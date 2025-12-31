(FOTOS) El 2026 ya nos respira en la nuca: En estos países ya celebran el Año Nuevo

Celebraciones de Año Nuevo en todo el mundo. (Foto: EFE)

Mientras en América aún transcurren las últimas horas del 31 de diciembre, en varios países de Asia y Oceanía el Año Nuevo, que se suele celebrar con uvas, ya comenzó.

Ciudades como Sídney, Beijing, Tokio y Moscú reciben primero el cambio de calendario, debido a su ubicación geográfica y al sistema de husos horarios que rige el tiempo a nivel global.

¿En qué lugares ya es Año Nuevo?

Australia suele ser uno de los primeros países en celebrar el Año Nuevo. En especial, Sídney se convierte cada año en un referente mundial por su espectáculo de fuegos artificiales sobre la Ópera y el puerto, ya que se encuentra en el huso horario UTC+10 o UTC+11, dependiendo del horario de verano.

Esto provoca que el 1 de enero llegue hasta 16 horas antes que en algunas regiones de América.

En las imágenes que comparten las agencias internacionales se puede ver el evento de fuegos artificiales y las personas celebrando el Año Nuevo alrededor del famoso edificio de la Ópera.

En Asia oriental, países como Japón, Corea del Sur y China también reciben el Año Nuevo con antelación.

Japón opera bajo el huso UTC+9 y marca el comienzo del año con ceremonias tradicionales en templos y santuarios.

En China, aunque el Año Nuevo Lunar tiene mayor peso cultural, el 1 de enero también se celebra oficialmente y llega bajo el huso UTC+8. En las imágenes se puede ver el año 2026 dibujado con luces y personas celebrando el comienzo de un nuevo año.

En China, aunque el Año Nuevo Lunar tiene mayor peso cultural, el 1 de enero también se celebra oficialmente. EFE (ALEX PLAVEVSKI/EFE)

En Corea del Sur, las personas también disfrutan del espectáculo de fuegos artificiales.

Los fuegos artificiales iluminaron el cielo sobre el Círculo Memorial de Quezón para dar la bienvenida al Año Nuevo en la ciudad de Quezón, Metro Manila, Filipinas.

Las unidades de gobierno local de todo el país llevaron a cabo sus respectivas celebraciones para dar la bienvenida a un nuevo año.

Putin desea feliz Año Nuevo a rusos

Rusia, por su enorme extensión territorial, es un caso particular. El país abarca 11 husos horarios, por lo que el Año Nuevo comienza primero en su extremo oriental, en regiones cercanas al océano Pacífico, como Kamchatka, y se va “desplazando” hacia el oeste hasta llegar a Moscú, que se rige por el UTC+3.

En el evento de este miércoles, el presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó a sus ciudadanos por el Año Nuevo y expresó “creer en la victoria” de Rusia en su guerra contra Ucrania.

Las primeras felicitaciones fueron retransmitidas por televisión a los habitantes de las regiones de Kamchatka y Chukotka, en el Lejano Oriente ruso, a 9 husos horarios de Moscú.

“Lo celebramos con nuestros seres queridos: nuestros hijos, padres, amigos y compañeros de armas. Incluso los que están lejos, siempre están con nosotros”, inició Putin su discurso.

Sin embargo, sus palabras enseguida adquirieron tonos bélicos con el contexto de la guerra de Ucrania, iniciada en 2022.

¿Por qué se adelanta el Año Nuevo en algunos países?

La razón por la que el Año Nuevo llega antes a estos países tiene que ver con la Línea Internacional de Cambio de Fecha, ubicada en el océano Pacífico.

A partir de esta línea imaginaria, el planeta se divide en zonas horarias que avanzan hacia el oeste, haciendo que el calendario cambie primero en Asia y Oceanía y, horas después, en Europa, África y América.

Así, mientras unos países ya brindan por el año que comienza, otros aún cuentan las horas para despedir el anterior.