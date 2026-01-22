‘El ganón’ será Putin: ¿Por qué la reunión con EU y Ucrania deja con más beneficios a Rusia?

Vladimir Putin habría ganado más tiempo para avanzar en la guerra con la reunión de este viernes.

El presidente ruso, Vladímir Putin, acordó con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Yared Kushner, que el viernes 23 de enero se celebrará la primera reunión trilateral -Rusia, Ucrania y Estados Unidos- sobre temas de seguridad en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

“Los americanos, hay que reconocerlo, han hecho mucho para su preparación y confían en que la reunión tendrá éxito”, dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, según la agencia TASS.

Añadió que Estados Unidos espera que la reunión del viernes deje listo el camino para avanzar en “un acuerdo de arreglo pacífico” para la guerra entre Rusia y Ucrania.

El diplomático adelantó que la delegación rusa, que estará dirigida por el almirante Ígor Kostiukov, ya ha sido formada y volará “en las próximas horas a los Emiratos Árabes Unidos”.

También viajará a Abu Dabi el emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kiril Dmítriev, quien participó este jueves 22 de enero en las negociaciones en el Kremlin.

Al respecto, Ushakov subrayó que en la cita de hoy se abordó la creación por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la Junta de la Paz para Gaza, y Moscú insistió en su voluntad de transferir a esa estructura mil millones de dólares en activos rusos congelados en territorio estadounidense.

Putin también planteó a Witkoff y Kushner, yerno de Trump, que el resto de los activos rusos podrían dedicarse como reparación a la reconstrucción de los territorios ucranianos arrasados por las acciones militares de los últimos cuatro años, eso sí, “tras la firma de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania”.

¿Cómo se beneficia Putin de la reunión entre EU, Rusia y Ucrania?

El presidente ruso, Vladímir Putin, ganó más tiempo para continuar la guerra por quinto año consecutivo, al aceptar una reunión el viernes a tres bandas con Estados Unidos y Ucrania sobre temas de seguridad en los Emiratos Árabes Unidos sin comprometerse a un alto el fuego.

Ese fue el único resultado palpable de las 3 horas y 40 minutos de conversaciones esta madrugada en el Kremlin con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner. Y es que, al igual que en las anteriores seis reuniones, el Kremlin se mantuvo invariable en sus posiciones.

El presidente Donald Trump había asegurado durante el Foro de Davos que si los líderes de ambos países no hacían concesiones y aceptaban su plan de paz, serían unos “estúpidos”.

Putin aceptó enviar una delegación oficial a Abu Dabi encabezada por un militar de alto rango, pero no se comprometió a nada más, ante la desesperación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cuyo país sufre enormemente debido a los masivos ataques rusos contra la infraestructura energética que ha dejado a millones de sus habitantes sin luz y calefacción en pleno invierno.

Las autoridades de Kiev cifran en cientos de miles los habitantes de Kiev que han abandonado la ciudad en las últimas semanas, ya que en el interior de sus casas las temperaturas rondan los 0 grados.

Zelenski, quien se reunió el jueves en Davos con Trump, se mostró convencido de que el punto central de la reunión trilateral será el reparto del Donbás, donde los ucranianos aún controlan más de una quinta parte de la región de Donetsk.

“Todos hablamos de una cuestión, que es la más difícil y aún no está resuelta. Pienso que en las reuniones trilaterales puede que las partes presenten la una a la otra sus propuestas. Todo gira en torno al territorio”, dijo Zelenski en una rueda de prensa celebrada tras su intervención en el Foro Económico de Davos.

El Kremlin advirtió que si no se soluciona la cuestión territorial no habrá una paz “duradera” en Ucrania. Es decir, no habrá alto el fuego mientras los ucranianos no se rindan.

“Lo importante es que durante estas negociaciones entre nuestro presidente y los americanos se constató de nuevo que sin la solución de la cuestión territorial (...) no se puede esperar el logro de un arreglo duradero”, explicó Ushakov, según la agencia TASS.

Ushakov precisó que dicha solución debe seguir “la fórmula acordada en Anchorage”, en alusión a la cumbre de agosto del año pasado entre Putin y el presidente de Estados Unidos, en la que éste renunció a exigir a Moscú un inmediato alto el fuego como primer paso para el arreglo del conflicto.

Como es habitual, el diplomático insistió en que “las Fuerzas Armadas rusas tienen la iniciativa estratégica”, aunque las bajas temperaturas y la nieve han frenado desde finales del pasado año su ofensiva en el corazón del Donbás.

Rusia insiste en que Ucrania retire a sus tropas de las cuatro regiones anexionadas en 2022 por Moscú, especialmente, del Donbás, que el ejército ruso no ha logrado tomar en casi cuatro años de cruentos combates.

Además, Putin intentó granjearse este jueves el apoyo de Trump al abordar también con sus emisarios el tema de Groenlandia y la Junta de la Paz, asuntos en los que la postura rusa discrepa diametralmente de la europea y ucraniana.

Zelenski rechazó la propuesta tras la invitación a Putin, mientras los europeos aún puesto en serias dudas las repercusiones de dicha estructura para el derecho internacional y la ONU. En cuanto a la isla ártica, Kiev y los europeos se han alineado con Dinamarca.