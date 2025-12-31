Una última batalla: ¿A qué hora se estrena el capítulo final de ‘Stranger Things’ 5 HOY?

El capítulo 8 de 'Stranger Things' es el final de la serie de Netflix, Estos son los detalles del estreno. (Foto: Netflix/Press)

Pelea por un mundo más allá de Hawkins: El estreno del capítulo final de Stranger Things 5 concluye una serie que duró por casi una década y que con el paso de los años se convirtió en uno de los estandartes de la plataforma Netflix.

El episodio 8 de Stranger Things pertenece a la tercera parte de los lanzamientos de la última entrega de la serie, pues el Vol. 1 se publicó a finales de noviembre, el Vol. 2 en Navidad y el desenlace de la trama llega en vísperas del Año Nuevo 2026.

Pero antes de poder decir “se acabó”, aún quedan enfrentamientos pendientes y una última aventura en el ‘Upside Down’ y El abismo, ‘nueva dimensión’ donde actualmente habita el villano Vecna.

El capítulo final de 'Stranger Things' lleva a los protagonistas de la serie al 'Upside Down'. (Foto: Netflix/press)

¿A qué hora se estrena el capítulo final de ‘Stranger Things’?

Eleven y sus amigos se preparan para el enfrentamiento definitivo en contra de las criaturas del ‘Upside down’, inspiradas en personajes del juego Calabozos y dragones.

The Rightside up (El lado correcto) es el nombre del octavo capítulo de la temporada 5 de Stranger Things.

El horario de estreno es a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México a través de la plataforma de streaming Netflix.

En los estrenos del Vol. 1 y Vol. 2 presentaron problemas de soporte en la aplicación, por tanto, es posible que los servidores nuevamente se caigan y no puedas acceder al contenido de manera inmediata.

Los héroes de Hawkins se preparan para un último enfrentamiento contra Vecna. (Foto: Netflix/Press)

Teorías del final de ‘Stranger Things’

Los 7 capítulos de la quinta temporada de Stranger Things recibieron duras críticas realizadas por los seguidores de la serie de Netflix, quienes no se mostraron conformes con el desarrollo de la trama.

Por ejemplo, uno de los más señalados fue cuando Max vuelve a correr de regreso al mundo real con ‘Running up that hill’ de Kate Bush de fondo, algo que consideraron “reciclado”.

También cuando Will revela su orientación sexual ante sus amigos, hecho que polarizó a la audiencia por comentarios homofóbicos y otros por críticas a que no era el momento ni la manera de confesarlo (frente a todos y antes de encaminarse a la pelea final).

A pesar de las críticas, los fans no dejaron de hacer teorías acerca del último capítulo de Stranger Things y una de las principales es que salvan al mundo, pero con el sacrificio de Steve Harrington.

Esto es por varias cosas, la primera de ellas es porque en un video los creadores de la serie tiran el muñeco del personaje de una mesa mientras todos los demás se mantienen ‘vivos’, además, en el pasado los hermanos Duffer afirmaron que Harrington debía morir, pero por el cariño del público lo mantuvieron en la trama.

Otra teoría se basa en la comparación del programa de TV con el juego Calabozos y dragones, donde el villano principal es Tiamat, una dragona de 5 cabezas.

De acuerdo con ideas surgidas en redes sociales, el Mindflayer representa a la figura de Tiamat como el principal antagonista y solo usa a Vecna como una especie de títere.

Algunas teorías más hablan de la muerte de Eleven como sacrificio para salvar a sus amigos, pero cada vez está más cerca la verdad...