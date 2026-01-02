La misteriosa muerte de Victoria, hija de Tommy Lee Jones: Fue encontrada sin vida a los 34 en lujoso hotel

Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta en un hotel de San Francisco. (Foto: Shutterstock)

Otra tragedia de Año Nuevo: la actriz Victoria Jones, quien participó con su padre Tommy Lee Jones en Hombres de negro II, fue encontrada sin vida durante la madrugada del jueves 1 de enero en San Francisco, California.

La muerte de la actriz fue dada a conocer inicialmente por el medio estadounidense TMZ y posteriormente por People y Page Six, con base en datos proporcionados por autoridades locales.

El caso ocurrió durante las primeras horas del día de Año Nuevo en un lujoso hotel de San Francisco y permanece bajo investigación del Departamento de Policía local y de la Oficina del Médico Forense.

¿Qué le pasó a Victoria Jones? Esto sabemos de la hija de Tommy Lee

De acuerdo con TMZ, Victoria Jones fue encontrada sin vida dentro del hotel Fairmont de San Francisco. El caso fue atendido como una emergencia médica.

El Departamento de Bomberos de San Francisco informó que las unidades de emergencia acudieron al hotel a las 2:52 a. m., hora local, tras recibir el reporte. Al llegar, los paramédicos realizaron una evaluación clínica y una persona fue declarada muerta en el lugar.

Page Six detalló que, de acuerdo con registros de despacho, testigos recibieron instrucciones para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de la llegada de los servicios de emergencia, aunque la persona ya no presentaba signos vitales al arribo de las autoridades.

Victoria Jones tuvo una corta carrera como actriz. (Foto: Shutterstock).

La Policía de San Francisco (citada por People) agregó que sus agentes acudieron al hotel alrededor de las 3:14 a. m., donde se encontraron con paramédicos que ya habían declarado muerta a una mujer adulta. Un médico forense acudió al lugar y realizó una revisión preliminar.

Tras la intervención inicial, la escena fue entregada tanto al Departamento de Policía de San Francisco como a la Oficina del Médico Forense, que asumieron el control del caso para su investigación correspondiente.

Hasta el momento, la causa de la muerte no ha sido determinada oficialmente y las autoridades no han difundido resultados de la investigación forense.

“Estamos profundamente entristecidos por un incidente ocurrido en el hotel el 1 de enero de 2026. Nuestro más sincero pésame a la familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles. El equipo del hotel está cooperando activamente y prestando su apoyo a las autoridades policiales en el marco de la investigación en curso”, expresó The Fairmont Hotel en un comunicado retomado por NBC.

¿Quién era Victoria Jones?

Victoria Jones tenía 34 años y era hija del actor Tommy Lee Jones, ganador del premio Oscar por El fugitivo, y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley, con quien el actor estuvo casado entre 1981 y 1996. El matrimonio también tuvo un hijo, Austin Jones.

La actriz enfrentó diversos procesos legales durante 2025, cuando fue arrestada en al menos tres ocasiones en distintos condados de California.

En abril fue detenida en Napa County por obstrucción a un oficial de paz, estar bajo la influencia de una sustancia controlada y posesión de un narcótico. Posteriormente, en mayo fue arrestada en Santa Cruz County, y nuevamente en junio en Napa County, en un caso relacionado con violencia doméstica y abuso a un adulto mayor. En ambos procesos se declaró no culpable y fue liberada bajo fianza.

Películas y series de Victoria Jones

Victoria tuvo una participación limitada en cine y televisión durante su adolescencia y juventud. Debutó como actriz en Men in Black II (2002), película protagonizada por su padre.

Posteriormente, apareció en un episodio de la serie One Tree Hill en 2003, y en la película Los tres entierros de Melquíades Estrada (2005), dirigida por Tommy Lee Jones, proyecto en el que también participó su madrastra, Dawn Laurel-Jones, como fotógrafa.

Tras esas apariciones, Victoria Jones se mantuvo alejada de proyectos constantes en la industria del entretenimiento.

Además de sus trabajos en pantalla, Victoria acompañó a su padre en distintos estrenos cinematográficos, festivales internacionales y alfombras rojas.

Hombres de negro II (2002) Papel: Hija neutralizada

(2002) Papel: Deuda de honor (2014) Papel: Mujer (Hebron)

(2014) Papel: One Tree Hill (Serie de TV, 2005) Papel: Animadora en un episodio

(Serie de TV, 2005) Papel: en un episodio Sorry, Haters (2005) Papel: Víctima de asalto

(2005) Papel: Los tres entierros de Melquiades Estrada (2005) Papel: Joven inmigrante

Con información de EFE