¿2026 año de la paz? Acuerdo entre Rusia y Ucrania está cerca, dice Trump tras reunión con Zelenski

Zelenski y Trump se reunieron este 28 de diciembre en el resort Mar-a-Lago, donde trataron diversos temas.

El presidente Donald Trump dijo que hizo “mucho progreso” en las conversaciones con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski sobre un posible acuerdo de paz, pero que podría tomar algunas semanas lograrlo y que no hay un cronograma establecido.

La pareja se reunió el domingo en el resort Mar-a-Lago del presidente estadounidense, donde almorzaron y luego hablaron por teléfono con un grupo de líderes europeos para informarles sobre sus avances.

El tono de la conferencia de prensa después de la reunión fue cálido, incluso cuando quedó claro que Trump no está mucho más cerca de su objetivo de poner fin a la guerra que comenzó con la invasión de Rusia en 2022.

“Discutimos todos los aspectos del marco de paz”, dijo Zelenskiy, de pie junto a Trump, afirmando que hay un “90% de acuerdo”. Añadió: “Garantías de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania, 100% de acuerdo. Garantías de seguridad entre EU, Europa y Ucrania, casi de acuerdo. Dimensión militar, 100% de acuerdo. Plan de prosperidad en proceso de finalización”.

Entre los principales puntos de fricción que quedan por resolver se encuentra el futuro de la región ucraniana del Donbás, parcialmente ocupada por las fuerzas rusas. Trump declaró a la prensa que el asunto sigue sin resolverse, pero que “está cada vez más cerca”.

Trump afirmó que estaría dispuesto a hablar con el parlamento ucraniano si eso ayudaba a consolidar un acuerdo. También afirmó que imaginaba una reunión trilateral con Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin. “Veo que eso ocurrirá, sin duda, en el momento oportuno”, afirmó.

Antes de la reunión, Trump dijo que había mantenido una llamada telefónica “buena y muy productiva” con Putin y que planeaba hablar con él nuevamente después de reunirse con Zelenskiy.

El presidente estadounidense afirmó que pretende convocar una reunión con Zelenski y líderes europeos en enero. Zelenski escribió posteriormente en una publicación en X que la reunión se celebrará en Washington.

El domingo, Trump y Zelenskiy hablaron por teléfono con un grupo de líderes europeos, incluido el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz.

“Estamos de acuerdo en que las garantías de seguridad son un hito clave para lograr una paz duradera, y nuestros equipos seguirán trabajando en todos los aspectos”, afirmó Zelenskiy.

Trump dijo que Europa asumiría gran parte de las garantías de seguridad para Ucrania.

“Sabes, ellos están ahí, pero vamos a ayudar a Europa al 100%, como ellos nos ayudarían a nosotros”, dijo.

Reunión Zelenski-Trump: ¿De qué temas hablaron?

El líder ucraniano llegó a la reunión diciendo que su objetivo era resolver los temas clave pendientes, incluido el estatus de los territorios en el este de Ucrania, las futuras garantías de seguridad y el destino de una planta de energía nuclear ocupada por Rusia.

Tras casi un año de esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra sin lograr un acuerdo, Trump había dicho que solo se reuniría de nuevo con los líderes ucranianos y rusos si un acuerdo era inminente. Hasta el momento, las partes en conflicto han estado negociando principalmente con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Zelenskiy y funcionarios ucranianos, a la izquierda, se sientan con Trump y funcionarios estadounidenses en Mar-a-Lago el domingo.

Rusia se aferra a quedarse tierras ucranianas

Putin ha seguido insistiendo en sus demandas, incluyendo la de que Ucrania ceda territorios en el este del país que las tropas rusas no han logrado capturar en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurre incluso cuando, según estimaciones occidentales, más de 1.1 millones de soldados rusos han muerto o resultado heridos desde que Putin ordenó la invasión a gran escala que se acerca a su quinto año, y la economía rusa se enfrenta a una presión creciente debido a sanciones sin precedentes.

Trump ha aumentado la presión sobre Ucrania para que haga concesiones y ha lanzado promesas de cooperación económica a Rusia. Si bien Zelenskiy ha declarado repetidamente su disposición a un alto el fuego para dar cabida a negociaciones de paz, Putin ha rechazado las peticiones de Trump de una tregua sin haber llegado previamente a un acuerdo.

“Los presidentes de Rusia y Estados Unidos generalmente comparten puntos de vista similares de que la opción propuesta por los ucranianos y los europeos de un alto el fuego temporal, supuestamente para preparar un referéndum o bajo otros pretextos, solo conduce a prolongar el conflicto”, dijo el domingo el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, al describir la llamada de Putin con Trump en una publicación de audio en Telegram.

El sábado, Moscú lanzó un ataque aéreo masivo con más de 500 drones y 40 misiles contra Kiev y las principales instalaciones energéticas del país, un día después de que un funcionario ruso acusara a Ucrania y sus aliados europeos de intentar sabotear un acuerdo.

“Los rusos están llevando a cabo una campaña basada en infundir agotamiento, frío y miedo”, dijo la primera ministra ucraniana, Yuliia Svyrydenko, en Telegram sobre el bombardeo, que mató a una persona y dejó a aproximadamente un tercio de los más de 3 millones de habitantes de Kiev sin calefacción.

Las autoridades ucranianas han trabajado arduamente durante las últimas semanas para revisar un borrador de plan de 28 puntos propuesto originalmente por Estados Unidos, pero considerado excesivamente favorable a Rusia. La última versión tiene 20 puntos, pero Moscú ha advertido que el plan incluye elementos que no aceptará, como el tamaño del ejército ucraniano de posguerra.

Rusia también quiere garantías contra una futura expansión hacia el este de la alianza militar de la OTAN y sobre el estatus neutral de Ucrania si se une a la Unión Europea, así como claridad sobre la cuestión de la eliminación de las sanciones y sobre cientos de miles de millones de dólares de activos estatales congelados de Moscú en Occidente, según una persona cercana al Kremlin.

Rusia quiere que Ucrania ceda un cinturón de territorio fortificado en la región oriental de Donetsk que Moscú no ha logrado tomar por la fuerza. Zelenskiy rechaza esta exigencia, aunque ha declarado estar dispuesto a aceptar una zona desmilitarizada en la zona siempre que Rusia también retire sus fuerzas, algo que Moscú probablemente no aceptará.

Ucrania ha presionado para obtener garantías vinculantes de protección estadounidense en caso de un nuevo ataque ruso, incluso cuando Trump ha declarado que el país no podrá unirse a la OTAN. Zelenskiy declaró el viernes que quiere discutir con Trump cómo Estados Unidos podría ejercer más presión sobre Rusia si Putin no acepta firmar el acuerdo de paz.

Otro punto clave de conflicto ha sido el destino de la central nuclear de Zaporizhia, actualmente ocupada por Rusia. Zelenskiy declaró la semana pasada que Washington presionaba para que la instalación fuera propiedad conjunta de las tres partes, mientras que Ucrania ofrece compartir la planta únicamente con Estados Unidos.