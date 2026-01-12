Estreno de ‘El caballero de los siete reinos’: Todo lo que debes saber del spin-off de Juego de tronos

'El caballero de los siete reinos' es un spin-off ambientado en el universo donde se desarrolla la serie 'Game of Thrones'. (Foto: HBO/WB/Press)

Me educaron para ser un caballero, no con espada y lanza, sino con honor: Sir Duncan el Alto es el protagonista de El caballero de los siete reinos, precuela ambientada dentro del mundo donde se lleva a cabo Game of Thrones.

La nueva serie de Juego de Tronos cuenta las epopeyas de Duncan, un aspirante a ser el mejor jinete del reino, y de su escudero Egg, un “diminuto” niño.

La producción de HBO es una de las series más esperadas de 2026 y llega antes de que termine enero, ¿será la primera gran sorpresa del año?

La serie 'El caballero de los siete reinos' se basa en la novela homónima escrita por George R.R. Martin. (Foto: HBO/WB/Press) (Steffan Hill)

¿Cuándo se estrena ‘El caballero de los siete reinos’ y dónde ver la serie?

El estreno de El caballero de los siete reinos es inminente, así como el regreso de las precuelas ambientadas en el universo de Game of Thrones.

La fecha de lanzamiento del primer capítulo es el domingo 18 de enero de 2026 con el horario por confirmar.

Al ser una producción de WB en colaboración con HBO, la serie se transmite en la señal del canal HBO en la TV de paga y en la plataforma de streaming MAX, la cual requiere de una suscripción con costo.

'El caballero de los siete reinos' se ambienta un siglo antes de lo que ocurrió en 'Game of Thrones'. (Foto: HBO/WB/press) (Steffan Hill)

Tráiler de ‘El caballero de los siete reinos’: ¿De qué trata la nueva serie de ‘Game of Thrones’?

El caballero de los siete reinos se basa en la novela homónima escrita por George R. R. Martin, donde Sir Duncan el Alto es el protagonista de la trama.

La historia se sitúa 100 años antes de lo visto en Juego de Tronos, cuando los integrantes de la casa Targaryen todavía dominaban en el Trono de hierro.

Duncan está en búsqueda de ser el mejor elemento de caballería en todo Westeros, pero ciertas formalidades se lo impiden, como el no tener un escudero, además de que los organizadores de un torneo donde busca entrar no le creen porque “parece campesino” y algunos más lo llaman “patético”.

Él busca, a toda costa, convertirse en aquel caballero de leyenda y su travesía comienza cuando encuentra a Egg, un niño que se ofrece a ser su escudero.

En ese momento Duncan desconoce el pasado del “pequeño”, pero pronto se dará cuenta de que no es cualquier niño, sino un integrante de la realeza.

'El caballero de los siete reinos' narra la historia de Duncan en su búsqueda por convertirse en el mejor jinete de Westeros. (Foto: HBO/WB/Press) (Steffan Hill)

Reparto de ‘El caballero de los siete reinos’: ¿Qué actores están en el elenco?

Peter Claffey es el protagonista de la nueva serie de Game Of Thrones en el papel de Sir Duncan El Alto, así como Dexter Sol Ansell, quien interpreta a Egg. El resto de personajes principales (y los actores que les dan vida) son los siguientes:

Fin Bennett: Aerion Targaryen

Henry Ashton: Daeron Targaryen

Tanzyn Crawford: Tanselle

Daniel Ings: Lyonel Baratheon

Sam Spruell: Maekar I

Bertie Carvel: Baelor Targaryen

Daniel Monks: Sir Manfred

¿Qué sabemos de la segunda temporada de ‘El caballero de los siete reinos’?

HBO compartió un comunicado oficial donde confirmó la continuidad de diferentes producciones de TV, entre ellos la temporada 3 de La Casa del Dragón, que sale en verano de 2026.

Pero también apostaron por la segunda entrega de El caballero de los siete reinos, a pesar de que se desconoce si la audiencia la acepta para convertirla en un éxito... o no.

De acuerdo con información oficial, la temporada 2 de la historia de Duncan El Alto se lanza en algún punto de 2027.