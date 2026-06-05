¿Peligra el FIFA Fan Fest en el Zócalo? Gobierno de CDMX pide ‘paciencia’

El Zócalo de la CDMX será el punto de encuentro del FIFA Fan Fest.

A solo unos pocos días de que arranque la inauguración de la Copa Mundial 2026, continúan las protestas de maestros en la capital del país y, apenas esta semana, el comité organizador de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) tuvo que cancelar una capacitación relacionada con el FIFA Fan Fest por seguridad.

El FIFA Fan Festival en el Zócalo de CDMX es un evento para transmitir los 104 partidos del torneo en una pantalla gigante y con acceso gratuito. Se espera que haya proyecciones del 11 de junio al 19 de julio.

Al ser cuestionado sobre si peligra el Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México, debido a las protestas recientes de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, consideró que aún hay tiempo de resolver.

La CNTE informó que no ha llegado a acuerdos con el Gobierno de México, luego de tres mesas de trabajo esta semana con autoridades de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE.

En tanto, el gobierno de la CDMX está atento a las negociaciones de maestros de la CNTE y el Gobierno federal. La coordinadora pide la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 por afectaciones a su jubilación y la eliminación de la reforma educativa.

Al respecto del FIFA Fan Fest, Cravioto dijo que debe haber paciencia pues un acuerdo entre las partes puede ocurrir incluso a último momento.

“Se puede dar estos acuerdos para que se permita el acceso de los ciudadanos al centro de la Ciudad de México. Hoy mismo tenemos ya aperturadas cuatro entradas al centro (…) En realidad los días más difíciles para el centro fueron lunes y martes, se acordó las aperturas (…) Estamos ahí avanzando en ello, obviamente no es una situación normal lo que se vive en el centro”, apuntó.

Al respecto de si peligra o no la sede del FIFA Fan Fest en la CDMX, Cravioto apuntó que hasta el momento no se ha puesto en la mesa mover el evento de lugar o una cancelación.

¿CNTE continuará con movilizaciones en CDMX durante el Mundial 2026?

La CNTE lleva a cabo una Asamblea Nacional Representativa en la sede de la Sección IX de la Ciudad de México este viernes desde las 17:00 horas. Ahí, los dirigentes definirán cuáles serán las próximas acciones a llevar a cabo, a pocos días de que comience el Mundial 2026 en la CDMX.

El partido de inauguración del Mundial 2026 será en el Estadio Ciudad de México (nombre oficial del ‘Azteca’ durante el torneo mundialista), con el partido entre México y Sudáfrica el 11 de junio.

En México se jugarán un total de trece partidos de la Copa del Mundo, con encuentros deportivos en Ciudad de México (cinco partidos), cuatro juegos más en Guadalajara y cuatro en Monterrey.