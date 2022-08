Yandel responde a Aleks Syntek sobre multas a restaurantes que pongan reguetón: ‘Lo pagamos’

Aleks Syntek ha demostrado en más de una ocasión que no es muy fan del reguetón, que se ha vuelto popular alrededor del mundo. El cantante mexicano pidió una regulación a los restaurantes y establecimientos que pongan sus canciones, petición ante la cual ya reaccionó Yandel, quien junto a Wisin conforma una de las agrupaciones pioneras del género.

“Que nos multen, lo pagamos. De verdad que el reguetón es música, es arte. Es como lo quieres llevar tú. Nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible, la verdad, no somos personas que cantamos groserías”, dijo a Ventaneando en medio de una gira de reencuentro con su compañero.

El puertorriqueño se refiere a las declaraciones del compositor mexicano, quien criticó el tipo de letras, pero Yandel asegura que siempre ha estado inmerso desde su nacimiento. “Eso ha pasado desde que yo empecé a cantar reguetón y todavía seguimos aquí”, añadió.

Aleks Syntek pidió multas a restaurantes que pongan reguetón

Aunque señaló que no busca que se prohíba por completo, a Syntek se le hace “invasivo” que el género se escuche todo el tiempo en parques de diversiones, centros comerciales, aeropuertos y restaurantes, por lo que pidió una regulación a través de multas.

“Cuando yo hablo de regulación es que si tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde haya abuelos, papás, niños y está el perreo intenso a todo volumen, porque lo ponen los meseros. Los dueños de los restaurantes no se fijan que los meseros lo ponen a todo volumen; entonces tú tienes el derecho de multar al lugar por poner música que no es adecuada, no estás en un antro a las 10 de la noche”, expresó al Podcast Auténtico,

Esta no fue la primera vez que el cantautor le reprocha al reguetón, ya que también lo ha hecho a través de sus redes sociales por lo que incluso confesó que fue amenazado por seguidores tanto en Puerto Rico como en Colombia.