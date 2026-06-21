¿A qué hora se estrena la temporada 3 de ‘La Casa del Dragón’ HOY?

El fuego de los dragones vuelve a encenderse en Westeros con el regreso de House of the Dragon. (Foto: IA Gemini / HBO Max).

El rugido de los dragones vuelve a escucharse en Westeros. Tras casi dos años de espera desde el final de la segunda temporada, La Casa del Dragón (House of the Dragon) regresa este domingo 21 de junio con una nueva entrega que retoma la guerra entre los Targaryen y acelera el conflicto que amenaza con cambiar para siempre el destino de la dinastía más poderosa de los Siete Reinos.

La producción de HBO, basada en la novela Fuego y Sangre de George R. R. Martin, llega con ocho nuevos episodios y con la promesa de mostrar algunos de los acontecimientos más importantes de la llamada Danza de los Dragones, la guerra civil que dividió a la Casa Targaryen casi dos siglos antes de los hechos narrados en Juego de Tronos.

La guerra entre los Targaryen se intensifica en la tercera temporada de la precuela de Game of Thrones. (Foto: HBO Max)

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el primer episodio de ‘House of the Dragon’ 3?

La temporada 3 de La Casa del Dragón se estrena este domingo 21 de junio de 2026. En México, el episodio debut estará disponible a las 19:00 horas tanto en HBO como en HBO Max. La plataforma mantendrá el formato de estreno semanal hasta la emisión del capítulo final, prevista para el 9 de agosto.

La programación difundida por HBO también establece los siguientes horarios para Latinoamérica:

México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

La tercera temporada contará con un total de ocho capítulos, igual que la anterior.

¿De qué trata ‘La Casa del Dragón’ 3?

La historia de House of the Dragon se desarrolla aproximadamente 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y sigue el ascenso, poder y fractura de la Casa Targaryen, la familia que gobernó Westeros con ayuda de sus dragones.

La Danza de los Dragones alcanza su punto más crítico con nuevos enfrentamientos por el Trono de Hierro. (Foto: HBO Max).

La serie retrata una guerra de sucesión dentro de la propia familia real. La nueva temporada retoma directamente los acontecimientos que quedaron abiertos al final de la segunda entrega.

Ryan Condal, cocreador y showrunner de la serie, adelantó que el conflicto entrará en una fase más intensa: “Todo lo que estaba preparado para estallar al final de la temporada 2 continúa en la temporada 3”, explicó durante una conversación realizada en SXSW London.

El productor señaló que las facciones enfrentadas seguirán divididas y que incluso comenzarán a surgir fracturas dentro de sus propios bandos: “Seguiremos viendo a personas actuar de manera terrible en nombre del orgullo, el poder, el ego, el interés propio y la familia”.

Uno de los momentos más esperados llegará desde el primer episodio. Condal confirmó que la temporada comenzará con la Batalla del Gaznate (Battle of the Gullet), uno de los enfrentamientos militares más relevantes de la Danza de los Dragones.

El showrunner aseguró que la secuencia representa uno de los proyectos más ambiciosos que ha emprendido la serie: “Puedo decir con confianza que es diferente a cualquier cosa que se haya hecho antes en televisión”.

Ryan Condal promete la secuencia más ambiciosa en la Batalla del Gaznate dentro de la nueva entrega de la serie. (Foto: HBO Max)

Para explicar la importancia de este episodio, Condal comparó la batalla con uno de los momentos más recordados de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos.

“Es como si estuvieras haciendo El Señor de los Anillos y dijeras: ‘La batalla del Abismo de Helm fue increíble, debieron haber estado ahí’. No. Tienes que mostrar la batalla”, señaló.

El responsable de la producción también describió esta entrega como la más grande realizada hasta ahora: “La cantidad de días de rodaje, locaciones y construcción supera ampliamente lo que habíamos hecho antes”.

Otro de los temas centrales será la influencia del poder sobre quienes aspiran al Trono de Hierro: “Una de las grandes preguntas de esta temporada es: ¿qué te hace el trono? ¿Qué provoca estar cerca de él?”.

¿Será el final de ‘House of the Dragon’?

Aunque la tercera temporada apenas comienza, los responsables de la producción ya tienen definido el desenlace de la historia.

Ryan Condal confirmó recientemente que La Casa del Dragón terminará con una cuarta temporada, una posibilidad que George R. R. Martin ya había planteado años atrás al hablar de la adaptación televisiva de Fuego y Sangre.

“Ahora sé dónde terminaremos esta historia en particular y, cuando digo terminarla, me refiero a bajar el telón”, declaró.

Las declaraciones llegan después de que parte de la audiencia manifestó dudas sobre el desenlace de la serie debido a la experiencia que vivieron algunos seguidores con el final de Juego de Tronos en 2019.

Por ahora, HBO también prepara la expansión del universo creado por George R. R. Martin con A Knight of Seven Kingdoms, una nueva producción ambientada en el mismo mundo.

Reparto de ‘La Casa del Dragón’ 3

La tercera temporada reúne nuevamente a varios de los personajes principales de la historia.

Matt Smith como Daemon Targaryen.

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen.

Olivia Cooke como Alicent Hightower.

Steve Toussaint como Corlys Velaryon.

Rhys Ifans como Otto Hightower.

Fabien Frankel como Criston Cole.

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen.

Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen.

Sonoya Mizuno como Mysaria.

Harry Collett como Jacaerys Velaryon.

Bethany Antonia como Baela Targaryen.

Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen.

Phia Saban como Helaena Targaryen.

Jefferson Hall.

Matthew Needham.

James Norton.

Tom Bennett.

Kieran Bew.

Kurt Egyiawan.

Freddie Fox.

Clinton Liberty.

Gayle Rankin.

Abubakar Salim.

Tom Cullen.

Tommy Flanagan.

Dan Fogler.

Joplin Sibtain.

Barry Sloane.

Detrás de cámaras continúan Ryan Condal como cocreador, showrunner y productor ejecutivo; George R. R. Martin como cocreador y productor ejecutivo; además de Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett.

Con una guerra cada vez más cercana al punto de no retorno, la tercera temporada de La Casa del Dragón marca el inicio de la recta final de la historia de los Targaryen en televisión.