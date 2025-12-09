Lista de precios para los conciertos de Rosalía: ¿Cuánto cuesta ver a la ‘Motomami’ en México?

Conoce los precios para los boletos de Rosalía en México (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Ocesa, IA Gemini).

Durante las preventa para fans para los conciertos de Rosalía en México se dieron a conocer los precios de los boletos para las presentaciones de la cantante española como parte del LUX TOUR 2026, su gira global más ambiciosa en solitario hasta ahora.

La artista española confirmó cuatro fechas en México para agosto de 2026, con presentaciones en Guadalajara, Monterrey y dos noches en Ciudad de México, donde mostrará el montaje internacional que acompaña a LUX, su nuevo álbum.

El LUX TOUR 2026 acompaña el lanzamiento de LUX, el cuarto álbum de estudio de Rosalía, un proyecto de gran escala artística que integra influencias clásicas, arreglos orquestales y un concepto visual ambicioso.

Fechas y sedes de Rosalía en México – LUX TOUR 2026

México forma parte del cierre del recorrido latinoamericano del LUX TOUR 2026, una gira de 42 conciertos en 17 países que inicia en marzo en Europa y concluye en septiembre en Puerto Rico.

Éstas son las presentaciones confirmadas para Rosalía en México:

15 de agosto: Guadalajara – Arena VFG

Guadalajara – 19 de agosto: Monterrey – Arena Monterrey

Monterrey – 24 de agosto: Ciudad de México – Palacio de los Deportes

Ciudad de México – 26 de agosto: Ciudad de México – Palacio de los Deportes

Precios de Rosalía en Guadalajara – Arena VFG

El concierto de Rosalía en la Arena VFG tiene sus boletos disponibles a través de Ticketmaster. Las zonas más accesibles se concentran en los niveles superiores, mientras que las ubicaciones cercanas al escenario elevan el costo por la experiencia visual y sonora más directa del espectáculo.

Lista de precios:

SC300: MXN $967.25

MXN $967.25 Planta Alta: MXN $1,339.25

MXN $1,339.25 PlateA: MXN $1,711.25

MXN $1,711.25 Planta Baja: MXN $2,083.25

MXN $2,083.25 General: MXN $2,467.50

MXN $2,467.50 Grada Preferente C: MXN $2,827.25

MXN $2,827.25 PIT: MXN $4,451.50

MXN $4,451.50 Grada Preferente B: MXN $4,958.75

Precios de Rosalía en Monterrey – Arena Monterrey

Monterrey en el LUX TOUR 2026 vende las entradas a través de Superboletos. El mapa del evento incluye desde localidades económicas en balcón hasta paquetes VIP diseñados para los fans que buscan una experiencia premium.

Lista de precios:

Balcón: MXN $854

MXN $854 Luneta: MXN $1,004

MXN $1,004 Preferente: MXN $1,482

MXN $1,482 Butaca: MXN $2,486

MXN $2,486 Persona con discapacidad: MXN $2,486

MXN $2,486 Cancha General: MXN $2,498

MXN $2,498 Barrera: MXN $3,364

MXN $3,364 Super Palco: MXN $3,364

MXN $3,364 Oro: MXN $4,234

MXN $4,234 Banco Azteca: MXN $4,234

MXN $4,234 Megacable: MXN $4,234

MXN $4,234 Osel: MXN $4,234

MXN $4,234 Coke Studio: MXN $4,234

MXN $4,234 Plus Ultra: MXN $4,234

MXN $4,234 McCormick: MXN $4,234

MXN $4,234 Cancha VIP: MXN $4,490

MXN $4,490 Rosalía Silver VIP Package: MXN $12,041

MXN $12,041 Rosalía Gold VIP Package: MXN $14,672

MXN $14,672 Rosalía Diamond VIP Package: MXN $22,874

Precios de Rosalía en CDMX – Palacio de los Deportes

La Ciudad de México contará con dos conciertos de Rosalía en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más emblemáticos del país para espectáculos de gran escala. Para estas fechas, la venta de boletos se realiza exclusivamente a través de Ticketmaster. Algunos asientos pueden variar dependiendo de la cercanía al escenario, filas preferentes o ubicaciones laterales.

Lista de precios:

Nivel EE: MXN $1,227.50

MXN $1,227.50 Nivel E: MXN $1,599.50

MXN $1,599.50 Nivel D: MXN $1,971.59

MXN $1,971.59 Nivel C: MXN $2,715.50

MXN $2,715.50 Floor: MXN $3,211.50

MXN $3,211.50 PIT: MXN $4,947.50

MXN $4,947.50 Nivel B: MXN $6,600.50

¿Cuándo es le preventa y venta al público general de Rosalía en México?

Tras la preventa exclusiva para fans, los boletos para ver a Rosalía en México quedan disponibles en dos momentos clave. El primero es la Preventa Banamex, dirigida a tarjetahabientes de ese banco, y posteriormente se abre la venta general para todo el público.