Del Toro y ‘Frankenstein’ están nominados a los Golden Globes 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la premiación?

El camino a los Premios Oscar 2026 tiene una parada para la premiación de los Golden Globes, que celebra su edición número 83 desde Beverly Hills, California, en Estados Unidos.
Dentro de los nominados tenemos a dos mexicanos, el primero de ellos es Guillermo del Toro, quien tiene la posibilidad de obtener un premio en la categoría Mejor Director gracias a su trabajo en la película de Frankenstein, de Netflix, ganadora a dos Critic’s Choice Awards.
El segundo mexicano presente en la lista es Diego Luna, por su papel de Cassian en la serie Andor, ambientada dentro del universo de Star Wars. Luna compite por Mejor Actor de Drama en una serie de TV.
¿Dónde ver HOY la ceremonia de premiación de los Golden Globes 2026?
La ceremonia de premiación de los Golden Globes 2026 está programada para este domingo 11 de enero.
El evento relacionado con el cine y las series de televisión comienza con la alfombra roja en la cual pasan los actores, directores y productores nominados para la actual edición.
La transmisión en México va a estar disponible en el canal de TV de paga TNT, así como en la plataforma de streaming HBO Max, la cual requiere de una suscripción con costo.
¿A qué hora ver EN VIVO los Golden Globes 2026?
Para conocer a los ganadores de los Golden Globes 2026 debes sintonizar las señales anteriormente mencionadas a partir de las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.
La primera entrega de premios de la noche no tiene hora, pues primero deben pasar los artistas por la alfombra roja y posteriormente empezar con la ceremonia.
¿Quiénes son los conductores de los Golden Globes 2026?
Diferentes actores y personalidades relacionadas con la cinematografía son los encargados de entregar los Golden Globes 2026.
Julia Roberts, Charli xcx y Snoop Dogg se encuentran entre las celebridades de la actual edición de los Globos de Oro que se celebran este domingo en Los Ángeles.
La organización de estos premios publicó en un comunicado una lista que también incluye a George Clooney, Amanda Seyfried, Ana de Armas, Mila Kunis, Miley Cyrus, Jason Bateman, Pamela Anderson, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas y Kevin Bacon.
La conducción principal está a cargo de la comediante Nikki Glaser por segundo año consecutivo. Ella es conocida por programas como Not Safe y diferentes rutinas de stand up.
Lista completa de nominados a los Golden Globes 2026
En la lista de nominados a los Golden Globes se encuentran películas como Frankenstein de Guillermo del Toro y Demon Slayer: Castillo infinito, estas son todas las categorías.
Mejor Película de Drama
- Frankenstein
- Hamnet
- It Was Just an Accident
- Sentimental Value
- Sinners
- The Secret Agent
Mejor Película Musical o Comedia
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another
Mejor Película Animada
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Castillo infinito
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Película en Lengua No Inglesa
- It Was Just an Accident (Francia)
- No Other Choice (Corea del Sur)
- Sentimental Value (Noruega)
- Sirāt (España)
- The Secret Agent (Brasil)
- The Voice of Hind Rajab (Túnez(
Mejor Actriz en Película de Drama
- Eva Victor por Sorry, Baby
- Jennifer Lawrence por Die My Love
- Jessie Buckley por Hamnet
- Julia Roberts por After the Hunt
- Renate Reinsve por Sentimental Value
- Tessa Thompson por Hedda
Mejor Actor en Película de Drama
- Dwayne Johnson por The Smashing Machine
- Jeremy Allen White por Springsteen: Deliver Me from Nowhere
- Joel Edgerton por Train Dreams
- Michael B. Jordan por Sinners
- Oscar Isaac por Frankenstein
- Wagner Moura por The Secret Agent
Mejor Actriz en Película Musical o Comedia
- Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee
- Chase Infiniti por One Battle After Another
- Cynthia Erivo por Wicked: For Good
- Emma Stone por Bugonia
- Kate Hudson por Song Sung Blue
- Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You
Mejor Actor en Película Musical o Comedia
- Ethan Hawke por Blue Moon
- George Clooney por Jay Kelly
- Jesse Plemons por Bugonia
- Lee Byung-Hun por No Other Choice
- Leonardo DiCaprio por One Battle After Another
- Timothée Chalamet por Marty Supreme
Mejor Actriz de Reparto en Película
- Amy Madigan por Weapons
