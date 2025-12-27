En vísperas del encuentro de Zelenski y Trump se reportan duros ataques rusos en Ucrania

Los ataques rusos se efectuaron con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal, según los medios ucranianos. (EFE).

Rusia lanzó duros ataques contra Kiev y contra regiones en el noreste y en el sur de Ucrania, que causaron al menos 5 heridos, en medio de la expectativa generada por el próximo encuentro entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el de EU, Donald Trump.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó de cinco heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se registraron incendios y explosiones.

Los ataques rusos, que tenían también como blanca infraestructura eléctrica, se efectuaron con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal, según los medios ucranianos.

Ante la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania, Polonia cerró dos aeropuertos en el noreste del país y sus fuerzas aéreas desplegaron aviones militares para controlar el espacio aéreo.

Los ataques se producen en medio de la expectativa que ha generado el anuncio del nuevo encuentro entre Trump y Zelenski, considerado clave en las actuales negociaciones de paz, aunque el plan de 20 puntos presentado por el mandatario ucraniano la noche de Navidad ha sido rechazado por la parte rusa.

Zelenski mantiene su exigencia de un control total de la región del Donbas y rechaza la presencia de tropas europeas y estadounidenses en Ucrania como parta de las garantías de seguridad para Kiev.

Este viernes el presidente ucraniano anunció que tiene previsto viajar a Florida para reunirse con Trump, probablemente el próximo domingo, para debatir el borrador del plan de paz que Zelenski, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico.

“El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90 por ciento. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100 por ciento”, declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev.