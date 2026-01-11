Del Toro y ‘Frankenstein’ están nominados a los Golden Globes 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la premiación?

La edición 83 de los Golden Globes se celebran en el Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California, (Foto: Créditos Shutterstock/AP)

El camino a los Premios Oscar 2026 tiene una parada para la premiación de los Golden Globes, que celebra su edición número 83 desde Beverly Hills, California, en Estados Unidos.

Dentro de los nominados tenemos a dos mexicanos, el primero de ellos es Guillermo del Toro, quien tiene la posibilidad de obtener un premio en la categoría Mejor Director gracias a su trabajo en la película de Frankenstein, de Netflix, ganadora a dos Critic’s Choice Awards.

El segundo mexicano presente en la lista es Diego Luna, por su papel de Cassian en la serie Andor, ambientada dentro del universo de Star Wars. Luna compite por Mejor Actor de Drama en una serie de TV.

'Frankenstein' de Guillermo del Toro está nominada a los Golden Globes 2026. (Foto: Netflix/Press)

¿Dónde ver HOY la ceremonia de premiación de los Golden Globes 2026?

La ceremonia de premiación de los Golden Globes 2026 está programada para este domingo 11 de enero.

El evento relacionado con el cine y las series de televisión comienza con la alfombra roja en la cual pasan los actores, directores y productores nominados para la actual edición.

La transmisión en México va a estar disponible en el canal de TV de paga TNT, así como en la plataforma de streaming HBO Max, la cual requiere de una suscripción con costo.

¿A qué hora ver EN VIVO los Golden Globes 2026?

Para conocer a los ganadores de los Golden Globes 2026 debes sintonizar las señales anteriormente mencionadas a partir de las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

La primera entrega de premios de la noche no tiene hora, pues primero deben pasar los artistas por la alfombra roja y posteriormente empezar con la ceremonia.

El mexicano Guillermo del Toro está nominado a Mejor Director en los Golden Globes 2026 por 'Frankenstein'. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

¿Quiénes son los conductores de los Golden Globes 2026?

Diferentes actores y personalidades relacionadas con la cinematografía son los encargados de entregar los Golden Globes 2026.

Julia Roberts, Charli xcx y Snoop Dogg se encuentran entre las celebridades de la actual edición de los Globos de Oro que se celebran este domingo en Los Ángeles.

La organización de estos premios publicó en un comunicado una lista que también incluye a George Clooney, Amanda Seyfried, Ana de Armas, Mila Kunis, Miley Cyrus, Jason Bateman, Pamela Anderson, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas y Kevin Bacon.

La conducción principal está a cargo de la comediante Nikki Glaser por segundo año consecutivo. Ella es conocida por programas como Not Safe y diferentes rutinas de stand up.

'Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: El Castillo Infinito' está nominada en los Golden Globes 2026. (Foto: Crunchyroll) (Crunchyroll)

Lista completa de nominados a los Golden Globes 2026

En la lista de nominados a los Golden Globes se encuentran películas como Frankenstein de Guillermo del Toro y Demon Slayer: Castillo infinito, estas son todas las categorías.

Mejor Película de Drama

Frankenstein

Hamnet

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Sinners

The Secret Agent

Mejor Película Musical o Comedia

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

Mejor Película Animada

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Castillo infinito

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Película en Lengua No Inglesa

It Was Just an Accident (Francia)

(Francia) No Other Choice (Corea del Sur)

(Corea del Sur) Sentimental Value (Noruega)

(Noruega) Sirāt (España)

(España) The Secret Agent (Brasil)

