‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro, brilla en los Critics Choice Awards 2026, ‘termómetro’ del Oscar

'Frankenstein' fue una de las películas con más premios en Critics Choice Awards. (Fotos: Cuartoscuro.com / www.criticschoice.com).

La edición 31 de los Critics Choice Awards 2026 colocó a Frankenstein, de Guillermo del Toro, entre las producciones más reconocidas de la noche, al obtener cuatro premios en categorías técnicas y de actuación. La ceremonia se llevó a cabo el domingo 4 de enero en el Barker Hangar de Santa Monica, California, y fue conducida por Chelsea Handler.

Un día antes, el mexicano Guillermo del Toro anunció la muerte de su hermano cuando recibió el Premio Visionario en la 37ª edición de los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs, con la cual arrancó la temporada de premios de Hollywood.

Esta imagen difundida por Netflix muestra al director Guillermo del Toro, a la izquierda, y a Oscar Isaac en el set de "Frankenstein". (Ken Woroner/Netflix via AP) (Ken Woroner/AP)

Los Critics Choice Awards son otorgados por la Critics Choice Association (CCA), organización que agrupa a más de 500 críticos y periodistas de entretenimiento de Estados Unidos y Canadá. Históricamente, estos premios han sido considerados uno de los indicadores más consistentes de las nominaciones y resultados posteriores en los Premios de la Academia, aunque no siempre coinciden en todas las categorías principales.

Frankenstein tiene seis precandidaturas para el Oscar, cuya ceremonia está programada para el 15 de marzo.

Los premios de ‘Frankenstein’ en los Critics Choice Awards 2026

La película dirigida por Guillermo del Toro obtuvo cuatro galardones en las categorías de cine:

Mejor actor de reparto: Jacob Elordi se impuso a nominados como Benicio del Toro ( One Battle After Another ).

Mejor vestuario

Mejor maquillaje

Sinners, que partió con 17 candidaturas, igualó a la película del mexicano con cuatro galardones, al imponerse en mejor guion original, mejor actor joven (Miles Caton), mejor reparto y mejor música.

Jacob Elordi ganó como mejor actor de reparto en los Critics Choice Awards. (EFE/EPA/JILL CONNELLY) (JILL CONNELLY/EFE)

Lista completa de ganadores de los Critics Choice Awards 2026

En la categoría de Mejor Película, el premio fue para One Battle After Another, producción que también otorgó a Paul Thomas Anderson los galardones de Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado.

En las categorías de actuación protagónica, Timothée Chalamet fue reconocido como Mejor Actor por Marty Supreme, mientras que Jessie Buckley obtuvo el premio a Mejor Actriz por Hamnet.

En el apartado internacional, The Secret Agent fue distinguida como Mejor Película en Lengua Extranjera, resultado que refuerza su presencia rumbo a los Oscar, donde compite en las categorías de Mejor Película, Mejor Película Extranjera y Mejor Actor, con Wagner Moura como contendiente.

Amy Madigan ganó como Mejor actriz de repato, por la tía Gladys en 'Weapons'. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP) (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

Categorías de cine

Mejor Película: One Battle After Another

Mejor Actor: Timothée Chalamet – Marty Supreme

Mejor Actriz: Jessie Buckley – Hamnet

Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi – Frankenstein

Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan – Weapons

Mejor Actor / Actriz Joven: Miles Caton – Sinners

Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Mejor Guion Original: Ryan Coogler – Sinners

Mejor Guion Adaptado: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Mejor Casting y Reparto: Francine Maisler – Sinners

Mejor Fotografía: Adolpho Veloso – Train Dreams

Mejor Diseño de Producción: Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein

Mejor Edición: Stephen Mirrione – F1

Mejor Diseño de Vestuario: Kate Hawley – Frankenstein

Mejor Maquillaje y Peinado: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein

Mejores Efectos Visuales: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fire and Ash

Mejor Diseño de Stunts: Wade Eastwood – Mission: Impossible – The Final Reckoning

Mejor Película Animada: KPop Demon Hunters

Mejor Comedia: The Naked Gun

Mejor Película en Lengua Extranjera: The Secret Agent

Mejor Canción: ‘Golden’, de Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24 y Teddy – KPop Demon Hunters

Mejor Música Original: Ludwig Göransson – Sinners

Mejor Sonido: Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John – F1

Esta imagen difundida por Warner Bros Pictures muestra a Michael B. Jordan, en primer plano desde la izquierda, Michael B. Jordan y Omar Benson Miller en una escena de "Sinners". (Warner Bros. Pictures via AP) (Courtesy of Warner Bros. Pictures/AP)

Categorías de series

Mejor Serie Dramática: The Pitt

Mejor Actor en Serie Dramática: Noah Wyle – The Pitt

Mejor Actriz en Serie Dramática: Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática: Tramell Tillman – Severance

Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática: Katherine LaNasa – The Pitt

Mejor Serie de Comedia: The Studio

Mejor Actor en Serie de Comedia: Seth Rogen – The Studio

Mejor Actriz en Serie de Comedia: Jean Smart – Hacks

Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia: Ike Barinholtz – The Studio

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia: Janelle James – Abbott Elementary

Mejor Miniserie: Adolescence

Mejor Película para Televisión: Bridget Jones: Mad About the Boy

Mejor Actor en Miniserie o Película para Televisión: Stephen Graham – Adolescence

Mejor Actriz en Miniserie o Película para Televisión: Sarah Snook – All Her Fault

Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Película para Televisión: Owen Cooper – Adolescence

Mejor Actriz de Reparto en Miniserie o Película para Televisión: Erin Doherty – Adolescence

Mejor Serie en Lengua Extranjera: Squid Game

Mejor Serie Animada: South Park

Mejor Talk Show: Jimmy Kimmel Live!

Mejor Programa de Variedades: Last Week Tonight with John Oliver

Mejor Especial de Comedia: SNL50: The Anniversary Special

Con información de EFE