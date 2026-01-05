‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro, brilla en los Critics Choice Awards 2026, ‘termómetro’ del Oscar

La edición 31 de los Critics Choice Awards 2026 colocó a Frankenstein, de Guillermo del Toro, entre las producciones más reconocidas de la noche, al obtener cuatro premios en categorías técnicas y de actuación. La ceremonia se llevó a cabo el domingo 4 de enero en el Barker Hangar de Santa Monica, California, y fue conducida por Chelsea Handler.
Un día antes, el mexicano Guillermo del Toro anunció la muerte de su hermano cuando recibió el Premio Visionario en la 37ª edición de los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs, con la cual arrancó la temporada de premios de Hollywood.
Los Critics Choice Awards son otorgados por la Critics Choice Association (CCA), organización que agrupa a más de 500 críticos y periodistas de entretenimiento de Estados Unidos y Canadá. Históricamente, estos premios han sido considerados uno de los indicadores más consistentes de las nominaciones y resultados posteriores en los Premios de la Academia, aunque no siempre coinciden en todas las categorías principales.
Frankenstein tiene seis precandidaturas para el Oscar, cuya ceremonia está programada para el 15 de marzo.
Los premios de ‘Frankenstein’ en los Critics Choice Awards 2026
La película dirigida por Guillermo del Toro obtuvo cuatro galardones en las categorías de cine:
- Mejor actor de reparto: Jacob Elordi se impuso a nominados como Benicio del Toro (One Battle After Another).
- Mejor diseño de producción
- Mejor vestuario
- Mejor maquillaje
Sinners, que partió con 17 candidaturas, igualó a la película del mexicano con cuatro galardones, al imponerse en mejor guion original, mejor actor joven (Miles Caton), mejor reparto y mejor música.
Lista completa de ganadores de los Critics Choice Awards 2026
En la categoría de Mejor Película, el premio fue para One Battle After Another, producción que también otorgó a Paul Thomas Anderson los galardones de Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado.
En las categorías de actuación protagónica, Timothée Chalamet fue reconocido como Mejor Actor por Marty Supreme, mientras que Jessie Buckley obtuvo el premio a Mejor Actriz por Hamnet.
En el apartado internacional, The Secret Agent fue distinguida como Mejor Película en Lengua Extranjera, resultado que refuerza su presencia rumbo a los Oscar, donde compite en las categorías de Mejor Película, Mejor Película Extranjera y Mejor Actor, con Wagner Moura como contendiente.
Categorías de cine
- Mejor Película: One Battle After Another
- Mejor Actor: Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Mejor Actriz: Jessie Buckley – Hamnet
- Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi – Frankenstein
- Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan – Weapons
- Mejor Actor / Actriz Joven: Miles Caton – Sinners
- Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Mejor Guion Original: Ryan Coogler – Sinners
- Mejor Guion Adaptado: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Mejor Casting y Reparto: Francine Maisler – Sinners
- Mejor Fotografía: Adolpho Veloso – Train Dreams
- Mejor Diseño de Producción: Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein
- Mejor Edición: Stephen Mirrione – F1
- Mejor Diseño de Vestuario: Kate Hawley – Frankenstein
- Mejor Maquillaje y Peinado: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein
- Mejores Efectos Visuales: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fire and Ash
- Mejor Diseño de Stunts: Wade Eastwood – Mission: Impossible – The Final Reckoning
- Mejor Película Animada: KPop Demon Hunters
- Mejor Comedia: The Naked Gun
- Mejor Película en Lengua Extranjera: The Secret Agent
- Mejor Canción: ‘Golden’, de Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24 y Teddy – KPop Demon Hunters
- Mejor Música Original: Ludwig Göransson – Sinners
- Mejor Sonido: Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John – F1
Categorías de series
- Mejor Serie Dramática: The Pitt
- Mejor Actor en Serie Dramática: Noah Wyle – The Pitt
- Mejor Actriz en Serie Dramática: Rhea Seehorn – Pluribus
- Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática: Tramell Tillman – Severance
- Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática: Katherine LaNasa – The Pitt
- Mejor Serie de Comedia: The Studio
- Mejor Actor en Serie de Comedia: Seth Rogen – The Studio
- Mejor Actriz en Serie de Comedia: Jean Smart – Hacks
- Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia: Ike Barinholtz – The Studio
- Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia: Janelle James – Abbott Elementary
- Mejor Miniserie: Adolescence
- Mejor Película para Televisión: Bridget Jones: Mad About the Boy
- Mejor Actor en Miniserie o Película para Televisión: Stephen Graham – Adolescence
- Mejor Actriz en Miniserie o Película para Televisión: Sarah Snook – All Her Fault
- Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Película para Televisión: Owen Cooper – Adolescence
- Mejor Actriz de Reparto en Miniserie o Película para Televisión: Erin Doherty – Adolescence
- Mejor Serie en Lengua Extranjera: Squid Game
- Mejor Serie Animada: South Park
- Mejor Talk Show: Jimmy Kimmel Live!
- Mejor Programa de Variedades: Last Week Tonight with John Oliver
- Mejor Especial de Comedia: SNL50: The Anniversary Special
Con información de EFE