(Brasil) The Voice of Hind Rajab (Túnez(

Mejor Actriz en Película de Drama

Eva Victor por Sorry, Baby

por Jennifer Lawrence por Die My Love

Jessie Buckley por Hamnet

por Julia Roberts por After the Hunt

Renate Reinsve por Sentimental Value

por Tessa Thompson por Hedda

Mejor Actor en Película de Drama

Dwayne Johnson por The Smashing Machine

por Jeremy Allen White por Springsteen: Deliver Me from Nowhere

por Joel Edgerton por Train Dreams

por Michael B. Jordan por Sinners

por Oscar Isaac por Frankenstein

por Wagner Moura por The Secret Agent

Mejor Actriz en Película Musical o Comedia

Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee

por Chase Infiniti por One Battle After Another

por Cynthia Erivo por Wicked: For Good

por Emma Stone por Bugonia

por Kate Hudson por Song Sung Blue

por Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You

Mejor Actor en Película Musical o Comedia

Ethan Hawke por Blue Moon

por George Clooney por Jay Kelly

por Jesse Plemons por Bugonia

por Lee Byung-Hun por No Other Choice

por Leonardo DiCaprio por One Battle After Another

por Timothée Chalamet por Marty Supreme

Mejor Actriz de Reparto en Película

Amy Madigan por Weapons

por Ariana Grande por Wicked: For Good

por Elle Fanning por Sentimental Value

por Emily Blunt por The Smashing Machine

por Inga Ibsdotter Lilleaas por Sentimental Value

por Teyana Taylor por One Battle After Another

Mejor Actor de Reparto en Película

Adam Sandler por Jay Kelly

por Benicio del Toro por One Battle After Another

por Jacob Elordi por Frankenstein

por Paul Mescal por Hamnet

por Sean Penn por One Battle After Another

por Stellan Skarsgård por Sentimental Value

Mejor Dirección en Película

Chloé Zhao por Hamnet

por Guillermo del Toro por Frankenstein

por Jafar Panahi por It Was Just an Accident

por Joachim Trier por Sentimental Value

por Paul Thomas Anderson por One Battle After Another

por Ryan Coogler por Sinners

Mejor Guion en Película

Chloé Zhao, Maggie O’Farrell por Hamnet

por Jafar Panahi por It Was Just an Accident

por Joachim Trier, Eskil Vogt por Sentimental Value

por Paul Thomas Anderson por One Battle After Another

por Ronald Bronstein, Josh Safdie por Marty Supreme

por Ryan Coogler por Sinners

Mejor Música Original en Película

Alexandre Desplat por Frankenstein

por Hans Zimmer por F1

por Jonny Greenwood por One Battle After Another

por Kangding Ray por Sirāt

por Ludwig Göransson por Sinners

por Max Richter por Hamnet

Mejor Canción Original en Película

Dream As One por Avatar: Fire and Ash

por Golden por KPop Demon Hunters

por I Lied to You por Sinners

por No Place Like Home por Wicked: For Good

por The Girl in the Bubble por Wicked: For Good

por Train Dreams por Train Dreams

Logro Cinematográfico y de Taquilla

Avatar: Fire and Ash

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Sinners

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

Mejor Serie de Televisión de Drama

The Diplomat

Pluribus

Severance

Slow Horses

The Pitt

The White Lotus

Mejor Serie de Televisión Musical o Comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Mejor Serie Limitada, Antología o Película para Televisión

Adolescence

All Her Fault

Black Mirror

Dying for Sex

The Beast in Me

The Girlfriend

Mejor Actriz en Serie de Televisión de Drama

Bella Ramsey por The Last of Us 2

por Britt Lower por Severance

por Helen Mirren por MobLand

por Kathy Bates por Matlock (2024)

por Keri Russell por The Diplomat

por Rhea Seehorn por Pluribus

Mejor Actor en Serie de Televisión de Drama

Adam Scott por Severance

por Diego Luna por Andor

por Gary Oldman por Slow Horses

por Mark Ruffalo por Task

por Noah Wyle por The Pitt

por Sterling Brown por Paradise

Mejor Actriz en Serie de Televisión Musical o Comedia

Ayo Edebiri por The Bear

por Jean Smart por Hacks

por Jenna Ortega por Wednesday

por Kristen Bell por Nobody Wants This

por Natasha Lyonne por Poker Face

por Selena Gomez por Only Murders in the Building

Mejor Actriz en Serie Limitada o Película para Televisión

Amanda Seyfried por Long Bright River

por Claire Danes por The Beast in Me

por Michelle Williams por Dying for Sex

por Rashida Jones por Black Mirror

por Robin Wright por The Girlfriend

por Sarah Snook por All Her Fault

Mejor Actor en Serie de Televisión Musical o Comedia

Adam Brody por Nobody Wants This

por Glen Powell por Chad Powers

por Jeremy Allen White por The Bear

por Martin Short por Only Murders in the Building

por Seth Rogen por The Studio

por Steve Martin por Only Murders in the Building

Mejor Actriz de Reparto en Televisión

Aimee Lou Wood por The White Lotus

por Carrie Coon por The White Lotus

por Catherine O’Hara por The Studio

por Erin Doherty por Adolescence

por Hannah Einbinder por Hacks

por Parker Posey por The White Lotus

Mejor Actor en Serie Limitada o Película para Televisión

Charlie Hunnam por Monster: The Ed Gein Story

por Jacob Elordi por The Narrow Road to the Deep North

por Jude Law por Black Rabbit

por Matthew Rhys por The Beast in Me

por Paul Giamatti por Black Mirror

por Stephen Graham por Adolescence

Mejor Actor de Reparto en Televisión

Ashley Walters por Adolescence

por Billy Crudup por The Morning Show

por Jason Isaacs por The White Lotus

por Owen Cooper por Adolescence

por Tramell Tillman por Severance

por Walton Goggins por The White Lotus

Mejor Especial de Stand-Up en Televisión

Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart: Acting My Age

Kumail Nanjiani: Night Thoughts

Ricky Gervais: Mortality

Sarah Silverman: Postmortem

Mejor pódcast