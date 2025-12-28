Año Nuevo en CDMX: Fecha, hora y artistas de la fiesta electrónica ‘más grande del mundo’

El festejo de Año Nuevo 2026 en CDMX se llama La fiesta electrónica más grande del mundo y reunirá a figuras clave de la escena electrónica nacional e internacional, como un DJ set de MGMT, además de Arca y Kavinsky, en una celebración gratuita organizada por la Secretaría de Cultura capitalina.

¿Cuándo y dónde será la fiesta de Año Nuevo 2026 en CDMX?

El festejo de Año Nuevo 2026 en CDMX se realizará el miércoles 31 de diciembre de 2025, con una duración de ocho horas, desde las 18:00 y hasta las 02:00 horas del 1 de enero.

La sede será Avenida Paseo de la Reforma, una de las arterias más emblemáticas de la capital, que funcionará como escenario principal para despedir 2025 y recibir el nuevo año.

De acuerdo con información oficial, la celebración contará con producción de gran escala y está concebida como un encuentro masivo, al aire libre y de acceso libre, lo que permitirá la asistencia de familias, jóvenes y público general.

El festejo de Año Nuevo de la Ciudad de México fusionara géneros como el electro-pop, el techno y el synthwave. (Foto: EFE/Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

Artistas confirmados para la ‘fiesta electrónica más grande del mundo’

La cartelera oficial integra proyectos clave de la escena electrónica global y nacional, con estilos que van del electro-pop y el techno, al synthwave y la experimentación sonora. Los artistas confirmados son:

MGMT DJ Set (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Arca DJ Set (Venezuela)

(Venezuela) Kavinsky (Francia)

(Francia) Mariana Bo (México)

(México) 3BallMTY (México)

(México) Vel (Mar/Francia)

(Mar/Francia) Ramiro Puente (México)

(México) Jehnny Beth (Francia)

Desde la escena indie-electrónica, MGMT DJ Set llegará con una curaduría que combina dance, electro-pop y vanguardia alternativa. En tanto, Arca presentará un set enfocado en la electrónica experimental y el techno de alto impacto, mientras que Kavinsky aportará su sello synthwave y estética retrofuturista.

La presencia mexicana incluirá a Mariana Bo, con su fusión de violín en vivo y electrónica; 3BallMTY, referentes del tribal-guarachero; y Ramiro Puente, pionero de la música electrónica nacional. A ellos se suman Vel, desde la vanguardia del techno europeo, y Jehnny Beth, con un DJ set de tintes post-punk e industrial.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció festejo de Año Nuevo 2026 con un evento de música electrónica. (Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Un festejo masivo y gratuito en Paseo de la Reforma

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, adelantó que el evento busca replicar y ampliar el éxito del cierre de 2024, cuando miles de personas se congregaron en Reforma para recibir el año con música. En conferencia, señaló: “Los convocamos a despedir el año y recibir el nuevo bailando en Paseo de la Reforma”.

Por su parte, la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis Mor, afirmó que se trata de “la fiesta electrónica más grande del mundo”, con un despliegue de luces, sonido y propuestas musicales pensadas para todas las edades, según información difundida por la dependencia.

La autoridad capitalina además informó que los detalles y actualizaciones de la programación cultural pueden consultarse en la Cartelera de la Ciudad de México, así como en las redes oficiales de la Secretaría de Cultura.

Conciertos gratuitos en el Zócalo CDMX: fechas y artistas confirmados

Quienes no puedan asistir al festejo de Año Nuevo o busquen extender las celebraciones musicales aún tendrán opciones para escuchar conciertos gratis en el Zócalo durante los primeros días de enero.

Estas presentaciones forman parte del Festival de las Luces de Invierno, una actividad cultural que se desarrollará hasta el 4 de enero, con distintos escenarios y propuestas artísticas para todo tipo de público. Este es el calendario confirmado: