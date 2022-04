‘Saoco, papi, saoko’: La palabra que une a Rosalía, Daddy Yankee y Celia Cruz

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum Motomami, la cantante española Rosalía ha anunciado una gira mundial y, entre los lugares que visitará, está México.

Aunque Motomami es tanto el nombre de uno de los sencillos como del disco, no es esta la canción principal. Dicho lugar lo ocupó Saoko, que es la primera canción del disco.

Pero, ¿qué significa Saoko?

La palabra saoco se escribe originalmente con c, y se usa en Latinoamérica para nombrar algo con sabor, con buen ritmo, algo que es alegre y que tiene sabrosura.

Saoco es un término puertorriqueño pero tiene un oirgen africano.

Y saoco es también una bebida preparada de agua de coco con ron, de acuerdo con las Academias de la Lengua Española. Aunque este tiene otras variaciones con aguardiente, limón y otros ingredientes.

Rosalía retoma este término de origen latino, aunque ella es europea.

Saoco: De Celia Cruz a Daddy Yankee y Rosalía

Celia Cruz, la cantante cubana reina de la música tropical, cantó junto a la Sonora Matancera una canción titulada Saoco.

Este sencillo es de 1950 aproximadamente y en ella Celia canta: “Dale, dale, dale, quindale. Dale, dale, dale, quinde. Saoco, en la tumbadora, Azarorí en el omelé”.

Esta palabra también fue utilizada muchos años después, en 2004, por el cantante puertorriqueño Daddy Yankee, quien la interpreta junto al duo Wisin y Yandel.

En este otro Saoco, Daddy Yankee menciona: ‘La gata está pidiendo que le funda el foco’, y enseguida la voz de Glory La Gata Gangster responde: ‘Saoco, papi, saoco’.

Y ahora este 2022, Rosalía toma la palabra latina ‘saoco’, la modifica ligeramente con una ‘k’ y canta, al igual que Glory lo hizo hace más de 10 años, ‘Saoko, papi, saoko’.

Este guiño a la canción original de Daddy Yankee ocurrió justo en el momento en que el astro del reguetón anunció su retiro de la música.

Rosalía contó en una entrevista para Genius que tenía muchas ganas de hacer una canción con tintes de reguetón mezclada con elementos de jazz, y quería rendir homenaje al reguetón clásico y para ello eligió a Saoco.

La expresión de ‘saoco’ es totalmente puertorriqueña, un lugar de donde viene el sabor, apuntó en dicha entrevista.

“¿Chica, qué dices? Saoko, papi, Saoko. Me gustaba la idea de empezar una canción diciendo: ‘A ver, a ver, ¿qué estás diciendo?’, y luego decir algo que es un clásico, un homenaje al reguetón. Saoco es una palabra de origen africano que de hecho tiene un significado súper bonito, significa energía, movimiento, sauce (sabor). Y dije, tiene que llamarse así la canción”, explicó Rosalía en Genius.

¿Quién tú eres? Tu ‘Bizcochito’

En el mismo disco de Motomami, Rosalía hace un segundo guiño a la canción Saoco de Daddy Yankee y Wisin y Yandel.

En el sencillo de reguetón, la voz de uno de los cantantes pregunta: ‘Mami ven y trépate en el caballito, ¿quién tú eres?’ Y Glory responde ‘¡tu bizcochito!’.

Y en la pista número siete del álbum, Rosalía arranca su canción titulada ‘Bizcochito’ con la frase: “Yo no soy y ni voy a ser tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan en el sol que me derrito. El mal de ojos que me manden me lo quito”.

Esta canción es considerada una respuesta directa a la pregunta que cantan los reguetoneros en su canción original.

¿Ya habías notado todos estos guiños?