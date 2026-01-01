Incendio en fiesta de Año Nuevo en Suiza: ¿Hay mexicanos entre las víctimas?

Beatrice Pilloud, fiscal general del cantón, explicó que es demasiado pronto para determinar la causa del incendio. (Foto: EFE)

Un incendio en un bar nocturno de la lujosa localidad de Crans-Montana, en el corazón de los Alpes suizos, convirtió la celebración del fin de año en una tragedia que ha dejado hasta el momento 40 muertos de varias nacionalidades.

La celebración de Año Nuevo se tornó en tragedia poco después de la medianoche cuando las llamas se propagaron en cuestión de minutos causando un gran incendio que atrapó a los jóvenes que celebraban la llegada de 2026.

Este drama, sin precedentes en el cantón de Valais, donde se encuentran las principales estaciones de esquí de Suiza, ha causado al menos 40 muertos y 115 heridos, según informaciones oficiales.

¿Hay mexicanos entre las víctimas del incendio en bar de Suiza?

Luego de darse a conocer la noticia sobre el incendio en el bar de Suiza, autoridades del gobierno de México señalaron que la embajada mexicana en el país europeo permanece alerta sobre connacionales que podrían estar entre las víctimas.

A través de un mensaje en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta el momento no se reportan víctimas mexicanas tras el incendio, que también dejó más de 100 heridos.

“La SRE extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por el incendio ocurrido en Crans-Montana que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras afectadas”, señaló en su mensaje.

Además, compartió el número de la embajada de México en Suiza, +41 (0) 79 907 68 37, en caso de requerir asistencia consular.

¿Qué pasó en el bar de Suiza?

Unas 40 personas murieron y otras 115 resultaron heridas —la mayoría de ellas de gravedad— después de que un incendio arrasara la celebración de Año Nuevo en un bar de un centro turístico alpino suizo menos de dos horas después de la medianoche del jueves, informó la policía.

Las autoridades no tenían de momento un conteo exacto de los fallecidos.

Unas 40 personas murieron y otras 115 resultaron heridas —la mayoría de ellas de gravedad— después de que un incendio en un bar de Suiza. EFE (JEAN-CHRISTOPHE BOTT/AP)

Trece de los heridos son italianos, y otros seis italianos están desaparecidos, informó el embajador de Italia en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, a la televisora estatal RAI.

Al menos nueve franceses figuran entre los heridos del incendio que se produjo esta Nochevieja en un bar-discoteca de la estación de esquí suiza de Crans Montana, y hay otros ocho franceses que están pendientes de localizar.

Beatrice Pilloud, fiscal general del cantón, explicó que es demasiado pronto para determinar la causa del incendio. Los expertos aún no han podido entrar al local.

“En ningún momento se planteó la posibilidad de que se trate de un ataque de ninguna clase”, declaró Pilloud.

El fuego se propagó rápido

Las llamas y el humo impidieron que quienes se encontraban en la zona de fiesta, en el subsuelo del local, pudieran escapar por la escalera que conducía a la terraza, y al mismo tiempo obstaculizaron los intentos de jóvenes que hacían cola fuera del local por entrar y rescatar a las víctimas, según testimonios recogidos por EFE.

Dos mujeres narraron a la cadena francesa BFMTV que estaban en el interior cuando vieron a un camarero subir en sus hombros a una camarera mientras ella sostenía una vela encendida en una botella. Las llamas se propagaron rápidamente y el techo de madera se desplomó, agregaron.

Una de las mujeres describió una estampida de gente que trataba de escapar de un club nocturno, ubicado en un sótano, subiendo por una estrecha escalera y a través de una puerta angosta.

Con información de AP y EFE