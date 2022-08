Aleks Syntek pide multas para los restaurantes que pongan reguetón: ‘No estás en un antro’

El cantautor mexicano Aleks Syntek volvió a hablar del reguetón y aclaró que él no quiere que se prohíba el género musical, sino que sugiere que se regule: “Si los reguetoneros quieren seguir diciendo ‘culo’ en todas sus canciones es cosa de ellos”.

Recientemente Aleks Syntek fue invitado al Podcast Auténtico, con Pedro Prieto, para hablar sobre su vida y trayectoria artística. Dentro de este programa, el intérprete de Duele el Amor, volvió a explicar que no es fanático del género musical.

Aleks Syntek agregó que es “invasivo” que ese tipo de canciones se escuchan todo el tiempo en parques de diversiones, centros comerciales, aeropuertos y restaurantes.

“Cuando yo hablo de regulación es que si tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde haya abuelos, papás, niños y está el perreo intenso a todo volumen, porque lo ponen los meseros, los dueños de los restaurantes no se fijan que los meseros lo ponen a todo volumen; entonces tú tienes el derecho de multar al lugar por poner música que no es adecuada, no estás en un antro a las 10 de la noche”.

Dicho comentario fue especialmente criticado en redes sociales debido a cuestiones como el clasismo; también se volvió viral ese momento en parodias de Tik Tok.

Aleks Syntek vs. reguetón

No es la primera vez que el cantautor mexicano critica el género musical del reguetón.

A lo largo de los últimos años ha dado distintas entrevistas en donde ha dicho que no se encuentra de acuerdo con el reguetón y el ‘perreo‘, incluso ha comparado a las personas que lo bailan con animales.

En 2018 se reveló que el cantautor fue amenazado por las distintas declaraciones que ha hecho, en el programa de Ventaneando comentó que sus managers y su disquera le han advertido que deje de interactuar en redes sociales para exponer sus opiniones sobre el género musical.

En aquel entonces también comentó que recibió amenazas por fanáticos del género musical: “La noticia llegó a Colombia y Puerto Rico que me escribían para amenazarme que no vaya a sus países”.