¿Quién es Lucila Ayala, la magistrada que afirma que ‘ya ganó’ la gubernatura de Sinaloa por Morena?

Lucila Ayala Moreschi, magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo de Sinaloa, aseguró que se convertirá en la candidata de Morena para gubernatura del estado rumbo a las elecciones de 2027.

“Voy a ser gobernadora primero dios porque soy la mejor (…) Ya gané y ustedes lo van a ver”, expresó para medios de comunicación en una entrevista reciente. Más adelante insistió: “No voy a ser, ya soy”.

A través de sus redes sociales, la magistrada afirma que convive y escucha las inquietudes de la ciudadanía, y comparte fotos en las que se la ve vestida con un chaleco de Morena.

“Siempre he estado al lado de mis sinaloenses, apoyándolos, resolviéndoles problemas, caminando a su lado, esa es mi pasión”, escribió en Facebook.

Citlalli Hernández afirma que no hay candidaturas definidas en Morena

El lunes 20 de julio, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, aclaró que “no hay nada decidido” respecto a las candidaturas de su partido para los comicios del próximo año e hizo un llamado a la calma y a esperar los comunicados oficiales de la dirigencia.

Hernández reiteró que las y los Coordinadores en defensa de la Cuarta Transformación (4T) y la soberanía, quienes posteriormente obtendrán las candidaturas, se elegirán mediante una encuesta ciudadana.

“Pedirles que no caigan en mentiras. No hay nada decidido. Será una encuesta la que determine. Las y los aspirantes que cumplan con los requisitos serán notificados en cuanto la Comisión Nacional de Elecciones termine de revisar las solicitudes que recibimos”, explicó la morenista en su cuenta de X.

¿Cuál es la trayectoria de Lucila Ayala Moreschi?

Ayala Moreschi cuenta con una licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y también es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Cuenta con una maestría en juicio de Amparo, en Derecho fiscal y en Derecho Constitucional y Administrativo, y en 2010 logró un doctorado en Derecho.

Fue presidenta del patronato de promotoras voluntarias de la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería de Sinaloa entre 1990 y 1992, y regidora de Culiacán entre 2002 y 2004.

Afirma ser defensora de los derechos humanos desde hace 35 años y que trabajó entre 1981 y 2011 como abogada litigante de personas de bajos recursos sin cobrar.

En su currículum expone que ha intentado ser fiscal general de Sinaloa, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado y diputada.

En 2017 fue separada de su cargo como magistrada, pero tras un litigio de más de dos años logró una resolución favorable de un tribunal federal. Gracias al fallo, recuperó su puesto y recibió el pago correspondiente a los salarios caídos.

Morena concentra preferencias de voto en Sinaloa

De acuerdo con una encuesta de El Financiero, el electorado de Sinaloa tiene a Morena arriba en las preferencias rumbo a las elecciones para gobernador en 2027, con 38 por ciento de la intención de voto.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene el 10 por ciento de preferencia mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) tiene 8 por ciento, y Movimiento Ciudadano, 5 por ciento.

El Partido Verde Ecologista de México(PVEM) y el Partido del Trabajo(PT) atraen 2 y 1 por ciento, respectivamente.