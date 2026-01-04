Guillermo del Toro anuncia muerte de su hermano: ‘El corazón puede romperse y seguir latiendo’

Guillermo del Toro, ganador del Oscar por Pinocho (2022) y director de Frankenstein (2025), anunció la muerte de su hermano mayor al ser reconocido con Premio Visionario en la 37ª edición de los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs, California, ceremonia con la cual inicia la temporada de premios de Hollywood.

A solo tres días del fallecimiento, Del Toro decidió mantenerse presente en el evento del 3 de enero pese al duelo y explicó públicamente por qué eligió hacerlo. Durante su intervención, vinculó la pérdida con los temas centrales de su película Frankenstein, la cual tiene seis precandidaturas al Oscar 2026.

Guillermo del Toro recuerda a su hermano fallecido

Guillermo del Toro subió al escenario del Palm Springs Convention Center acompañado por los actores Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, protagonistas de Frankenstein.

Guillermo del Toro inicia la temporada de premios con 'Frankenstein'. (Ken Woroner/Netflix via AP) (Ken Woroner/AP)

El cineasta habló primero sobre el significado creativo de la película: “He llegado a creer que todo el mundo nace con una o dos canciones que cantar. Eso es todo, y las repetimos una y otra vez hasta que conseguimos cantarlas más o menos bien. Y Frankenstein era la canción que yo había nacido para cantar (...) Nunca aprendemos, y a veces la única forma de hablar sobre la humanidad es a través de monstruos”.

Además destacó el mensaje de la película sobre el perdón y el significado especial que tiene el filme para él: “Creo que todos queremos ser perdonados y perdonar. Y ahora, hace muy poco, algo me ha quedado muy claro. Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí, y estoy aquí porque la película habla de una condición que es puramente humana; eso queda demostrado en la fase final de la película, que dice que el corazón puede romperse y los corazones rotos siguen latiendo. Incluso un corazón roto bombea sangre y te mantiene vivo".

Esta imagen publicada por Netflix muestra a Christoph Waltz, a la izquierda, y a Oscar Isaac en una escena de "Frankenstein". (Netflix via AP) (AP)

El cineasta recordó la relación con su hermano y de cómo ambos se reflejaron, en distintos momentos de su vida, en los personajes centrales de la novela de Mary Shelley: “Mi hermano y yo interpretamos a Víctor y a la criatura en muchos momentos de nuestras vidas (...) Hace muchos años, nos concedimos amor y paz mutuamente. Así que estoy aquí por la familia”.

El director explicó que podría ausentarse de otros compromisos durante la temporada de premios: “Puede que esté ausente en algunos actos de esta temporada, pero no en este. Estoy aquí porque esto es familia. La vida te da una familia por el camino”, agregó mientras señalaba a los actores de la cinta que lo acompañaban.

Del Toro no proporcionó información adicional sobre la identidad de su hermano ni sobre las circunstancias de su fallecimiento.

¿Quiénes son los hermanos de Guillermo del Toro? Esto sabemos de su familia

Guillermo del Toro Gómez nació el 9 de octubre de 1964 en Guadalajara, Jalisco, fruto del matrimonio entre la actriz Guadalupe Gómez y el empresario automotriz Federico del Toro Torres.

Los hermanos de ‘Memo’ son Federico, Alejandro y Susana, a quien cuando era niño le gustaba asustarla, disfrazado con colmillos de plástico. Ninguno de los tres ha llevado una vida pública, aunque esporádicamente el cineasta comparte algunas imágenes de ellos.

El padre de Guillermo del Toro murió el 25 de julio de 2018 a los 90 años tras complicaciones renales; su madre falleció el 14 de octubre de 2022, antes del estreno mundial de Pinocho. Guillermo del Toro hizo público el deceso también durante un evento: en la presentación de su película en el Festival Internacional de Cine de Londres.

“Solo quiero decir que mi madre acaba de fallecer y esto fue muy especial para ella y para mí (...) Esta no es solo la primera vez que verá la película, es la primera vez que ella verá la película con nosotros”, dijo Del Toro antes de la proyección.

“Es una película que me unió a mi madre durante toda la vida”, agregó. Ahora, Frankenstein continúa su vínculo con su hermano.