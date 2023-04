Eugenio Derbez comparte a qué se debe el ‘éxito’ de su relación con Alesandra Rosaldo

La relación entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo es una de las más sólidas dentro de la farándula mexicana.

En marzo cumplieron 17 años como pareja, y en julio próximo cumplirán 11 de casados. No obstante, en más de una ocasión han asegurado que su matrimonio no es perfecto y existen ‘roces’ entre ellos.

Duante una reciente entrevista, Eugenio Derbez habló sobre cómo es su relación de pareja con Rosaldo, y la foma en que ellos abordan las discusiones y malentendidos.

Las declaraciones del creador de la Familia P. Luche sugieren que la resolución de diferencias entre él y la vocalista de Sentidos Opuestos no es muy distinta a la de cualquier otra relación, pues también afrontan las pelas y discusiones.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo tienen 17 años de relación. (Foto: Cuartoscuro / Iván Stephens)

Al respecto, Derbez señaló que cada uno tiene formas distintas de abordar la situación, pues él siempre hace bromas y Rosaldo se muestra en desacuerdo con esa manera de ser del actor.

“Discutimos mucho porque le digo: ‘Te casaste con un comediante’. Yo tengo el error o la fortuna [...] de que cada vez que hay conflictos o problemas, yo hago una broma y Alessandra no [...] ella es de: ‘Me estoy sintiendo mal, no me vengas con un chiste’”, aseguró el también productor en Ventaneando.

¿Cuál es el secreto de Eugenio Derbez para resolver conflictos de pareja?

Asimismo, Eugenio señaló que frecuentemente discute con su esposa, pero el éxito de una relación no se basa en “llevarse bien” sino en “aprender a saber pelear”, en entender cómo gestionar los conflictos y encontrar una resolución de forma pacífica e inteligente.

“Peleamos muy seguido, el secreto es saber cómo pelearte y saber hasta dónde estiras la liga, hasta dónde no, hasta dónde la dejas. Yo creo que eso nos ha mantenido juntos, el saber cómo pelear”, explicó Derbez.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez conforman una de las parejas más sólidas del espectáculo en México. (Foto: Instagram / @alexrosaldo / @karlaaudelophoto)

Alessandra Rosaldo también ha hablado de su matrimonio

En meses pasados, algunas conductoras de televisión, como Andrea Legarreta y Galilea Montijo, anunciaron su separación tras varios años de matrimonio.

Por ello, a inicios de marzo le preguntaron en Ventaneando a la cantante de ‘Amor de Papel’ cómo se encuentra ella en su relación con el actor y productor que hace unos meses sufrió un aparatoso accidente en el hombro.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo tienen una hija en común: Aitana. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Rosaldo compartió qué es lo que ella cree que podría estar ocurriendo a nivel general y el por qué han surgido tantas separaciones últimamente.

“Estamos viviendo como una etapa como de muchos cierres de ciclos, quizás eso es lo que está sucediendo a nivel general, yo me encuentro muy bien, o sea, no me voy a separar, estoy bien, en familia, muy contentos”, compartió entre risas.