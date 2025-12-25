Entretenimiento

Prepara la garganta: Calendario de conciertos para 2026 en México

De Ye y My Chemical Romance a Rosalía, AC/DC y System of a Down, estos son los conciertos más destacados confirmados en México para 2026, organizados mes a mes.

Conoce cuáles son los conciertos confirmados para 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).
Por Redacción

Giras internacionales, regresos esperados y una fuerte presencia de artistas consolidados encabezan la larga lista confirmada de conciertos en México para 2026.

My Chemical Romance vuelve con dos fechas de alto impacto en febrero; AC/DC y The Weeknd apuestan por estadios en abril; System of a Down lidera el cierre de mayo; Rosalía prepara una extensa visita en agosto; además de que Iron Maiden llevará el metal al Estadio GNP Seguros en octubre.

Además, 2026 contará con la presencia de Kanye West (Ye), J Balvin, Doja Cat, Kali Uchis, P!NK y Mon Laferte, entre otros. Te presentamos los conciertos más esperados de 2026.

Enero 2026

Con el rapero Ye en dos fechas, la querida banda Avenged Sevenfold o el regreso de Yandel en formato sinfónico es como arranca el año musical en CDMX.

  • Silvana Estrada — 27 al 29 de enero — Teatro Metropólitan, CDMX
  • Ye — 30 y 31 de enero — Monumental Plaza de Toros “La México”, CDMX
  • Avenged Sevenfold — 17 de enero — Estadio GNP Seguros, CDMX
  • Yandel (Sinfónico) — 31 de enero — Auditorio Nacional, CDMX
  • Molotov — 31 de enero — Palacio de los Deportes, CDMX

Febrero 2026

Uno de los meses más cargados del año, con regresos emblemáticos y pop global encabezando la conversación.

  • My Chemical Romance — 13 y 14 de febrero — Estadio GNP Seguros, CDMX
  • Doja Cat — 18 de febrero — Palacio de los Deportes, CDMX
  • Kali Uchis — 21, 22 y 25 de febrero — Monterrey, Guadalajara y CDMX
  • Porter — 5 de febrero — Auditorio Nacional, CDMX
  • The Cardigans — 6 de febrero — Pepsi Center WTC, CDMX
  • The Hives — 11 de febrero — Teatro Metropólitan, CDMX

Marzo 2026

Festivales y rock alternativo toman fuerza, con fechas clave tanto en CDMX como en Monterrey.

  • Tecate Pa’l Norte 2026 — 27 al 29 de marzo — Parque Fundidora, Monterrey
  • Deftones — 29 de marzo — Palacio de los Deportes, CDMX
  • Tyler, The Creator — 24 y 25 de marzo — Palacio de los Deportes, CDMX
  • Lenny Kravitz — 8 y 11 de marzo — Guadalajara y Monterrey
  • Nothing But Thieves — 31 de marzo — Pabellón Oeste, CDMX
Tecate Pa'l Norte se celebra del viernes 27 al domingo 29 de marzo de 2026. (Fotos: Cuartoscuro.com).

Abril 2026

El mes de los estadios: rock clásico, pop global e espectáculos familiares de mucha convocatoria con la presencia de 31 Minutos.

  • AC/DC — 7, 11 y 15 de abril — Estadio GNP Seguros, CDMX
  • The Weeknd — 20, 21 y 22 de abril — Estadio GNP Seguros, CDMX
  • P!NK — 26 y 27 de abril — Estadio GNP Seguros, CDMX
  • Soda Stereo (Ecos) — 14 al 16 de abril — Palacio de los Deportes, CDMX
  • 31 Minutos — 5 de abril — Teatro Metropólitan, CDMX

Mayo 2026

Hacia el cierre de la primera mitad del año, contaremos con una gran oferta de metal, pop latino y grandes voces femeninas.

  • System of a Down — 27 de mayo — Estadio GNP Seguros, CDMX
  • J Balvin — 14, 17 y 20 de mayo — CDMX, Guadalajara y Monterrey
  • Korn — 19 de mayo — Palacio de los Deportes, CDMX
  • Mon Laferte — 29 y 30 de mayo — Palacio de los Deportes, CDMX
  • Marco Antonio Solís — 23 de mayo — Estadio GNP Seguros, CDMX

Junio 2026

Hacia mitad del año, aún hay pocas presentaciones confirmadas pero no por ello menos destacadas.

  • Los Ángeles Azules — 6 de junio — Plaza de Toros La México, CDMX
  • Rush — 18 y 20 de junio — Palacio de los Deportes, CDMX

Julio 2026

Seguramente se sumarán más presentaciones pero, por el momento, hay agenda para el punk rock nacional.

  • Disidente — 4 de julio — Lunario del Auditorio Nacional, CDMX

Agosto 2026

En agosto está confirmada la presencia de la española Rosalía, quien no solamente visita la capital.

alt default
El calendario oficial del LUX TOUR 2026 incluye cuatro fechas en México, donde Rosalía presentará su nuevo álbum con un montaje internacional. (Fotos: Cuartoscuro.com / Ocesa / IA Gemini).

Septiembre 2026

Pop alternativo y rock contemporáneo dominan el arranque del otoño.

  • The Neighbourhood — 21 al 26 de septiembre — Guadalajara, Monterrey y CDMX
  • 5 Seconds of Summer — 9, 11 y 12 de septiembre — CDMX, Guadalajara y Monterrey
  • Siddhartha — 3 y 4 de septiembre — Palacio de los Deportes, CDMX

Octubre 2026

El metal y la electrónica toman los escenarios de gran formato.

  • Iron Maiden — 2 de octubre — Estadio GNP Seguros, CDMX
  • Martin Garrix — 16 y 17 de octubre — Palacio de los Deportes, CDMX

Noviembre 2026

En el transcurso del año se sumarán más conciertos pero, de momento, se confirma la presencia de jazz colombiano,

  • Nasa Histoires — 27 de noviembre — Teatro Metropólitan, CDMX
