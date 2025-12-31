¿Steve muere en final de ‘Stranger Things’? ‘Sería lógico, cada vez le pegan más’, dicen los Duffer

El estreno del final de Stranger Things está marcado por una expectativa global que combina emoción, especulación y una despedida largamente anticipada. La serie creada por Matt y Ross Duffer llega a su conclusión tras una década como uno de los mayores fenómenos culturales y de audiencia de Netflix, con más de 140 millones de visualizaciones globales solo en su cuarta temporada.

En medio de este cierre, una pregunta nos mantiene de cabeza: ¿Steve Harrington, uno de los personajes favoritos, muere en el final de Stranger Things? El personaje interpretado por Joe Keery ha sido objeto de múltiples teorías tras la difusión de avances y declaraciones recientes de los creadores de la serie, quienes han hablado públicamente sobre el enfoque narrativo del desenlace y las decisiones detrás del destino de sus protagonistas.

En el último tráiler, Jim Hopper (David Harbour) le dice a Eleven (Millie Bobby Brown): “Necesito que pelees una última vez… peleemos por un mundo más allá de Hawkins”, pero ¿y nuestro niñero favorito? Te contamos las pistas que se han revelado sobre su destino.

'Stranger Things' estrena su final tras 10 años. (Foto: Netflix). (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025)

¿Qué pasará con Steve en el final de ‘Stranger things’ 5?

En entrevistas concedidas a The Hollywood Reporter, los creadores Matt y Ross Duffer señalaron que el final de la serie no fue concebido como un ejercicio de sorpresa extrema ni de impacto gratuito.

En el tráiler del Volumen 2 de Stranger things, Steve le dice a Dustin: “Si mueres, yo igual”, lo cual avivó las especulaciones sobre su posible muerte en el final.

“La gente siempre está preocupada por Steve”, mencionó al respecto Ross a The Hollywood Reporter; “No importa. Podríamos no haber puesto nada en el tráiler y la gente seguiría asustada por Steve”, agregó su hermano.

En la serie hay otros personajes como Hopper dispuestos a sacrificarse por una causa mayor, ¿Steve estará en esa situación? Matt dio algunas posibilidades a esperar:

“No es Juego de tronos. No estamos en Westeros. Me encanta Juego de Tronos, pero es un tipo de serie muy diferente a esta. No va a haber una situación como la Boda Roja. Creo que en el final suceden algunas cosas muy sorprendentes, pero no pretendemos impactar ni molestar a nadie. Espero que, cuando la gente llegue al final del último episodio, sienta que lo que ocurre es inevitable y que no resulte doloroso, sino satisfactorio. Ya veremos“.

Los protagonistas de 'Stranger Things' tratan de frenar a Vecna. (Foto: Netflix). (COURTESY OF NETFLIX/Courtesy of Netflix/Netflix © 2025)

Luego agregó entre risas: “En cuanto al destino de Steve, no lo sé. No puedo decirlo. Sería el siguiente paso lógico. Cada vez le pegan más. La única forma de ir más allá es con la muerte".

Joe Keery, actor que interpreta a Steve, dijo hace unas semanas a ExtraTV que despedirse de su personaje fue “agridulce”, pero está satisfecho: “Personalmente, estoy muy contento con cómo ha terminado todo”.

La escena final de ‘Stranger Things’

Ambos creadores coincidieron en que el mayor reto fue proteger el contenido del episodio final. El guion fue impreso en papel rojo, con distribución limitada, y el rodaje se mantuvo bajo estrictas medidas de seguridad.

Ross Duffer subrayó que el objetivo principal fue cuidar los últimos minutos de la serie, conscientes de que cualquier error en ese tramo podría definir la conversación pública sobre todo el proyecto. “Todo está construido para que ese momento final funcione”, explicó.

El Abismo es un nuevo mundo que se reveló en 'Stranger Things'. (Foto: Cortesía Netflix) (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025)

“Estamos muy contentos con el resultado de la serie. Creo que el final, en particular la última escena, que, repito, ya teníamos una idea de cómo sería desde hacía años (...) Estamos muy orgullosos de esa escena y de las actuaciones de nuestro elenco, así que nos sentimos muy bien. Pero siempre es estresante presentarla al público”, mencionó Ross a Hollywood Reporter.

En tanto, Shawn Levy, productor ejecutivo de la serie, considera que el último episodio de más de dos horas es “obra maestra”, expresó a People: “Sólo quiero asegurarles a todas las personas alrededor del mundo que han recorrido el largo camino con nosotros durante casi una década que este final es lo que han estado esperando. Es satisfactorio tanto a nivel informativo como, lo que es más importante, profundamente satisfactorio a nivel emocional”.

En declaraciones citadas por People, David Harbour consideró que ese es “es el mejor episodio que han hecho jamás” y en la lectura del guion el elenco lloró por 20 minutos.

¿A qué hora sale el final de ‘Stranger Things’ 5?

El capítulo final de Stranger Things se estrena el 31 de diciembre, con un lanzamiento simultáneo en Netflix y en salas de cine seleccionadas de Estados Unidos. El episodio sale al streaming a las 7:00 p.m. (tiempo central de México).

Ross Duffer informó en Instagram que más de 1.1 millones de personas confirmaron asistencia a las proyecciones especiales de Año Nuevo y Año Nuevo, con más de 3,500 funciones agotadas en más de 620 salas: “Qué manera de cerrar un viaje de diez años, juntos”.

Aunque este episodio marca el cierre definitivo para los personajes de Hawkins, los Duffer confirmaron que el universo continuará con proyectos derivados, como la serie animada Stranger Things: Tales from ’85, así como un posible spin-off live-action en una etapa temprana de desarrollo.

Sin embargo, fueron claros en un punto: esta es la conclusión de la historia principal. El Upside Down y los personajes que iniciaron la serie no continuarán en nuevas temporadas.