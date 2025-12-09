Lista de precios para los conciertos de Rosalía: ¿Cuánto cuesta ver a la ‘Motomami’ en México?

Durante las preventa para fans para los conciertos de Rosalía en México se dieron a conocer los precios de los boletos para las presentaciones de la cantante española como parte del LUX TOUR 2026, su gira global más ambiciosa en solitario hasta ahora.
La artista española confirmó cuatro fechas en México para agosto de 2026, con presentaciones en Guadalajara, Monterrey y dos noches en Ciudad de México, donde mostrará el montaje internacional que acompaña a LUX, su nuevo álbum.
El LUX TOUR 2026 acompaña el lanzamiento de LUX, el cuarto álbum de estudio de Rosalía, un proyecto de gran escala artística que integra influencias clásicas, arreglos orquestales y un concepto visual ambicioso.
Fechas y sedes de Rosalía en México – LUX TOUR 2026
México forma parte del cierre del recorrido latinoamericano del LUX TOUR 2026, una gira de 42 conciertos en 17 países que inicia en marzo en Europa y concluye en septiembre en Puerto Rico.
Éstas son las presentaciones confirmadas para Rosalía en México:
- 15 de agosto: Guadalajara – Arena VFG
- 19 de agosto: Monterrey – Arena Monterrey
- 24 de agosto: Ciudad de México – Palacio de los Deportes
- 26 de agosto: Ciudad de México – Palacio de los Deportes
Precios de Rosalía en Guadalajara – Arena VFG
El concierto de Rosalía en la Arena VFG tiene sus boletos disponibles a través de Ticketmaster. Las zonas más accesibles se concentran en los niveles superiores, mientras que las ubicaciones cercanas al escenario elevan el costo por la experiencia visual y sonora más directa del espectáculo.
Lista de precios:
- SC300: MXN $967.25
- Planta Alta: MXN $1,339.25
- PlateA: MXN $1,711.25
- Planta Baja: MXN $2,083.25
- General: MXN $2,467.50
- Grada Preferente C: MXN $2,827.25
- PIT: MXN $4,451.50
- Grada Preferente B: MXN $4,958.75
Precios de Rosalía en Monterrey – Arena Monterrey
Monterrey en el LUX TOUR 2026 vende las entradas a través de Superboletos. El mapa del evento incluye desde localidades económicas en balcón hasta paquetes VIP diseñados para los fans que buscan una experiencia premium.
Lista de precios:
- Balcón: MXN $854
- Luneta: MXN $1,004
- Preferente: MXN $1,482
- Butaca: MXN $2,486
- Persona con discapacidad: MXN $2,486
- Cancha General: MXN $2,498
- Barrera: MXN $3,364
- Super Palco: MXN $3,364
- Oro: MXN $4,234
- Banco Azteca: MXN $4,234
- Megacable: MXN $4,234
- Osel: MXN $4,234
- Coke Studio: MXN $4,234
- Plus Ultra: MXN $4,234
- McCormick: MXN $4,234
- Cancha VIP: MXN $4,490
- Rosalía Silver VIP Package: MXN $12,041
- Rosalía Gold VIP Package: MXN $14,672
- Rosalía Diamond VIP Package: MXN $22,874
Precios de Rosalía en CDMX – Palacio de los Deportes
La Ciudad de México contará con dos conciertos de Rosalía en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más emblemáticos del país para espectáculos de gran escala. Para estas fechas, la venta de boletos se realiza exclusivamente a través de Ticketmaster. Algunos asientos pueden variar dependiendo de la cercanía al escenario, filas preferentes o ubicaciones laterales.
Lista de precios:
- Nivel EE: MXN $1,227.50
- Nivel E: MXN $1,599.50
- Nivel D: MXN $1,971.59
- Nivel C: MXN $2,715.50
- Floor: MXN $3,211.50
- PIT: MXN $4,947.50
- Nivel B: MXN $6,600.50
¿Cuándo es le preventa y venta al público general de Rosalía en México?
Tras la preventa exclusiva para fans, los boletos para ver a Rosalía en México quedan disponibles en dos momentos clave. El primero es la Preventa Banamex, dirigida a tarjetahabientes de ese banco, y posteriormente se abre la venta general para todo el público.
- 10 de diciembre: Preventa Banamex, desde las 11:00 horas, con posibilidad de pagar a 3 meses sin intereses
- 11 de diciembre: Venta general, a partir de las 11:00 horas