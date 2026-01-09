Putin muestra el músculo: Así es el misil Oreshnik que Rusia lanzó contra Ucrania

Las fuerzas ucranianas calificaron el ataque como "uno de los más complejos" para Kiev.

Rusia realizó un ataque masivo contra Kiev que causó al menos cuatro muertos y 25 heridos, además de graves daños en la infraestructura civil y energética de la capital, con cortes de luz y agua para miles de hogares, al tiempo que lanzó por primera vez un misil balístico hipersónico Oréshnik contra la ciudad occidental de Leópolis.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, explicó que el ataque nocturno combinado, en el que Rusia empleó 36 misiles y 242 drones, duró casi cinco horas y estuvo dirigido contra edificios residenciales e infraestructura civil de Kiev y de otras ciudades, incluida Leópolis.

Aunque las fuerzas ucranianas interceptaron la mayoría de los misiles y drones (no así el Oréshnik), se registraron impactos en 19 lugares del país.

En la capital ucraniana se vieron afectadas 29 ubicaciones, según el jefe de la Administración Militar de la Ciudad, Timur Tkachenko, quien calificó el bombardeo ruso de “uno de los ataques más complejos” para Kiev, en parte debido a las condiciones meteorológicas difíciles.

Ataque de Rusia contra Ucrania dañó 50 edificios

El ataque dañó 50 edificios, sobre todo residenciales, pero también cuatro instituciones educativas, relató Tkachenko.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó en la red social X la brutalidad del ataque, en el que falleció un miembro de los servicios de emergencia, porque en uno de los edificios residenciales se produjo un segundo impacto justo cuando los rescatistas comenzaban a prestar ayuda tras el primero.

Además, resultó dañado un edificio de la embajada de Catar, un “Estado que hace tanto para mediar con Rusia con el fin de asegurar la liberación de prisioneros de guerra y civiles retenidos en prisiones rusas”, según Zelenski.

Así son los misiles Oreshnik que lanzó Rusia contra Ucrania

El misil Oreshnik es un arma hipersónica de alcance intermedio que ya había sido utilizada en ataques anteriores.

Se trata de un misil balístico con alcance de entre 965 y mil 600 kilómetros, aunque alcanzaría hasta 4 mil 800 kilómetros, de acuerdo con información de CNN.

Otra de sus características es que tiene la capacidad de lanzar múltiples ojivas independientes desde el misil principal.

Los vehículos con municiones se separan del misil mientras este viaja a velocidades hipersónicas; cada uno puede apuntar a objetos específicos, lo que permite que un misil balístico lance un ataque de mayor envergadura.