Prepara la garganta: Calendario de conciertos para 2026 en México

Conoce cuáles son los conciertos confirmados para 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

Giras internacionales, regresos esperados y una fuerte presencia de artistas consolidados encabezan la larga lista confirmada de conciertos en México para 2026.

My Chemical Romance vuelve con dos fechas de alto impacto en febrero; AC/DC y The Weeknd apuestan por estadios en abril; System of a Down lidera el cierre de mayo; Rosalía prepara una extensa visita en agosto; además de que Iron Maiden llevará el metal al Estadio GNP Seguros en octubre.

Además, 2026 contará con la presencia de Kanye West (Ye), J Balvin, Doja Cat, Kali Uchis, P!NK y Mon Laferte, entre otros. Te presentamos los conciertos más esperados de 2026.

Enero 2026

Con el rapero Ye en dos fechas, la querida banda Avenged Sevenfold o el regreso de Yandel en formato sinfónico es como arranca el año musical en CDMX.

Silvana Estrada — 27 al 29 de enero — Teatro Metropólitan, CDMX

— 27 al 29 de enero — Teatro Metropólitan, CDMX Ye — 30 y 31 de enero — Monumental Plaza de Toros “La México”, CDMX

— 30 y 31 de enero — Monumental Plaza de Toros “La México”, CDMX Avenged Sevenfold — 17 de enero — Estadio GNP Seguros, CDMX

— 17 de enero — Estadio GNP Seguros, CDMX Yandel (Sinfónico) — 31 de enero — Auditorio Nacional, CDMX

— 31 de enero — Auditorio Nacional, CDMX Molotov — 31 de enero — Palacio de los Deportes, CDMX

Febrero 2026

Uno de los meses más cargados del año, con regresos emblemáticos y pop global encabezando la conversación.

My Chemical Romance — 13 y 14 de febrero — Estadio GNP Seguros, CDMX

— 13 y 14 de febrero — Estadio GNP Seguros, CDMX Doja Cat — 18 de febrero — Palacio de los Deportes, CDMX

— 18 de febrero — Palacio de los Deportes, CDMX Kali Uchis — 21, 22 y 25 de febrero — Monterrey, Guadalajara y CDMX

— 21, 22 y 25 de febrero — Monterrey, Guadalajara y CDMX Porter — 5 de febrero — Auditorio Nacional, CDMX

— 5 de febrero — Auditorio Nacional, CDMX The Cardigans — 6 de febrero — Pepsi Center WTC, CDMX

— 6 de febrero — Pepsi Center WTC, CDMX The Hives — 11 de febrero — Teatro Metropólitan, CDMX

Marzo 2026

Festivales y rock alternativo toman fuerza, con fechas clave tanto en CDMX como en Monterrey.

Tecate Pa’l Norte 2026 — 27 al 29 de marzo — Parque Fundidora, Monterrey

Deftones — 29 de marzo — Palacio de los Deportes, CDMX

— 29 de marzo — Palacio de los Deportes, CDMX Tyler, The Creator — 24 y 25 de marzo — Palacio de los Deportes, CDMX

— 24 y 25 de marzo — Palacio de los Deportes, CDMX Lenny Kravitz — 8 y 11 de marzo — Guadalajara y Monterrey

Nothing But Thieves — 31 de marzo — Pabellón Oeste, CDMX

Tecate Pa'l Norte se celebra del viernes 27 al domingo 29 de marzo de 2026. (Fotos: Cuartoscuro.com).

Abril 2026

El mes de los estadios: rock clásico, pop global e espectáculos familiares de mucha convocatoria con la presencia de 31 Minutos.

AC/DC — 7, 11 y 15 de abril — Estadio GNP Seguros, CDMX

— 7, 11 y 15 de abril — Estadio GNP Seguros, CDMX The Weeknd — 20, 21 y 22 de abril — Estadio GNP Seguros, CDMX

— 20, 21 y 22 de abril — Estadio GNP Seguros, CDMX P!NK — 26 y 27 de abril — Estadio GNP Seguros, CDMX

— 26 y 27 de abril — Estadio GNP Seguros, CDMX Soda Stereo (Ecos) — 14 al 16 de abril — Palacio de los Deportes, CDMX

— 14 al 16 de abril — Palacio de los Deportes, CDMX 31 Minutos — 5 de abril — Teatro Metropólitan, CDMX

Mayo 2026

Hacia el cierre de la primera mitad del año, contaremos con una gran oferta de metal, pop latino y grandes voces femeninas.

System of a Down — 27 de mayo — Estadio GNP Seguros, CDMX

— 27 de mayo — Estadio GNP Seguros, CDMX J Balvin — 14, 17 y 20 de mayo — CDMX, Guadalajara y Monterrey

Korn — 19 de mayo — Palacio de los Deportes, CDMX

— 19 de mayo — Palacio de los Deportes, CDMX Mon Laferte — 29 y 30 de mayo — Palacio de los Deportes, CDMX

— 29 y 30 de mayo — Palacio de los Deportes, CDMX Marco Antonio Solís — 23 de mayo — Estadio GNP Seguros, CDMX

Junio 2026

Hacia mitad del año, aún hay pocas presentaciones confirmadas pero no por ello menos destacadas.

Los Ángeles Azules — 6 de junio — Plaza de Toros La México, CDMX

— 6 de junio — Plaza de Toros La México, CDMX Rush — 18 y 20 de junio — Palacio de los Deportes, CDMX

Julio 2026

Seguramente se sumarán más presentaciones pero, por el momento, hay agenda para el punk rock nacional.

Disidente — 4 de julio — Lunario del Auditorio Nacional, CDMX

Agosto 2026

En agosto está confirmada la presencia de la española Rosalía, quien no solamente visita la capital.

Rosalía — 15 al 29 de agosto — Guadalajara, Monterrey y CDMX (varias fechas)

El calendario oficial del LUX TOUR 2026 incluye cuatro fechas en México, donde Rosalía presentará su nuevo álbum con un montaje internacional. (Fotos: Cuartoscuro.com / Ocesa / IA Gemini).

Septiembre 2026

Pop alternativo y rock contemporáneo dominan el arranque del otoño.

The Neighbourhood — 21 al 26 de septiembre — Guadalajara, Monterrey y CDMX

— 21 al 26 de septiembre — Guadalajara, Monterrey y CDMX 5 Seconds of Summer — 9, 11 y 12 de septiembre — CDMX, Guadalajara y Monterrey

— 9, 11 y 12 de septiembre — CDMX, Guadalajara y Monterrey Siddhartha — 3 y 4 de septiembre — Palacio de los Deportes, CDMX

Octubre 2026

El metal y la electrónica toman los escenarios de gran formato.

Iron Maiden — 2 de octubre — Estadio GNP Seguros, CDMX

Martin Garrix — 16 y 17 de octubre — Palacio de los Deportes, CDMX

Noviembre 2026

En el transcurso del año se sumarán más conciertos pero, de momento, se confirma la presencia de jazz colombiano,