Prepara la garganta: Calendario de conciertos para 2026 en México

Giras internacionales, regresos esperados y una fuerte presencia de artistas consolidados encabezan la larga lista confirmada de conciertos en México para 2026.
My Chemical Romance vuelve con dos fechas de alto impacto en febrero; AC/DC y The Weeknd apuestan por estadios en abril; System of a Down lidera el cierre de mayo; Rosalía prepara una extensa visita en agosto; además de que Iron Maiden llevará el metal al Estadio GNP Seguros en octubre.
Además, 2026 contará con la presencia de Kanye West (Ye), J Balvin, Doja Cat, Kali Uchis, P!NK y Mon Laferte, entre otros. Te presentamos los conciertos más esperados de 2026.
Enero 2026
Con el rapero Ye en dos fechas, la querida banda Avenged Sevenfold o el regreso de Yandel en formato sinfónico es como arranca el año musical en CDMX.
- Silvana Estrada — 27 al 29 de enero — Teatro Metropólitan, CDMX
- Ye — 30 y 31 de enero — Monumental Plaza de Toros “La México”, CDMX
- Avenged Sevenfold — 17 de enero — Estadio GNP Seguros, CDMX
- Yandel (Sinfónico) — 31 de enero — Auditorio Nacional, CDMX
- Molotov — 31 de enero — Palacio de los Deportes, CDMX
Febrero 2026
Uno de los meses más cargados del año, con regresos emblemáticos y pop global encabezando la conversación.
- My Chemical Romance — 13 y 14 de febrero — Estadio GNP Seguros, CDMX
- Doja Cat — 18 de febrero — Palacio de los Deportes, CDMX
- Kali Uchis — 21, 22 y 25 de febrero — Monterrey, Guadalajara y CDMX
- Porter — 5 de febrero — Auditorio Nacional, CDMX
- The Cardigans — 6 de febrero — Pepsi Center WTC, CDMX
- The Hives — 11 de febrero — Teatro Metropólitan, CDMX
Marzo 2026
Festivales y rock alternativo toman fuerza, con fechas clave tanto en CDMX como en Monterrey.
- Tecate Pa’l Norte 2026 — 27 al 29 de marzo — Parque Fundidora, Monterrey
- Deftones — 29 de marzo — Palacio de los Deportes, CDMX
- Tyler, The Creator — 24 y 25 de marzo — Palacio de los Deportes, CDMX
- Lenny Kravitz — 8 y 11 de marzo — Guadalajara y Monterrey
- Nothing But Thieves — 31 de marzo — Pabellón Oeste, CDMX
Abril 2026
El mes de los estadios: rock clásico, pop global e espectáculos familiares de mucha convocatoria con la presencia de 31 Minutos.
- AC/DC — 7, 11 y 15 de abril — Estadio GNP Seguros, CDMX
- The Weeknd — 20, 21 y 22 de abril — Estadio GNP Seguros, CDMX
- P!NK — 26 y 27 de abril — Estadio GNP Seguros, CDMX
- Soda Stereo (Ecos) — 14 al 16 de abril — Palacio de los Deportes, CDMX
- 31 Minutos — 5 de abril — Teatro Metropólitan, CDMX
Mayo 2026
Hacia el cierre de la primera mitad del año, contaremos con una gran oferta de metal, pop latino y grandes voces femeninas.
- System of a Down — 27 de mayo — Estadio GNP Seguros, CDMX
- J Balvin — 14, 17 y 20 de mayo — CDMX, Guadalajara y Monterrey
- Korn — 19 de mayo — Palacio de los Deportes, CDMX
- Mon Laferte — 29 y 30 de mayo — Palacio de los Deportes, CDMX
- Marco Antonio Solís — 23 de mayo — Estadio GNP Seguros, CDMX
Junio 2026
Hacia mitad del año, aún hay pocas presentaciones confirmadas pero no por ello menos destacadas.
- Los Ángeles Azules — 6 de junio — Plaza de Toros La México, CDMX
- Rush — 18 y 20 de junio — Palacio de los Deportes, CDMX
Julio 2026
Seguramente se sumarán más presentaciones pero, por el momento, hay agenda para el punk rock nacional.
- Disidente — 4 de julio — Lunario del Auditorio Nacional, CDMX
Agosto 2026
En agosto está confirmada la presencia de la española Rosalía, quien no solamente visita la capital.
- Rosalía — 15 al 29 de agosto — Guadalajara, Monterrey y CDMX (varias fechas)
Septiembre 2026
Pop alternativo y rock contemporáneo dominan el arranque del otoño.
- The Neighbourhood — 21 al 26 de septiembre — Guadalajara, Monterrey y CDMX
- 5 Seconds of Summer — 9, 11 y 12 de septiembre — CDMX, Guadalajara y Monterrey
- Siddhartha — 3 y 4 de septiembre — Palacio de los Deportes, CDMX
Octubre 2026
El metal y la electrónica toman los escenarios de gran formato.
- Iron Maiden — 2 de octubre — Estadio GNP Seguros, CDMX
- Martin Garrix — 16 y 17 de octubre — Palacio de los Deportes, CDMX
Noviembre 2026
En el transcurso del año se sumarán más conciertos pero, de momento, se confirma la presencia de jazz colombiano,
- Nasa Histoires — 27 de noviembre — Teatro Metropólitan, CDMX