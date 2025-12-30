‘Stranger Things’ en WWE Raw: Fecha, horario, dónde ver, cartelera y lo que debes saber de la colaboración

La WWE y Stranger Things unirán sus universos en una transmisión especial de WWE Raw con temática de la serie de Netflix.

El episodio marcará el estreno de Raw en el año y se emitirá en vivo por streaming, días después del lanzamiento del capítulo final de Stranger Things 5, consolidando una colaboración inédita entre la lucha libre profesional y una de las franquicias más populares del streaming.

WWE Raw Stranger Things Night: fecha, horario y dónde ver en vivo

El episodio especial Stranger Things Night on WWE Raw se transmitirá en vivo el lunes 5 de enero de 2026 a través de Netflix. El horario en México es a las 7:00 p.m. (tiempo del centro de México)

La transmisión corresponde al primer Raw del año y funciona como arranque oficial del camino a WrestleMania 2026, uno de los momentos clave del calendario anual de WWE.

De acuerdo con la información difundida por Netflix y WWE, el episodio contará con ambientación temática inspirada en Stranger Things, referencias visuales al Upside Down y la participación de algunas de las principales figuras de la empresa.

La señal estará disponible exclusivamente en Netflix, sin costo adicional para los suscriptores activos de la plataforma.

Cartelera de luchas: los campeonatos que se disputan en Stranger Raw

La edición especial de Raw contará con tres combates titulares, lo que la convierte en una de las funciones más cargadas del inicio de año en WWE. Las luchas confirmadas son:

Bron Breakker vs. CM Punk , por el Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE

, por el Rhea Ripley e Iyo Sky vs. Kabuki Warriors , por el Campeonato Femenil en Parejas

, por el Becky Lynch vs. Maxxine Dupri, por el Campeonato Intercontinental Femenil

De acuerdo con la promoción oficial, el episodio reunirá a algunas de las superestrellas más reconocidas de WWE, combinando el formato tradicional de Raw con elementos narrativos y visuales inspirados en la serie creada por los hermanos Duffer.

Netflix describió el evento como una noche en la que “los mundos colisionan”, en referencia a la integración del universo de Stranger Things con la narrativa semanal de la lucha libre.

¿Cuándo se estrena el final de Stranger Things 5 en Netflix?

El capítulo final de Stranger Things 5 se estrena el miércoles 31 de diciembre de 2025 en Netflix, como cierre definitivo de la serie creada por Matt y Ross Duffer.

La quinta temporada se lanzó en tres bloques:

Volumen 1: cuatro episodios, estrenados el 26 de noviembre de 2025

cuatro episodios, estrenados el Volumen 2: tres episodios, publicados el 25 de diciembre de 2025

tres episodios, publicados el Volumen 3: episodio final, titulado The Rightside Up, disponible el 31 de diciembre de 2025

En México, el episodio final está disponible desde las 7:00 pm (tiempo del centro). El capítulo tiene una duración aproximada de 2 horas con 8 minutos, lo que lo convierte en el más extenso de toda la serie.

El último episodio de Stranger Things se sitúa en el otoño de 1987, con Hawkins afectado por la apertura de las grietas entre la Tierra y el Abismo. Los protagonistas se reúnen con un único objetivo: localizar y enfrentar a Vecna, cuyo paradero permanece desconocido.

El capítulo retoma los elementos centrales de la mitología revelada en la temporada final, incluida la explicación del Upside Down como un agujero de gusano que conecta la Tierra con otro planeta, y el rol del Abismo como origen de las criaturas que amenazan Hawkins.

Netflix difundió la sinopsis oficial del cierre, en la que se anticipa un enfrentamiento final que involucra a todo el grupo original, con Eleven nuevamente en el centro del conflicto.