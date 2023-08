Así se hizo famosa Yahritza y su Esencia: De la pisca en Washington a la ‘mañanera’ y el ‘chicken’

Yahritza y su Esencia es un grupo de música regional mexicana, originario de Estados Unidos, que alcanzó la fama hace un año gracias a las redes sociales y que incluso algunas de sus canciones han sido recomendadas por el presidente de México en su conferencia matutina.

A principios de agosto, la agrupación de Yahritza y su Esencia fue criticada en redes sociales después de que publicaran un video en el que sus miembros lanzaron algunos comentarios en contra de México y su oferta gastronómica, que incluso compararon con la de Washington, Estados Unidos.

La banda musical se compone de tres hermanos con ascendencia mexicana, ya que sus padres son originarios de Jiquilpan, Michoacán: Yahritza, de 16 años; Armando, de 25 años; y Jairo Martínez, de 18 años.

Yahritza y su Esencia aseguraron que no quisieron ofender a los mexicanos y pidieron disculpas. (Foto: Instagram / @yahritzaysuesencia)

¿Cómo llegó a la fama Yahritza y su Esencia?

En la actualidad Yahritza y su Esencia cuenta con alrededor de 700 mil seguidores en Instagram y 400 mil en Tik Tok. La familia Martínez se dedica al campo, así que previo a su fama, los hermanos que conforman al grupo ayudaban con algunas tareas como recoger fruta.

Es una agrupación relativamente nueva que se conformó en 2022 con el lanzamiento de su primer sencillo ‘Soy el único’; sin embargo, lo que atrajo su fama fue un video que publicó la vocalista de Yahritza y su Esencia en 2021.

Se trata de un ‘cover’ acústico del sencillo ‘Fuentes de Ortiz’ del cantante Ed Maverick. Tras publicar aquel video, Yahritza consiguió una gran base de seguidores que le permitió continuar con su carrera musical en conjunto con sus hermanos.

Antes de crear la agrupación, Yahritza subía videos de ella sola tocando la guitarra o cantando.

“Cuando era más joven veía a mi padre cantar y quería ser como él”, explicó la vocalista en una conversación con el medio Los Angeles Times. En aquella entrevista, Yahritza reveló que se inspiró en una serie de clips en TikTok sobre el desamor para escribir su sencillo ‘Soy El Único’ cuando tenía 13 años.

En la actualidad, Yahritza tiene 16 años y se ha convertido en una de las artistas musicales más jóvenes en alcanzar la fama en un corto periodo de tiempo. Asimismo, son reconocidos por la colaboración con Grupo Frontera llamada ‘Frágil’.

Aquel sencillo fue el que recomendó Andrés Manuel López Obrador a finales de junio en su conferencia matutina, para que los jóvenes escucharan en lugar de otros temas que hablan de narcotráfico y drogas.

En 2022, la banda Yahritza y su Esencia realizó otro ‘cover’ de la misma canción que los llevó a la fama, pero esta vez combinándola con ritmos del género de regional mexicano.

Actualmente, los tres hermanos cuentan con un álbum llamado Obsessed y continúan trabajando en producir nuevos sencillos. También han tenido varias colaboraciones con otros exponentes del regional mexicano como Grupo Frontera, Iván Cornejo y hasta Ángela Aguilar.

¿Qué dijeron Yahritza y su Esencia sobre México?

Yahritza comentó que había mucho ruido en México, mientras que sus hermanos hablaron de la comida mexicana.

“Pues a mí la neta no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, allá en Washington; la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, comentó Armando. Asimismo, su hermano Jairo aseguró que no le agrada la gastronomía de México por ser “delicado”.

“Para mí también es la comida (lo que no me gusta) porque yo soy bien delicado, y pues casi nada más como ‘chicken’. Como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”.

Yahritza y su Esencia se discupó por sus comentarios. (Foto: Instagram / @yahritzaysuesencia)

Tras las controversiales declaraciones, el pasado 3 de agosto, la vocalista de la agrupación publicó un mensaje en redes sociales en el que pedían disculpas y los tres aseguraron que son mexicanos.

“Queremos que sepan que lo que nos inspira a escribir canciones, es saber que tenemos sangre mexicana en nuestras venas. No importa donde nacimos, somos orgullosamente mexicanos”, explicó Yahritza quien puntualizó comentando que algunos comentarios en redes sociales tienen razón.

“Ustedes siempre nos demuestran mucho cariño y nos reciben con mucho amor y por eso estamos agradecidos, pero también apenados. Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que tienen toda la razón”.