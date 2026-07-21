Nora revela por qué entrar tarde a ‘MasterChef 24/7’ fue una desventaja: “Me llevaban un mes de clases”

Nora Estrada se convirtió en la décima eliminada de MasterChef 24/7 después de que los jueces encontraran fallas en su platillo final, principalmente en el sabor de la salsa y la técnica del capeado.

Sin embargo, la participante de MasterChef 24/7 considera que su paso por la cocina más famosa de México comenzó con un reto adicional: incorporarse a la competencia cuando el resto de los concursantes ya llevaba un mes de experiencia.

En entrevista con El Financiero, la cocinera recordó que originalmente realizó el proceso de selección como cualquier aspirante, aunque en un principio no fue elegida.

Semanas después, la producción volvió a buscarla para ofrecerle un lugar como una de las sorpresas de la temporada, propuesta que aceptó sin pensarlo.

Nora Estrada reveló detalles de cómo sintió su salida de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

¿Cuál fue la desventaja de entrar un mes después a ‘MasterChef 24/7’?

Para Nora Estrada, el principal desafío no fue cocinar, sino adaptarse a un entorno completamente nuevo cuando el resto de los participantes ya conocía la dinámica en la temporada de MasterChef 24/7.

“La capacidad de adaptación es fundamental, pero regresar a tu vida es poco a poco. Es un proceso interesante. El encierro es algo a lo que no estamos acostumbrados. Estás en un lugar extraño, no conoces a nadie y tienes que aprender las reglas de convivencia y la forma de ser de cada persona. Creo que ese fue un gran reto”.

La exparticipante explicó que, aunque había hecho su casting desde el inicio, recibió una segunda llamada de la producción para sumarse cuando la temporada ya estaba en marcha.

“Hice mi casting, mandé mi video y no me llamaron. Luego me volvieron a contactar y me preguntaron si quería entrar. Revisaron a los aspirantes y si deseaba unirme a la temporada. Acepté de inmediato. MasterChef tiene muchas sorpresas y yo fui una de ellas”.

Además de adaptarse a la convivencia, también tuvo que ponerse al corriente con aspectos técnicos que el resto de los concursantes ya dominaba.

“Las desventajas son muchas. Me llevaban un mes de clases, es como cuando te cambias de escuela y llegas a medio curso. Te cuesta mucho ponerte en sintonía; son clases con maestros de alto nivel y un mes de diferencia es un abismo”.

Nora recordó que incluso actividades cotidianas dentro del reality, como recorrer el mercado o encontrar los ingredientes, representaban un reto adicional mientras planeaba los platillos.

“No sabes dónde están las cosas, me costó ubicar el lugar de cada ingrediente. Todo eso mientras piensas qué vas a cocinar, cómo lo vas a hacer y en qué tiempo. Ese mes a ellos les ayudó a tener todo mucho más dominado”.

Pese a ello, aseguró que nunca utilizó esa situación como un pretexto para justificar su eliminación.

“Evaluaron todos los aspectos: el emplatado, la cocción y el sabor. Nos toca tomar las cosas como son, con orgullo, aceptación y ni modo, así pasó”.

Incluso recordó que su llegada llamó la atención entre los demás concursantes, aunque con el paso de las semanas logró integrarse al grupo.

“Entré y hasta me veían extraño. “Entré sin vicios, no tenía pleito contra nadie y llegué a conocerlos a todos. Esa fue una gran ventaja”.

Nora Estrada entró a destiempo a la nueva temporada de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

Nora Estrada invita a cocinar platillos que “reconforten el alma”

Tras su eliminación de MasterChef 24/7, Nora Estrada espera que el programa motive a más personas a acercarse a la cocina y a recuperar la tradición de compartir los alimentos con familiares y amigos.

“Invito a todos a que cocinen, que no se pierda el hábito de transformar unos ingredientes ordinarios en un platillo extraordinario que te llena el alma, te reconforta y te emociona. Que las personas mantengan el ir al mercado, recomendarse recetas y no perdamos la tradición de sentarnos a comer en comunión y compartir. Una vez a la semana o una vez al mes, siempre hay que procurar compartir con las personas que queremos, porque así se cocina la vida”.

¿Dónde ver ‘MasterChef 24/7’ en vivo?

La transmisión de MasterChef 24/7 se puede seguir en distintas plataformas. La gala principal se transmite por Azteca Uno, mientras que también es posible verla a través del sitio web oficial y la aplicación de TV Azteca.

Para quienes desean conocer todo lo que ocurre dentro de la cocina, Disney+ ofrece la transmisión en vivo las 24 horas del día, donde los espectadores pueden observar la convivencia de los participantes más allá de las galas dominicales.

Además, las redes sociales oficiales de MasterChef 24/7 comparten clips con los momentos más destacados de cada episodio, recetas, entrevistas y adelantos de la competencia, contenido que complementa la experiencia para los seguidores del reality.