unidos y la difícil situación que afrontan ambas naciones caribeñas, informó este miércoles el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.
“Los líderes compartieron sus enfoques sobre la situación en torno a Venezuela y Cuba. Se expresaron a favor de mantener el nivel de cooperación con Caracas y La Habana alcanzado por nuestros países”, aseveró durante una rueda de prensa telefónica.
Según Ushakov, Putin y Xi también “dedicaron especial atención a la tensa situación en torno a Irán”, y el mandatario ruso informó a su homólogo chino sobre la reunión con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, realizada en el Kremlin el pasado 30 de enero.
Venezuela, Cuba e Irán enfrentan actualmente presiones por parte de Estados Unidos, que a principios de año capturo al líder venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, declaró a La Habana un peligro para su seguridad nacional y amenaza con ataques militares contra Irán si ese país no renuncia a su programa nuclear.
Rusia y China, en contraste, rechazaron la captura de Maduro y condenaron no solo el embargo estadounidense de más de seis décadas contra Cuba, sino también las recientes restricciones que buscan impedir los suministros de crudo a la isla.
Además, expresaron apoyo a Teherán, país sacudido por protestas masivas, tras el envío de fuerzas navales por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a aguas cercanas a Irán para presionar a la nación persa.+
Cuba rechaza que se esté diseñando una mesa de trabajo con EU
Carlos Fernández de Cossio, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, negó que La Habana esté diseñando una mesa de negociación con Estados Unidos.
Afirmó que tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero, se intercambian mensajes, pero no tienen como intención el diseño de una negociación bilateral, pues ese diálogo “no se ha empezado”.
“Hemos intercambiado mensajes y el Gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente bien cuál es la posición de Cuba en disposición a sostener un diálogo y no lo ha rechazado”, afirmó De Cossio, quien negó también que pueda haber contactos indirectos a través de intermediarios como México o El Vaticano.
Las declaraciones del diplomático contrastan con los comentarios de Donald Trump, quien aseguró en varias ocasiones que su administración tiene una negociación con el gobierno cubano, incluso a alto nivel.