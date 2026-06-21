Sexto eliminado de ‘MasterChef 24/7′ EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el reality?

El eliminado 6 de 'MasterChef 24/7' se decide luego de que los jueces prueben los platillos finales. (Foto: ChatGPT/Cortesía TV Azteca)

La cocina más famosa de México enfrenta a sus cocineros en una nueva eliminación en MasterChef 24/7, donde uno de los participantes pone fin a su aventura culinaria.

Tras la salida de Ricardo Hernández, los aspirantes restantes enfrentan una semana decisiva en la que cualquier error puede costarles la permanencia en la competencia.

Sin embargo, los concursantes cuentan con una oportunidad extra para mantenerse en el reality. Gracias al sistema de votos en MasterChef 24/7, dinámica aplicada por primera vez en el programa donde el público tiene la posibilidad de salvar a uno de sus favoritos y retirarle el mandil negro antes de la decisión de los jueces.

Ricardo fue el quinto eliminado de 'MasterChef 24/7'. [Fotografía. Cortesía TV Azteca] (J A FLORES)

¿A qué hora empieza MasterChef 24/7 HOY?

La nueva temporada de MasterChef 24/7 cuenta con dos horarios distintos al depender del día de emisión:

Lunes a viernes: 8:30 de la noche.

Domingo de eliminación: 8:00 de la noche.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO MasterChef 24/7?

La transmisión de MasterChef 24/7 tiene diferentes sitios para seguirse completamente en vivo, desde plataformas de streaming hasta la TV abierta y son las siguientes:

Azteca Uno.

Sitio web y aplicación de TV Azteca.

Disney+, servicio que ofrece acceso a la transmisión continua 24/7.

En caso de no contar con ninguna de las opciones anteriores, puedes consultar las redes sociales oficiales del programa para conocer lo que pasa en el capítulo o revisar las actualizaciones con lo más destacado en El Financiero Entretenimiento.

¿Quiénes tienen mandil negro en la semana 6 de MasterChef 24/7?

Dentro de la lista de participantes de MasterChef 24/7 con mandil negro existen algunos que repiten de manera seguida como el influencer Lancer, pero también está en riesgo de expulsión Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra. Estos son los 8 concursantes con mandil negro:

Ángel Villamar “Antrax”.

Bruno Bautista “Lancer”.

Carmen Fuentes.

Claudia Ruiz.

Daniela Parra.

Julio Vázquez.

Michelle Malacara.

Pablo Villagrán.

¿Cómo votar por los participantes de MasterChef 24/7?

El reality incorporó una dinámica que permite al público participar directamente en la competencia por primera vez en el reality show.

Para emitir los votos es necesario:

Ingresar al portal oficial de MasterChef 24/7. Seleccionar la pestaña “Votar”. Elegir a uno o varios participantes. Repartir los votos disponibles. Presionar “Enviar”.

Cada usuario dispone de 10 votos diarios, los cuales puede asignar a un solo concursante o distribuir entre varios. Además, existe la posibilidad de obtener votos adicionales al finalizar el proceso.

Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera regresarán como jueces en la edición 2026 de 'MasterChef México 24/7'. (Foto: Cortesía MasterChef). (J A FLORES)

¿Quiénes siguen en la competencia de MasterChef 24/7?

Aunque el programa comenzó con 22 participantes, las eliminaciones ya redujeron el número de aspirantes a conseguir el primer lugar en la temporada de MasterChef 24/7. Los concursantes que continúan en la cocina son: