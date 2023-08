Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no se reconciliaron: ‘Él ya tiene novia, yo amo la soltería’

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes en 2020 anunciaron el fin de su matrimonio de 4 años, compartieron hace unos días una fotografía juntos durante sus vacaciones de verano en Zunya, Costa Rica, al lado de su hija Kailani, lo cual causó especulaciones sobre una posible reconciliación.

“Estar en uno de mis lugares favoritos con algunas de mis personas favoritas y que mi hija tenga siempre estas memorias es de lo que más me llena el corazón y siempre será una prioridad”, escribió la actriz de la serie de Netflix La Casa de las Flores.

Sin embargo, la hija de Eugenio Derbez aclaró que el motivo por el que se reunieron fue por el curso de verano al que acompañaron a su hija.

Aislinn comentó en la alfombra roja de los premios MTV Miaw que irse de campamento era uno de los sueños de Kai: “Nos encanta estar con ella juntos y le prometimos ese campamento. Su papá (Mauricio) fue a visitar el fin de semana, así que estaba fascinada”.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann llevan una buena relación tras su divorcio. (Instagram: @mauochmann)

Sobre los rumores de su reconciliación, la actriz reiteró: “Él ya tiene novia, yo estoy feliz así, amo la soltería, nos llevamos increíble, tenemos muy bonita interacción. Estamos juntos de otra manera. Nos seguimos queriendo muchísimo”.

Además, Mauricio Ochmann, quien actualmente tiene una relación con Paulina Burrola, comentó a Telemundo que tiene pocas amistades y dos de ellas son las mamás de sus dos hijas: Aislinn Derbez y María Jose del Valle Prieto (mamá de su hija Lorenza): “algo hemos hecho bien, son mi familia, la gente de repente no lo entienden, pero es mi familia no tradicional, me fui al campamento porque soy el papá de Kai”.

No es la primera vez que muestran imágenes juntos, ya que en 2022 también mostraron fotos de su viaje a Disneyland California, al cual acudieron con su hija Kailani para pasar un día en familia.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann comparten la crianza de su hija. (Foto: Captura de pantalla).

¿Por qué terminaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

El fin de su relación como pareja fue motivo de más rumores, ya que incluso se comentó que la causa había sido la convivencia que tuvieron en la serie De viaje con los Derbez. Ambos han hablado sobre los motivos que los llevaron al divorcio en varias ocasiones.

En octubre de 2023, Aislinn tocó el tema en su podcast ‘La magia del caos’: “Yo fui muy feliz; mi relación sí funcionaba muy bien, era preciosa, aprendimos muchísimo y fue algo más como inesperado. Fue algo más -yo creo- que empiezas a crecer para lados distintos, de que empieces como a abandonarte a ti mismo por complacer al otro... yo creo que a los dos nos pasó lo mismo”.

Según relató en ese entonces, fue complicado porque Mauricio fue quien le pidió el divorcio: “No nos arrepentimos de absolutamente nada, fue maravilloso, hermoso, pero de repente como que (fue) inesperado sobre todo para mí, porque también quien toma la decisión, hay que respetar al que toma la decisión”.

En tanto, Mauricio estuvo con Yordi Rosado en su programa de YouTube, donde comentó: “A mí me tocó ser el que me volteé con Ais, en un momento, y decirle: ‘creo que estamos en caminos distintos y creo que le hemos echado ganas durante 6 años. Tenemos una hija maravillosa, nos adoramos, yo te quiero muchísimo y tú a mí, hay un amor genuino, pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso, y yo tengo que vivir el mío y nos estamos metiendo el pie”.

Mauricio Ochmann es famoso por papeles como 'El Chema' en 'El señor de los cielos'. (Foto: Facebook / Mauricio Ochmann).

Según el actor de El señor de los cielos, la causa de la separación no fue el programa de Eugenio Derbez, donde viajaron con toda la familia, sino que ya tenían complicaciones desde tiempo atrás e incluso fueron a terapia de pareja: “la misma terapia nos ayudó a separarnos y a transitar los cambios de la relación, porque cada quien lo vivió distinto”.

Sin embargo, Ochmann comentó que la serie De viaje con los Derbez sí fue muy difícil a nivel personal para él, porque se incumplieron acuerdos que habían hecho:

“Sobre todo, son cosas que tenían que ver con el cuidado con la bebé. Son muchas horas y yo tenía que estar luchando un poco porque se le respetara la hora de dormir, de comer. Estábamos en Marruecos y hubo varios roces donde al final me sentí solo con la bebé, custodiándola de alguna manera y me tocó enfrentar a las productoras”.