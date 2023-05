Eugenio Derbez habla de los exnovios de su hija Aislinn: ‘Se conseguía a los peores’

Eugenio Derbez ha demostrado que lleva muy buena relación con sus hijos, aunque durante su adolescencia hayan sido complicadas algunas etapas, como la de los primeros romances de Aislinn.

Durante el podcast La Magia del Caos, de Aislinn Derbez, la actriz invitó a su papá para que platicaran de algunas anécdotas, siendo los primeros noviazgos de su primogénita uno de los que más llamó la atención por la forma en que contó cómo lo vivió desde su perspectiva de padre.

El comediante señaló, con el humor que lo caracteriza, que la joven actriz era muy enamoradiza, y que sus primeras experiencias amorosas no fueron las mejores.

“Para empezar, cómo sufrí contigo con los novios. Se conseguía a los peores novios, es la pesadilla de cualquier papá. Aislinn se enamoraba de cualquier hombre con el que conviviera más de una hora”, señaló Eugenio, provocando las risas de su hija.

Aislinn es la primogénita de Eugenio Derbez. (Foto: Instagram / @aislinnderbez)

Eugenio Derbez se molestaba por cómo se dirigían a él los novios de Aislinn

De igual forma, el actor de No se aceptan devoluciones (2013) dijo que una de las cosas que más le molestaban de los exnovios de Aislinn es que se dirigieran a él de ‘tú', cuando no les había dado la confianza de hacerlo.

“Llegaba con cada gañán (...) Yo me acuerdo que llegaban a la casa... cuando iban a casa de su mamá, por ella, la mamá de Aislinn (le decía a los exnovios): ‘No, no me digas señora, dime Gabriela. Gaby, Gaby para ti, háblame de tú’. Entonces llegaban conmigo a la casa y (me decían): ‘Qué onda, Eugenio’, y yo así de: ‘Dile a tus amigos que no soy Eugenio, soy señor, que me digan señor, cómo está usted y que me hablen de usted’”, mencionó.

Eugenio, quien se encuentra recuperándose de una fractura en el hombro, compartió que, quizá, la ‘confianza’ que los jóvenes se atribuían para hablarle se debía a su profesión de comediante.

“A la mamá le decían señora, y a mí, como era el de la tele, el cuate chistosito de la tele, ‘Qué onda, Eugenio, qué onda, mi Eugenio’, y golpe en el (hombro). Y yo así, me hervía la sangre”, aseguró.

Eugenio Derbez y su hija Aislinn tienen una gran complicidad. (Foto: Instagram / @aislinnderbez)

¿Qué otra cosa le molestaba a Eugenio Derbez de los novios de su hija?

Durante la plática con Aislinn, su papá le confesó que una de las cosas que también le molestaban de los exnovios de su hija era el hecho de que fumaran, sobre todo afuera de su casa.

“Me asomaba yo por las ventanas y los veía fumando afuera de mi casa, cosa que no soportaba yo que fumaran. No podía yo con eso, entonces luego entraba y decía: ‘Ya vi que estaban fumando allá afuera, ¿por qué estás saliendo con él?”, dijo con humor a su hija, quien reía con las anécdotas de su padre.