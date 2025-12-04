Rosalía en México: Fechas, preventa, sedes y todo lo que debes saber de ‘LUX TOUR 2026′

El calendario oficial del LUX TOUR 2026 incluye cuatro fechas en México, donde Rosalía presentará su nuevo álbum con un montaje internacional. (Fotos: Cuartoscuro.com / Ocesa / IA Gemini).

¡Buenas noticias para los más devotos! Rosalía, intérprete de ‘Motomami’, confirmó en México conciertos de LUX TOUR 2026, una gira que abarca 17 países y forma parte del ciclo de uno de los proyectos más relevantes en su trayectoria.

Después de un recorrido por Europa, la cantante Rosalía incluye tres ciudades mexicanas: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

LUX, su cuarto álbum de estudio, que debutó en el primer lugar de la lista Global Top Álbumes de Spotify.

La gira presenta un montaje diseñado para trasladar al público el sonido del disco, un proyecto grabado originalmente con la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daníel Bjarnason y con colaboraciones de artistas como Björk, Estrella Morente, Yahritza y la Escolania de Montserrat, entre otros.

Además de elementos orquestales, el proyecto incorpora influencias clásicas y una propuesta conceptual que combina referencias operísticas con múltiples idiomas.

Luego del éxito de Motomami, Rosalía lanzó el álbum 'Lux'. (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Fechas de Rosalía en México: Guadalajara, Monterrey y CDMX

México recibe a Rosalía con tres paradas dentro del LUX TOUR 2026. Según el calendario oficial difundido por Ocesa, las fechas confirmadas son:

15 de agosto – Guadalajara, Arena VFG

19 de agosto – Monterrey, Arena Monterrey

24 de agosto – Ciudad de México, Palacio de los Deportes

26 de agosto – Ciudad de México, Palacio de los Deportes

El LUX TOUR 2026 constituye la gira en solitario más amplia anunciada por Rosalía. De acuerdo con su calendario oficial, comienza el 16 de marzo en Lyon, Francia, con actuaciones en ciudades como París, Zúrich, Milán, Madrid, Barcelona, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres.

El recorrido incluye además fechas en Estados Unidos y Canadá, con paradas en Miami, Orlando, Boston, Toronto, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y Oakland.

Después de su paso por Norteamérica, la intérprete de ‘SAOKO’ viajará a Sudamérica antes de llegar a México, consolidando un mapa que abarca escenarios de Europa, Norteamérica y Latinoamérica con un total de 42 presentaciones.

Rosalía iniciará su gira el 16 de marzo en Francia, con conciertos en Europa y América. (Foto: EFE/ STR).

Preventa y venta general: ¿Cuándo comprar boletos para ver a Rosalía en México?

Hay una venta especial para fans el 9 de diciembre, para la cual puedes registrarte en el sitio oficial de Rosalía.

En tanto, la preventa Banamex se realiza el 10 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas en el sitio oficial de Tickermaster.

La venta general está disponible un día después, tanto en taquillas oficiales como a través Ticketmaster.

Venta Fans: martes 9 de diciembre de 2025, de 9:00 a.m. a 11:59 p.m.

martes 9 de diciembre de 2025, de 9:00 a.m. a 11:59 p.m. Preventa Banamex: miércoles 10 de diciembre de 2025, de 11:00 a.m. a 11:59 p.m.

miércoles 10 de diciembre de 2025, de 11:00 a.m. a 11:59 p.m. Venta general: jueves 11 de diciembre de 2025, desde las 11:00 a.m.

También hay paquetes y experiencias VIP para ver a Rosalía, los cuales incluyen boletos premium, acceso a lounge previo al show, mercancía exclusiva y entrada anticipada.

Este proyecto reafirma la evolución de la artista española tras el ciclo de MOTOMAMI, que previamente la llevó a encabezar listas globales y realizar una extensa gira internacional con fechas agotadas.

