Trump se ‘encabrita’ por ataque de Ucrania a mansión de Putin: ‘Una cosa es ser ofensivo, otra atacar casas’

Donald Trump prometió resolver la guerra entre Rusia y Ucrania en sus primeros días como presidente de EU.

¿Ucrania ‘echó a perder’ el plan de paz con Rusia? El presidente Donald Trump dijo “estar muy enojado” por la denuncia de Vladimir Putin sobre un presunto ataque contra una de sus residencias.

Trump se enteró del presunto ataque por Putin durante una llamada que ambos mantuvieron ese mismo día, contó este lunes 29 de diciembre.

“Una cosa es ser ofensivo, porque ellos son ofensivos”, declaró Donald Trump a periodistas en Florida. “Otra cosa es atacar su casa. No es el momento adecuado para hacer algo así”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, desestimó las afirmaciones rusas como “una nueva mentira” y advirtió que Moscú podría estar utilizándolas como pretexto para preparar un ataque contra edificios del gobierno en Kiev.

El cruce de acusaciones por el supuesto ataque con drones se produjo un día después de que Zelenski se reuniera con Trump en Florida, encuentro en el que ambos líderes expresaron optimismo sobre las perspectivas de un acuerdo de paz.

Rusia revisará ‘varios puntos’ antes de acordar la paz con Ucrania

Esas expectativas recibieron un nuevo golpe tras la llamada del lunes entre Trump y Vladimir Putin, cuando el líder ruso dijo a su par estadounidense que Moscú revisaría su posición sobre Ucrania, según el resumen del Kremlin sobre la conversación.

Putin dijo que Moscú pretende trabajar estrechamente con EE.UU. en los esfuerzos de paz, pero reconsiderará varios acuerdos alcanzados previamente, informó a medios rusos el asesor del Kremlin Yuri Ushakov. Agregó que Putin aseguró a Trump que Rusia buscará seguir trabajando con socios estadounidenses para lograr la paz y que ambos líderes acordaron mantener el diálogo.

La llamada entre Trump y Putin, la segunda en dos días, se dio tras una intensa actividad diplomática de fin de año. El presidente estadounidense busca asegurar una resolución a la invasión rusa de Ucrania iniciada en 2022, un conflicto que prometió terminar en su primer día de regreso al cargo.

Aunque la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó en X que Trump y Putin mantuvieron una “llamada positiva”, sigue sin estar claro si el presidente de EU está más cerca de alcanzar ese objetivo.

¿Qué sabemos del supuesto ataque de Ucrania a casa de Putin?

El canciller ruso, Sergei Lavrov, afirmó este lunes 29 de diciembre que Ucrania intentó atacar una residencia presidencial en la región de Nóvgorod, a más de 400 kilómetros al noroeste de Moscú, con 91 drones, y agregó que Rusia responderá y que los objetivos ya fueron seleccionados.

Su par ucraniano, Andrii Sybiha, calificó esa noticia como una invención y un pretexto para descarrilar las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

El encuentro entre Zelenski y Trump no produjo un avance claro, pero llevó al presidente estadounidense a celebrar lo que llamó “mucho progreso”, aunque advirtió que podría tomar algunas semanas concluir un acuerdo y que no hay un calendario definido.

Zelenski consideró que el plan de paz está “90 por ciento acordado”. Tras la reunión, los presidentes de EU y Ucrania hablaron con líderes europeos.

Ucrania busca una reunión con socios europeos y con Trump en enero, dijo Zelenski, seguida de un encuentro separado con funcionarios rusos “en un formato u otro”.

Funcionarios ucranianos trabajaron durante las últimas semanas en la revisión de un borrador de 28 puntos originalmente propuesto por EU, pero considerado demasiado favorable a Rusia. La versión más reciente tiene 20 puntos, aunque Moscú advirtió que incluye elementos que no aceptará, entre ellos el tamaño de las fuerzas militares de Ucrania tras la guerra.

Entre los principales puntos aún sin resolver figura el futuro de la región ucraniana del Donbás, parcialmente ocupada por fuerzas rusas. Rusia ha insistido en demandas territoriales maximalistas, que incluyen zonas que no controla plenamente.

Rusia también quiere garantías contra una futura expansión hacia el este de la alianza militar de la OTAN y sobre el estatus neutral de Ucrania si se integra a la Unión Europea, además de claridad sobre el levantamiento de sanciones.