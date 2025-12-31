‘Feliz Año Nuevo, pero no tan feliz’: ¿Qué canales cierra MTV tras 4 décadas al aire?

MTV anunció el cierre de distintos canales de música que estuvieron abiertos por décadas. (Fotoarte El Financiero/Shutterstock)

Más de 4 décadas pasaron desde que la señal del canal MTV comenzó con la transmisión del clip ‘Video Killed The Radio Star’, de The Buggles, y a casi 45 años de ese momento, la cadena de TV anunció el cierre de sus canales de música.

MTV marcó a diferentes generaciones cuando, desde la década de los 80, presentó un formato muy similar a la radio, pero con imagen, para disfrutar de diferentes artistas como Michael Jackson y Nirvana.

Cuando comenzó la historia de MTV, inició con un Top de lo más popular dentro de los gustos musicales de la gente.

Ahora, esa historia cambia radicalmente con el fin de las transmisiones de distintos canales donde en su momento pasaron conciertos históricos como el de Live Aid completamente en vivo y que pasaron en la pantalla chica por primera vez el cortometraje ‘Thriller’ de Michael Jackson.

MTV cierra 5 canales de música antes del 2026. (Foto: Shutterstock)

¿Qué canales de MTV se cierran?

Paramount Global informó el término de la manera tradicional de escuchar y “ver música” con el fin de la transmisión de 7 canales de TV, según El País, y son los siguientes:

MTV Music : Una de las señales principales, pasaban tops de videos musicales de distintos géneros y artistas.

: Una de las señales principales, pasaban tops de videos musicales de distintos géneros y artistas. MTV 80’s : Dedicada exclusivamente a la música en inglés ochentera como Madonna, George Michael, Duran Duran y más.

: Dedicada exclusivamente a la música en inglés ochentera como Madonna, George Michael, Duran Duran y más. MTV 90’s : Nsync, The Backstreet Boys y Britney Spears eran de los artistas “clásicos” de este canal de TV.

: Nsync, The Backstreet Boys y Britney Spears eran de los artistas “clásicos” de este canal de TV. Club MTV : Los principales géneros de esta señal eran el rock en inglés, R&B y Rap, además transmitía algunos conciertos.

: Los principales géneros de esta señal eran el rock en inglés, R&B y Rap, además transmitía algunos conciertos. MTV Live : Las presentaciones en vivo inundaban la barra de programación de este canal, además uno de los favoritos eran los conciertos bajo el formato MTV Unplugged de distintos artistas tanto en inglés como en español.

: Las presentaciones en vivo inundaban la barra de programación de este canal, además uno de los favoritos eran los conciertos bajo el formato MTV Unplugged de distintos artistas tanto en inglés como en español. MTV Hits: Pasaba los videos de los éxitos del momento, principalmente del género pop.

Nick Music: Música juvenil que pertenece a los soundtracks de diferentes series de Nickelodeon.

De acuerdo con ABC Noticias, Paramount Global y Skydance Media, buscan un ahorro de aproximadamente 500 millones de dólares con el cierre de estos canales.

Aunque inicialmente se informó que el ‘apagón’ era en países de Europa, en redes sociales se reportó la ‘despedida’ de las emisiones con distintas canciones como ‘Bye Bye’ de Nsync.

¿Qué pasará con MTV tras el cierre de sus canales?

La marca MTV no se ve afectada por el fin de sus cinco canales musicales, pues se mantiene bajo el formato de streaming en plataformas como Paramount+.

Además, en la televisión de paga continúa con su programación habitual, pero mayormente centrado a diferentes programas estilo reality show y con la música en un plano secundario.

Los realities más populares de la cadena son Acapulco Shore, Teen Mom, Ridículos y Are you the one?, los cuales todavía están disponibles en diferentes servicios de TV por cable en nuestro país.

Asimismo, la entrega de premios MTV Video Music Awards se mantiene bajo el mismo formato de ceremonia con la realización de diferentes presentaciones. Un lugar que en 2024 le abrió la puerta a la música mexicana con el performance de The Warning, una banda de rock y metal conformada por las hermanas Villarreal originarias de Monterrey.