- Ariana Grande por Wicked: For Good
- Elle Fanning por Sentimental Value
- Emily Blunt por The Smashing Machine
- Inga Ibsdotter Lilleaas por Sentimental Value
- Teyana Taylor por One Battle After Another
Mejor Actor de Reparto en Película
- Adam Sandler por Jay Kelly
- Benicio del Toro por One Battle After Another
- Jacob Elordi por Frankenstein
- Paul Mescal por Hamnet
- Sean Penn por One Battle After Another
- Stellan Skarsgård por Sentimental Value
Mejor Dirección en Película
- Chloé Zhao por Hamnet
- Guillermo del Toro por Frankenstein
- Jafar Panahi por It Was Just an Accident
- Joachim Trier por Sentimental Value
- Paul Thomas Anderson por One Battle After Another
- Ryan Coogler por Sinners
Mejor Guion en Película
- Chloé Zhao, Maggie O’Farrell por Hamnet
- Jafar Panahi por It Was Just an Accident
- Joachim Trier, Eskil Vogt por Sentimental Value
- Paul Thomas Anderson por One Battle After Another
- Ronald Bronstein, Josh Safdie por Marty Supreme
- Ryan Coogler por Sinners
Mejor Música Original en Película
- Alexandre Desplat por Frankenstein
- Hans Zimmer por F1
- Jonny Greenwood por One Battle After Another
- Kangding Ray por Sirāt
- Ludwig Göransson por Sinners
- Max Richter por Hamnet
Mejor Canción Original en Película
- Dream As One por Avatar: Fire and Ash
- Golden por KPop Demon Hunters
- I Lied to You por Sinners
- No Place Like Home por Wicked: For Good
- The Girl in the Bubble por Wicked: For Good
- Train Dreams por Train Dreams
Logro Cinematográfico y de Taquilla
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- KPop Demon Hunters
- Mission: Impossible - The Final Reckoning
- Sinners
- Weapons
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
Mejor Serie de Televisión de Drama
- The Diplomat
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The Pitt
- The White Lotus
Mejor Serie de Televisión Musical o Comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- The Studio
Mejor Serie Limitada, Antología o Película para Televisión
- Adolescence
- All Her Fault
- Black Mirror
- Dying for Sex
- The Beast in Me
- The Girlfriend
Mejor Actriz en Serie de Televisión de Drama
- Bella Ramsey por The Last of Us 2
- Britt Lower por Severance
- Helen Mirren por MobLand
- Kathy Bates por Matlock (2024)
- Keri Russell por The Diplomat
- Rhea Seehorn por Pluribus
Mejor Actor en Serie de Televisión de Drama
- Adam Scott por Severance
- Diego Luna por Andor
- Gary Oldman por Slow Horses
- Mark Ruffalo por Task
- Noah Wyle por The Pitt
- Sterling Brown por Paradise
Mejor Actriz en Serie de Televisión Musical o Comedia
- Ayo Edebiri por The Bear
- Jean Smart por Hacks
- Jenna Ortega por Wednesday
- Kristen Bell por Nobody Wants This
- Natasha Lyonne por Poker Face
- Selena Gomez por Only Murders in the Building
Mejor Actriz en Serie Limitada o Película para Televisión
- Amanda Seyfried por Long Bright River
- Claire Danes por The Beast in Me
- Michelle Williams por Dying for Sex
- Rashida Jones por Black Mirror
- Robin Wright por The Girlfriend
- Sarah Snook por All Her Fault
Mejor Actor en Serie de Televisión Musical o Comedia
- Adam Brody por Nobody Wants This
- Glen Powell por Chad Powers
- Jeremy Allen White por The Bear
- Martin Short por Only Murders in the Building
- Seth Rogen por The Studio
- Steve Martin por Only Murders in the Building
Mejor Actriz de Reparto en Televisión
- Aimee Lou Wood por The White Lotus
- Carrie Coon por The White Lotus
- Catherine O’Hara por The Studio
- Erin Doherty por Adolescence
- Hannah Einbinder por Hacks
- Parker Posey por The White Lotus
Mejor Actor en Serie Limitada o Película para Televisión
- Charlie Hunnam por Monster: The Ed Gein Story
- Jacob Elordi por The Narrow Road to the Deep North
- Jude Law por Black Rabbit
- Matthew Rhys por The Beast in Me
- Paul Giamatti por Black Mirror
- Stephen Graham por Adolescence
Mejor Actor de Reparto en Televisión
- Ashley Walters por Adolescence
- Billy Crudup por The Morning Show
- Jason Isaacs por The White Lotus
- Owen Cooper por Adolescence
- Tramell Tillman por Severance
- Walton Goggins por The White Lotus
Mejor Especial de Stand-Up en Televisión
- Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart: Acting My Age
- Kumail Nanjiani: Night Thoughts
- Ricky Gervais: Mortality
- Sarah Silverman: Postmortem
Mejor pódcast
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler
- Smartless
- The Mel Robbins Podcast
- Up First