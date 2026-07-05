Octavo eliminado de ‘MasterChef 24/7′ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el reality show?

El octavo eliminado de 'MasterChef 24/7' se despide de la competencia este domingo 5 de julio. (Foto: Cortesía TV Azteca/ChatGPT)

Los fogones vuelven a encenderse este domingo 5 de julio para una nueva noche de eliminación en MasterChef 24/7. La competencia entra en una etapa decisiva y un participante deberá abandonar la cocina más famosa de México tras superar una serie de retos que pondrán a prueba su creatividad, técnica y capacidad para trabajar bajo presión.

La octava semana del reality también estará marcada por el impacto del pin del chef, un beneficio que cambió por completo la dinámica de la eliminación. Gracias a esta ventaja, algunos participantes de MasterChef tendrán una oportunidad adicional para asegurar su permanencia y evitar despedirse del programa.

La chef Zahie, el chef Poncho y el chef Herrera regresan como jueces para el 24/7 de 'MasterChef'. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

¿A qué hora inicia MasterChef 24/7 HOY?

La nueva temporada de MasterChef 24/7 tiene dos horarios de transmisión dependiendo del día de la semana.

De lunes a viernes, el reality comienza a las 8:30 de la noche, mientras que los domingos, cuando se realiza la gala de eliminación, el programa inicia a las 8:00 p.m., tiempo del centro de México.

Como cada semana, los espectadores conocerán qué cocinero abandona la competencia después de enfrentar los retos definidos por los chefs y de la deliberación final de los jueces.

¿Dónde ver MasterChef 24/7 EN VIVO?

La transmisión del reality puede seguirse en distintas plataformas, por lo que los seguidores tienen varias opciones para no perderse la eliminación de MasterChef.

Las alternativas disponibles son:

Azteca UNO.

Aplicación y sitio web de TV Azteca.

Disney+ (única plataforma donde está disponible la señal 24/7).

Si no cuentas con alguna de estas opciones, también puedes seguir el minuto a minuto, las reacciones y al eliminado de la semana mediante la cobertura de El Financiero Entretenimiento y las redes sociales oficiales del programa.

Isabel Carvajal, Edgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar son los chefs maestros de la temporada 24/7 de 'MasterChef'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Qué ventaja obtuvo Nora Estrada con el pin del chef?

Durante el programa anterior, Nora Estrada ganó el codiciado pin del chef, una ventaja que le permitió modificar la dinámica de la eliminación correspondiente a la octava semana de competencia.

Gracias a este beneficio, la concursante eligió a cinco de sus compañeros con mandil negro para disputar una ronda adicional, en la que tendrán la oportunidad de conseguir un beneficio y acercarse a la salvación antes de la decisión definitiva de los jueces. La estrategia de Nora podría cambiar el rumbo de la competencia y convertirse en uno de los momentos más importantes del episodio.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef 24/7 en riesgo de eliminación?

El beneficio obtenido por Nora permitió que cinco de los participantes con mandil negro disputaran una ronda extra para intentar asegurar su permanencia dentro del reality.

Mientras tanto, el resto de los concursantes en riesgo deberá enfrentarse de manera habitual a los retos de cocina para convencer a los jueces y conseguir un lugar en el balcón.

Los participantes con mandil negro son:

Diego Carrillo ‘Smi-Lee’ (con beneficio).

Jazmín Bernal.

Camila Souza ‘La Cams’.

Michelle Malacara (con beneficio).

Bruno Alonso Bautista ‘Lancer’ (con beneficio).

Claudia Ruiz.

Emmanueli Chiang.

Carmen Fuentes (con beneficio).

Luis Ramos (con beneficio).

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Por primera vez en la historia del programa, la audiencia tiene un papel directo en el desarrollo de la competencia.

Durante la gala de eliminación, los espectadores pueden ayudar a salvar a uno de los concursantes antes de la decisión final de los jueces. La votación en MasterChef 24/7 únicamente permanece habilitada durante el periodo anunciado por TV Azteca en la transmisión.

Para participar debes:

Ingresar a la página oficial de MasterChef. Seleccionar la pestaña “Vota”. Elegir a uno o varios participantes y enviar hasta 10 votos. Una vez utilizados, podrás emitir otros 10 votos adicionales.

¿Quiénes son los participantes que quedan en MasterChef 24/7?

Con el paso de las semanas, la competencia ha cambiado debido a las eliminaciones y al ingreso de nuevos concursantes, quienes buscan abrirse camino en la cocina más famosa de México.

El pasado 21 de junio se incorporó Nora Sánchez, cocinera tradicional originaria de Xochimilco. Los participantes que siguen en competencia son: